Tarcza antykryzysowa gotowa. Dopłaty, ulgi, podatki, ZUS w szczegółach

Rządowa tarcza antykryzysowa ma pomóc przedsiębiorcom, którzy ponoszą straty z powodu pandemii i pracownikom w trudnej sytuacji. Wprowadzenie postojowego, dopłaty do wynagrodzeń pracowników, ulgi i odroczenia podatkowe, zniesienie składek na ZUS... Poszczególne rozwiązania szczegółowo opisują prawnicy. M.in. ponadtrzydziestostronnicowy przewodnik na ten temat wydała znana kancelaria Baker McKenzie, która jest partnerem Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2020. Ten dokument prezentujemy w całości tekście.

przesunięcie terminu wejścia w życie nowego JPK_VAT do 1 lipca 2020 r.

przesunięcie terminu wejścia w życie nowej matrycy VAT do 1 lipca 2020 r.

przedłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r. dla podatników, których rok podatkowy skończył się przed 31 grudnia 2019 r.

wydłużenie do 14 dni terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT (biała lista podatników).

odroczenie do 1 stycznia 2021 r. stosowania podatku od sprzedaży detalicznej.

możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

możliwość wstecznego odliczenia od podatku kosztów działalności badawczo-rozwojowej przeznaczonych na przeciwdziałanie COVID-19.

