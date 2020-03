Tarcza antykryzysowa to największy polski pakiet wsparcia w historii; jej całkowita wartość wyniesie co najmniej 10 proc. całego polskiego PKB - powiedział premier Mateusz Morawiecki w opublikowanym w środę nagraniu na Facebooku.

Tzw. tarczą antykryzysową, czyli pakietem wsparcia dla gospodarki, który ma przeciwdziałać skutkom epidemii koronawirusa, ma się w piątek zająć Sejm.

Jak podkreślił premier w krótkim materiale filmowym, pandemia koronawirusa zagraża nie tylko naszemu zdrowiu i życiu.

Koronawirus stanowi też poważne niebezpieczeństwo także dla naszej gospodarki.

- Wiele firm i sektorów zamroziło swoją działalność, przerwane są światowe łańcuchy dostaw. Liderzy największych państw i eksperci na świecie alarmują: skutki kryzysu gospodarczego będą bardzo poważne - wskazał Mateusz Morawiecki.



Jak dodał, właśnie w takich warunkach "przychodzi czas gospodarczej próby dla Polski, być może najpoważniejszej z jaką mierzyliśmy się od dziesięcioleci".



Zastrzegł jednocześnie, że "tej burzy nie zdołamy całkowicie uniknąć". Dlatego też - wyjaśnił - rząd przygotował "tarczę antykryzysową".



- Tarcza powstała po to, żeby chronić. Musimy walczyć o naszą gospodarkę, o nasze firmy, o nasze miejsca pracy - podkreślił Morawiecki.



Morawiecki zapowiedział, że "tarcza" będzie cały czas rozwijana i dostosowywana do aktualnej sytuacji.



- Państwo jest po stronie pracowników i przedsiębiorców. W tym nadzwyczajnym czasie wszyscy musimy być solidarni i odpowiedzialni, grać w jednej drużynie - dodał.

Według premiera całkowita wartość tarczy wyniesie co najmniej 10 proc. całego polskiego PKB. "Jest to największy polski pakiet wsparcia w historii" - ocenił szef rządu.



- Państwo polskie pomoże pracownikom i pracodawcom w tej trudnej sytuacji, pokryje 40 proc. wynagrodzeń dla pracowników, zapewni wsparcie dla osób samozatrudnionych i na umowach cywilno-prawnych, poszerzy gwarancje dla małych i średnich firm, uruchomi możliwości kredytowe dla zachowania płynności, ulży w opłacaniu składek - przypomniał Morawiecki.



Morawiecki podziękował za dotychczasowe rozmowy związkom zawodowym, biznesowi i przedsiębiorcom.



- Zrobimy wszystko, żeby powstrzymać pandemię, a równocześnie będziemy walczyć, by chronić polską gospodarkę, polskie firmy i pracowników. Czeka nas bardzo trudny czas, ale musimy być solidarni i jeszcze mocniej troszczyć się o swoich bliskich - zaznaczył.



Ogłoszona 18 marca tzw. tarcza antykryzysowa przewiduje m.in. mikropożyczki dla przedsiębiorców do 5 tys. zł, rozszerzony program gwarancji de minimis BGK dla małych i średnich firm (podwyższony zostanie poziom zabezpieczenia kredytu z 60 proc. do 80 proc.) oraz wsparcie w leasingu dla firm z problemami (Agencja Rozwoju Przemysłu przeznaczy 1,7 mld zł na refinansowanie umów leasingowych firm transportowych). W pierwotnym projekcie znalazła się także możliwość odroczenia płatności składek na ZUS o trzy miesiące (późniejsza spłata składek będzie mogła zostać rozłożona na raty).