Tarcza antykryzysowa - pojawiają się konkrety

Przesunięcie terminów płatności, mikropożyczki dla przedsiębiorców - takie m.in. są propozycje poprawiające płynność finansową firm, które składają się na tarczę antykryzysową.

Inne rozwiązania to odstąpienie od stosowania, w zakresie zaliczek na podatek PIT i CIT, przepisów dotyczących tzw. złych długów wobec podatnika będącego dłużnikiem (gdy przychody mniejsze o co najmniej 50 proc.) czy możliwość odstąpienia przez "małych podatników" od opłacania zaliczek w formie uproszczonej opłacanych za miesiące marzec-grudzień 2020 r. A także "odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.".Płynność finansowa przedsiębiorstw ma też poprawić, według OSR, zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych w 2020 r. przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą "przychodów z tytułu: wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów przyznanych na podstawie ustawy, dopłat do oprocentowania kredytów przyznanych na podstawie ustawy".Twórcy regulacji zakładają także czasowe zwolnienie z opłat dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz opłat abonamentowych, gdy nie są one zależne od wielkości przychodów lub dochodu przedsiębiorcy; obniżenie o 90 proc. czynszu za okres gdy najemca lokalu nie prowadził działalności w "obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. metrów kw. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, chyba że umowa przewiduje korzystniejsze dla najemcy rozwiązanie".Są też propozycje zmian w ustawie o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych usprawniających i przyspieszających wypłaty rekompensat kosztów pośrednich uprawnień do emisji, które poniosły przedsiębiorstwa energochłonne w 2019 r. oraz eliminujących "wątpliwości interpretacyjne w odniesieniu do niektórych elementów systemu rekompensat".Przewidziano zmiany w zakresie umów o imprezę turystyczną, dotyczące m.in. terminu rozwiązania bądź odstąpienia od umowy i terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dotyczyć to ma organizacji m.in. wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej i sportowej). Planowane jest wsparcie finansowe twórców i artystów, których działalność nie mogła być kontynuowana w obecnej formie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.Autorzy proponowanych regulacji zakładają też zmiany w Prawie zamówień publicznych "w zakresie obowiązku wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, możliwości dokonania zmiany umowy, niedochodzenia należności, w tym kar umownych oraz zwolnienie z kar z ustawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odstąpienie od dochodzenia należności".Inne planowane rozwiązania to: umożliwienie bankom przedłużenia (odnowienia) lub innych modyfikacji warunków finansowych uprzednio udzielonych przedsiębiorcom z segmentu MŚP, którzy "znaleźli się w szczególnej sytuacji wskutek wystąpienia stanu zagrożenia epidemiologicznego - modyfikacja warunków nie będzie prowadziła do pogorszenia sytuacji kredytobiorcy".Pomoc ma też dotyczyć obniżenia podstawy opodatkowania dla banków o wartość aktywów wynikających z umowy kredytu, udzielonego przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, zawartych od momentu wejścia w życie ustawy do 31 sierpnia 2020 r.W OSR wskazano też na wprowadzenie przepisów umożliwiających gminom: wprowadzenie za część 2020 roku zwolnienia z podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa pogorszyła się w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych epidemii koronawirusa. A także na przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. - nie dłużej niż do 30 września tego roku.18 marca odbyła się Rada Gabinetowa poświęcona pakietowi pomocowemu dla gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Po posiedzeniu, premier Mateusz Morawiecki poinformował o powstaniu projektu pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2. Szacunkowa wartość pakietu to ok. 212 mld zł.- Przepisy w tej chwili są włączane w treść głównej ustawy - wskazała w niedzielę na Twitterze minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. - Piszemy ją pod presją czasu - dlatego niektóre przepisy jeszcze nie są włączone w treść główną. Ale - jak i pozostałe, które wysłaliśmy do konsultacji - będą częścią pakietu - dodała.