PRAWO PRACY

Do 31 maja 2020 r. został przedłużony termin na złożenie rocznego zeznania CIT-8 (dla szpitali i organizacji pożytku publicznego do 31 lipca 2020 roku).Do 1 czerwca 2020 r. został odroczony obowiązek wpłaty przez płatników do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy pobranych za marzec i kwiecień 2020 r. z tytułu wypłat świadczeń ze stosunku pracy, umów zlecenie i umów o dzieło, a także praw autorskich i praw pokrewnych, jeżeli ci płatnicy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19.Do 20 lipca 2020 r. został odroczony termin zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r., co do zasady pod warunkiem, że: podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej są niższe: i/ o co najmniej 50 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca w 2019 r., ii/ w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w 2019 r. średnich przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.Odroczony do 1 czerwca 2020 r. został także obowiązku przekazania przez płatników zaliczek na PIT od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień 2020 r.Prawnicy z Kancelarii Radców Prawnych Piotr Matysik zwracają jednak uwagę, że rozwiązanie dotyczy pracodawców i płatników składek, którzy poniesili negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.Termin na wydanie interpretacji indywidualnych niewydanych przed wejściem w życie tarczy antykryzysowej ulega wydłużeniu o 3 miesiące (tj. do 6 miesięcy). W drodze rozporządzenia może on zostać wydłużony o dodatkowe 3 miesiące.Pojawiła się możliwość zwolnienia przez gminy określonych grup podatników z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia do 30 września 2020 r. terminów płatności podatku za kwiecień – czerwiec 2020 r.Tu decydująca jest uchwała rady gminy. Rozwiązanie dotyczy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w wyniku kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.Podatnicy (zarówno ci, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, jak i ci, którzy mają inny rok podatkowy niż rok kalendarzowy), którzy ponieśli stratę z powodu COVID-19 w trwającym roku podatkowym bądź uzyskali przychody niższe o co najmniej 50 proc. od przychodów uzyskanych rok wcześniej (tj. za 2019 rok) będą mogli jednorazowo obniżyć wysokość dochodu osiągniętego za 2019 rok o wysokość poniesionej przez nich straty w 2020 roku.Prawnicy kancelarii Gessel zwracają przy tym uwagę, że wysokość jednorazowo odliczonej straty nie będzie mogła przekroczyć 5 mln zł. Nadwyżka nieodliczonej straty za 2020 rok będzie mogła być przez podatników odliczona w kolejnych latach na zasadach ogólnych.W tarczy antykryzysowej przewidziano również wyłączenie stosowania regulacji „ulgi na złe długi” w stosunku do dłużników. Przepisy dotyczące złych długów w PIT i CIT nie będą stosowane w odniesieniu do zaliczek dłużników, którzy powinni powiększać podstawę obliczenia zaliczek o niezapłacone zobowiązania.Dłużnicy będą mogli skorzystać z tego rozwiązania (w odniesieniu do okresów rozliczeniowych za 2020 rok), jeżeli ponieśli w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 lub osiągnięte przez nich przychody (w PIT – z pozarolniczej działalności gospodarczej) są niższe o co najmniej 50 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego (z określonymi włączeniami).Mali podatnicy mogą zrezygnować w 2020 r. z wpłacania uproszczonych zaliczek i obliczać zaliczki miesięczne od bieżących dochodów na zasadach ogólnych; informację o rezygnacji z uproszczonej zaliczki podatnicy przekażą w zeznaniu rocznym składanym za 2020 r.Jak wyjaśniają prawnicy kancelarii Gessel, otrzymane przez podatników świadczenie postojowe (wypłacane zgodnie z Ustawą COVID-19) będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym.Z 31 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. został wydłużony termin wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.W tarczy antykryzysowej znalazł się szereg rozwiązań, premiujących przedsiębiorców, którzy zdecydowali się zaangażować w walkę z epidemią koronawirusa.Podatnicy podatku PIT (w tym podatnicy, który wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym) jak i CIT, którzy w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. przekażą darowizny (zarówno pieniężne jak i rzeczowe) na rzecz przeciwdziałania COVID-19, będą mogli odliczyć te darowizny od podstawy obliczenia podatku lub zaliczki na podatek.Jak wskazują prawnicy, dla skorzystania z odliczenia istotny jest podmiot, na rzecz którego darowizna zostanie dokonana. Zgodnie z Ustawą COVID-19 z prawa do odliczenia skorzystają tylko podatnicy, którzy dokonali darowizny na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.Jednocześnie Ustawa COVID-19 uzależnia wysokość odliczenia od terminu, w którym darowizna zostanie przekazana.Odliczeniu nie będą podlegały darowizny, które uprzednio zostaną zaliczone przez podatników do kosztów uzyskania przychodów.Należy pamiętać, że, aby skorzystać z prawa do odliczenia, darowiznę należy odpowiednio udokumentować. Ponadto przedsiębiorcy, którzy przekażą w/w podmiotom na walką z koronawirusem wyroby medyczne i produkty lecznicze, takie jak np. środki dezynfekujące, maseczki i kombinezony ochronne wyprodukowanych lub kupione przez nich będą mogli skorzystać z 0-proc. stawki VAT, która obowiązuje od 1 lutego do 31 sierpnia 2020 r.Zarówno prawo do odliczenia darowizny, jak i zastosowania 0-proc. stawki VAT, będzie mieć zastosowanie wsteczne do darowizn przekazanych na rzecz przeciwdziałania COVID-19 (tj. przed wejściem w życie Ustawy COVID-19).

Prawnicy Baker McKenzie zwracają uwagę na wiele rozwiązań istotnych dla pracodawców w tarczy antykryzysowej, które dotyczą przede wszystkim dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, możliwości wprowadzenia elastycznego czasu pracy (w obu przypadkach po spełnieniu szeregu szczegółowych warunków opisanych poniżej) i zwolnienia ze składek ZUS.



Dofinansowanie do wynagrodzeń



Dla pracodawców, których obroty gospodarcze w następstwie wystąpienia COVID-19 spadły, przewidziane zostało świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy oraz wypłata z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników.



Jak wyjaśniają eksperci kancelarii Chałas i Wspólnicy, za spadek obrotów gospodarczych uznaje się tu spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym: nie mniej niż o 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID-19 lub nie mniej niż o 25 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.



Przewidziane zostały w tym przypadku dwa świadczenia dla pracodawców.



