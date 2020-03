Tarcza antykryzysowa (podatki, ZUS, kredyty). Oto szczegóły pomocy dla firm

Tarcza antykryzysowa, czyli rządowy projekt pakietu antykryzysowego, który ma ochronić firmy i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa, jest już prawie gotowy. W piątek ma się nim zająć Sejm. Sprawdziliśmy dokładnie, co już wiadomo o szczegółach pomocy dla przedsiębiorców.

Kluczowe rozwiązania Tarczy Antykryzysowej

500 000 mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników, będzie mogło skorzystać z pożyczek w wysokości 5 tys. zł.

Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji - łącznie o wartości 6 mld zł.

Dopłaty BGK do odsetek kredytów – z funduszu dopłatowego do odsetek od kredytów w kwocie 500 mln zł dla sektora przedsiębiorstw.

Firmy transportowe dostaną wsparcie ARP na refinansowanie umów leasingowych.

Państwo dołoży się do pensji pracowników firm w postoju. Firmom w postoju państwo pokryje blisko połowę wynagrodzeń i składki ZUS.

Rodzicom, którzy opiekują się dziećmi do 8. roku życia, zostanie wydłużone prawo do zasiłku opiekuńczego.

Zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych będą mogli skorzystać ze świadczenia miesięcznego w kwocie około 2 tys. zł. brutto.

Firmy w kłopotach otrzymają wsparcie w utrzymaniu pracowników - państwo sfinansuje 40% ich płacy.

Biznes uzyska możliwość odstąpienia od kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia publicznego związanych z epidemią.

100 tys. MŚP dostanie możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln zł.

Będzie możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek.

Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja.

Dodatkowe ubezpieczenia obrotu handlowego przez KUKE.

Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.

Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK – od 1 lipca 2020 r.

Przesunięcie płatności za media.

Ochrona konsumentów.

Wydłużenie ważności okresowych badań lekarskich.

Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców.

Tarcza antykryzysowa w praktyce. Z czego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy?

Wypłata świadczenia gwarantowanego w wysokości około 2 tys. zł. brutto

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT

Wakacje kredytowe

Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk

Przesunięcie płatności za media

Jeśli jest twórcą - wsparcie finansowe twórców i artystów

Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek

Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy, pobranych w marcu i kwietniu do końca maja

Pożyczka 5 000 zł dla mikrofirm (z możliwością umorzenia)

Możliwość odroczenia lub rozłożenie na raty składek ZUS

Możliwość odroczenia płatności podatków PIT, CIT, VAT bez dodatkowych opłat

Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych

Możliwość świadczenia usług na dowóz

Dofinansowanie przez państwo 40% płacy pracownika przy spadku obrotów firmy

Wakacje kredytowe

Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk

Przesunięcie płatności za media

Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców

Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek

Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja

Współfinansowanie przez państwo postojowego

Rozszerzenie programu gwarancji de minimis BGK dla MŚP

Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji - łącznie o wartości 6 mld zł

Dodatkowe ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE

Dofinansowanie przez państwo 40% płacy pracownika przy spadku obrotów firmy

Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk

Przesunięcie płatności za media

Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców

Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek

Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja

Większa dostępność kredytów - szybkie uruchomienie znaczących środków finansowych, które stanowić będą wsparcie dla sektora przedsiębiorstw. Wykorzystywane będą m.in. Fundusz Gwarancji Płynnościowych dla firm większych z zabezpieczeniem do 80%, udzielanych przez system bankowy oraz Program Kapitał dla Bezpieczeństwa i Wzrostu PFR. Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji - łącznie o wartości 6 mld zł

Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE

Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK – dopiero od 1 lipca 2020 r.

Możliwość przesunięcia przez wójta / burmistrza / prezydenta miasta terminu na zapłacenie opłaty za użytkowanie wieczyste

Uelastycznienie przepisów rynku pracy

Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców

Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek

Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja

Firma w problemach finansowych będzie miała możliwość refinansowania obecnych umów leasingowych wraz z wakacjami kredytowymi, polegającymi na odsunięciu czasowym płatności rat leasingowych

Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku - branże szczególnie dotknięte kryzysem makroekonomicznym (np. transport, turystyka), w sytuacji spadku przychodów firmy o 50% w 2020 r. - w stosunku do 2019 r. - zyskają prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 mln zł

Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk

Przesunięcie płatności za media

Wyłączenie okresu oczekiwania na granicy z czasu pracy kierowców samochodów ciężarowych

Wakacje kredytowe

Wakacje od obowiązków administracyjnych

Dofinansowanie zatrudnienia przez państwo

Finansowanie postojowego

Czasowe przywrócenie zaopatrzenia sklepów i handlu w niedzielę

Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców

Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek

Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja

Wydłużenie do 180 dni terminu na rozwiązanie bądź odstąpienia od umowy o wycieczkę. Po tym czasie klient otrzyma zwrot wpłat lub otrzyma vouchera do wykorzystania w przyszłości, w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć.

Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku - branże szczególnie dotknięte kryzysem makroekonomicznym (np. transport, turystyka), w sytuacji spadku przychodów firmy o 50% w 2020 r. - w stosunku do 2019 r. - zyskają prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 mln zł

Przesunięcie płatności za media

Wakacje kredytowe

Wakacje od obowiązków administracyjnych

Dofinansowanie zatrudnienia przez państwo

Finansowanie postojowego

Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek

Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja

Co już wiadomo o rządowym projekcie pakietu antykryzysowego, czyli o „tarczy antykryzysowej”? Sprawdzamy, co znalazło się w projekcie ustawy.Ponadto dla przedsiębiorców dostępne są także ułatwiania w zakresie podatków, takich jak:Firmy z problemami ze spłatą zaległego podatku, odsetek za zwłokę lub zapłatą opłaty prolongacyjnej mogą złożyć wniosek o umorzenie całości lub części zaległości podatkowej.Firmy, które nie mogą zapłacić w terminie podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek, mogą złożyć wniosek o odroczenie terminu płatnościFirmy, które nie są w stanie zapłacić jednorazowo całego podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, mogą złożyć wniosek o rozłożenie tych należności na raty.Dodatkowo z pomocą wychodzi także Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferując ulgi dla przedsiębiorców, którzy z powodu epidemii koronawirusa mają problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności.