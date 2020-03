Tarcza antykryzysowa: gwarancje i płynność dla firm

II filar rządowego planu przeciwdziałania gospodarczym skutkom epidemii koronawirusa to gwarancje kredytowe i rozwiązania dostarczające płynności dla przedsiębiorców - oświadczył w środę premier Mateusz Morawiecki.

Jak mówił na konferencji po posiedzeniu Rady Gabinetowej Morawiecki, II filar planu, skierowany do przedsiębiorców to gwarancje kredytowe, finansowanie leasingu operacyjnego dla firm transportowych, mikropożyczki dla przedsiębiorców do 5 tys. zł.



Zobacz też: Tarcza antykryzysowa dla polskiej gospodarki. 212 mld zł na walkę z kryzysem

Dodał, że to także szereg rozwiązań o charakterze gwarancyjnym i płynnościowym, dostarczanych przez PFR, BGK i ARP. "Te instytucje rozwojowe, które służą swoją bazą kapitałową dla wzrostu gospodarczego w Polsce, dzisiaj będą służyć do zamortyzowania spadku tego wzrostu. Taka jest ich rola" - oświadczył Morawiecki.

Jak stwierdził na konferencji szef rządu, całość programu, składającego się z pięciu filarów, ma szacunkową wartość 212 mld zł i jest to "5 filarów - mocna odpowiedź, najlepsza z możliwych na kryzys, który niewątpliwie nas dotknie".

Prezydent Andrzej Duda zaznaczył z kolei w czasie konferencji, że rządowy program zakłada, iż "radzimy sobie sami".