- Po pierwsze, w przypadku objęcia pracownika przestojem ekonomicznym z powodu spadku obrotu gospodarczego w następstwie wystąpienia COVID-19 pracodawca wypłaca wynagrodzenia obniżone: nie więcej niż o 50 proc. ale nie niższe niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy - mówi Adam Ziębicki, associate w kancelarii Chałas i Wspólnicy.

co najmniej 30 proc . może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty sumy 50 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę;

. może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty sumy 50 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę; co najmniej 50 proc. może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty sumy 70 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę;

może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty sumy 70 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę; co najmniej 80 proc. może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty sumy 90 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

- Obniżone wynagrodzenie pracownika jest dofinansowywane ze środków FGŚP w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie to nie przysługuje wobec pracowników, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przez przedsiębiorcę było wyższe niż 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS - dodaje Ziębicki.Po drugie, pracodawca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu, FGŚP dofinansuje maksymalnie do 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.Oba świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń.Dla pracodawców, którzy nie zalegają z regulowaniem zobowiązań podatkowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, została przewidziana również możliwość skrócenia dobowego czasu nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z 11 do 8 godzin (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni) oraz tygodniowego czasu odpoczynku z 35 do 32 godzin.Pracodawca w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników będzie mógł także wydłużyć dobowy wymiar czasu pracy do 12 godzin oraz okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy.Pracodawcy, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, może zostać przyznane dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.Jak wyjaśniają prawnicy kancelarii Chałas i Wspólnicy, przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.Dofinansowanie, w przypadku spadku obrotów o:

Dofinansowanie to może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu okresu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

- Powyższe rozwiązania stosuje się analogicznie dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników, w celu dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej - wyjaśnia Adam Ziębicki, associate w kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Dla mikrofirm zatrudniających do 9 osób przewidziane zostało zwolnione ze składek ZUS przez 3 miesiące tj. od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujących dla niego osób. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Przedsiębiorca oraz pracujący na jego rzecz pracownicy zachowują prawo od świadczeń zdrowotnych i ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.



Dodatkowy zasiłek opiekuńczy



Dla rodzica opiekującego się dzieckiem w wieku do 8 lat lub dzieckiem niepełnosprawnym do 18 roku życia lub albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku przedłużenia okresu zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków przewidziano dodatkowy zasiłek opiekuńczy, nie dłuższy niż 14 dni.



Zmiany rozkładu czasu pracy



Pracodawcy otrzymali możliwość dokonania zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy, a także możliwość polecenia świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa.



Więcej o rozwiązaniach dla pracodawców: Tarcza antykryzysowa. Zwolnienie ze składek i świadczenie postojowe. Kto może skorzystać?



POMOC W ZAPEWNIENIU PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców



Dla mikroprzedsiębiorców została przewidziana pożyczka w wysokości do 5000 zł przez okres 6 miesięcy. Pożyczka jest jednorazowa, wypłacana ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 0,05%, zaś okres jej spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

wydłużenie terminu na zapłatę opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności za rok 2020 z 31 marca 2020 roku na 30 czerwca 2020 roku;

przedłużenie terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób – o 6 miesięcy, czyli w praktyce taki pracodawca będzie mógł zawrzeć umowę do 10 października 2020 roku zamiast do 10 kwietnia 2020 r.;

przesunięcie o 3 miesiące terminu obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, czyli z dnia 13 kwietnia 2020 r. do dnia 13 lipca 2020 r. (ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu);

ustawowe uregulowanie możliwości dokonania zmian warunków umowy lub terminów spłaty kredytów, udzielonych na podstawie Prawa bankowego przez banki mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom. Tego typu zmiana nie może powodować pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy. Wydaje się jednak, jak twierdzą prawnicy z kancelarii Gessel, że taka możliwość istnieje także obecnie, mimo braku wprost regulacji – jest jednak uzależniona od dobrej woli kredytodawcy. Trudno też uznać za dookreślony wymóg, aby zmiana nie powodowała pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy. W tym zakresie Ustawa COVID-19 zawiera istotny brak i powoduje ryzyko dla obu stron umowy kredytu. Nadto, z uwagi na rynkową sytuację, ustawodawca powinien objąć komentowaną regulacją także dużych przedsiębiorców, skoro ich problem dotyka dokładnie w taki sam sposób jak pozostałych.

