Tarcza antykryzysowa: Firmy - podatnicy CIT będą mieć więcej czasu na wpłatę podatku

Firmy, które są podatnikami CIT, będą mieć więcej czasu na złożenie zeznania rocznego CIT-8 oraz wpłatę podatku - przewiduje jedno z rozwiązań pakietu antykryzysowego, który czeka na podpis prezydenta.

Tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, przewiduje odroczenie niektórych obowiązków. Chodzi m.in. o:

- przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. - do 1 czerwca 2020 r.;

- przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.;

- przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020;

- brak sankcji za złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 r.;

- firmy, które są podatnikami CIT będą miały więcej czasu na złożenie zeznania rocznego CIT-8 oraz wpłatę podatku. Termin został dla nich wydłużony do 31 maja br. Organizacje pozarządowe będą to mogły zrobić do 31 lipca.;

- przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.;

- odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);

- wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.;

- wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty powyżej 15 tys. na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego);

- przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.;

- odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.;

- możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych sześć miesięcy;

- wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.