Jak podkreślają prawnicy, w obecnie proponowanym rozwiązaniu przewiduje się, że pożyczka wraz z odsetkami ulega umorzeniu, pod warunkiem, że przedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.Dla przedsiębiorców, którzy ponoszą negatywne konsekwencje COVID-19 przewidziane zostało prawo odliczenia straty poniesionej w 2020 r. od dochodu z działalności uzyskanego w 2019 r.Warunkiem jest osiągnięcie w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. przychodów niższych o co najmniej 50%. Obniżenie jest jednorazowe, nie więcej niż o kwotę 5 mln zł.Eksperci kancelarii Gessel zwracają także uwagę na pewne punktowe ułatwienia dla przedsiębiorców, które wprowadza ustawa. Do najważniejszych należą:





ZMIANY W ZAKRESIE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Prawnicy kancelarii Gessel zwracają także uwagę na narzędzia prawne pozwalające na modyfikację umów zawartych w trybie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych („PZP”).



Ustawa COVID-19 przewiduje, że zamawiający może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy np. poprzez wyłączenie naliczania i dochodzenia należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, pod warunkiem, że wykonawca uprawdopodobni, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności bezpośrednio związanych z wystąpieniem COVID-19.

PRAWO SPÓŁEK

Strony umowy mają obowiązek niezwłocznego wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy.Zdaniem prawników, problematycznym zagadnieniem pozostaje jednak kwestia uprawdopodobnienia, że naruszenie umowy jest spowodowane okolicznościami związanymi z wirusem oraz rozumienie znaczenia samego pojęcia „okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19”. Będzie to wymagało rozsądnego podejścia do problemu modyfikacji umów przede wszystkich ze strony zamawiających, a zatem głównie podmiotów z sektora publicznego.

Ustawa COVID-19 wprowadza do Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) zmiany w zakresie funkcjonowania spółek, w tym odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał przez organy spółek kapitałowych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.



Jednocześnie wprowadza szereg istotnych zmian w innych ustawach, które mają na celu wydłużenie terminów na wypełnienie obowiązków ciążących na spółkach i ograniczenie odpowiedzialności członków organów spółek w wyjątkowych okolicznościach spowodowanych chorobą zakaźną COVID –19.

Wśród zmian na szczególną uwagę zasługuje:

możliwość przeprowadzenia posiedzenia zarządu oraz rady nadzorczej spółki kapitałowej na odległość

możliwość podejmowania uchwał zdalnie bądź w trybie pisemnym przez zarząd spółki kapitałowej

możliwość pisemnego głosowania za pośrednictwem innego członka zarządu spółki kapitałowej

zwolnienie członków zarządu spółki kapitałowej z odpowiedzialności za czyny zawinione w określonych przypadkach

wydłużenie terminów dla obowiązków sprawozdawczych

Pakiet ustaw w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej został opublikowany i wszedł w życie w dniu 31 marca/1 kwietnia 2020 roku (z kilkoma wyjątkami), po bardzo krótkiej ścieżce legislacyjnej.Najważniejszą częścią pakietu jest modyfikacja tzw. Specustawy COVID-19. Nowa regulacja jest de facto całkowicie nowym i obszernym dokumentem i jest otoczona dodatkowymi regulacjami jakie są lub mają być wydane w formie rozporządzeń. W odróżnieniu od poprzedniej wersji obejmuje szereg zagadnień gospodarczych.By umożliwić przedsiębiorcom zorientowanie się w tej materii kancelaria Baker McKenzie przygotowała opis zmian, jakie w ocenie jej prawników są potencjalnie najistotniejsze dla obecnej i przyszłej rzeczywistości gospodarczej w Polsce.