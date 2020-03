Tarcza antykryzysowa to tylko początek? Prezesi firm mają własne propozycje

Koronawirus zaraża nie tylko ludzkie organizmy, ale i całą gospodarkę. Wiele firm nie jest dziś w stanie normalnie działać, dlatego rząd przygotował tarczę antykryzysową, która ma pomóc im przetrwać trudny czas. Sprawdziliśmy, jak na obwieszczone niedawno rządowe propozycje rządu zareagowali przedsiębiorcy stosunkowo młodego pokolenia. Ci, którzy - z racji wieku, co najwyżej nieznacznie przekraczającego 40 lat - mają przed sobą perspektywy długiej biznesowej działalności.

Pomysłów jest więcej

Potrzeba elastycznych decyzji

- Na pewno dostanie się wszystkim... Natomiast w dużej mierze - i to od razu - ucierpią mniejsi przedsiębiorcy, mający bezpośredni kontakt z klientem. A prócz nich także ci, którzy nie są w stanie utrzymywać się z działań w internecie - spodziewa się Adam Zdanowicz, prezes i założyciel MAD Bicycles, start-upu-producenta customowych (czyli mocno spersonalizowanych, pod indywidualne wymagania klientów) rowerów .- Firmy, które będą w stanie przejść do sieci, jakoś odnajdą się w nowych okolicznościach. Będą to jednak okoliczności, których dotychczas nie doświadczyliśmy w takiej skali - dodaje.Zdanowicz stara się w tym momencie przerzucić marketingowo-sprzedażową aktywność swego start-upu jak najmocniej na online i szukać szansy szczególnie na rynkach zagranicznych, gdzie np. można zyskiwać na konkurencyjności w przypadku osłabienia złotego.- Każdy próbuje w kryzysie odnaleźć siebie... Ja mam na to pewien plan i staram się nie tracić głowy - nie zastanawiać się, jak ciężka jest sytuacja, tylko nad tym, co zrobić, żeby z niej wyjść - mówi Zdanowicz.Rozwiązania z kręgu tarczy antykryzysowej ocenia pozytywnie, choć podkreśla, że konieczne są dalej idące działania.- Przekładanie niektórych comiesięcznych opłat w przypadku najmniejszych przedsiębiorców tylko do pewnego stopnia jest korzystne, gdyż prowokuje sytuację, w której należności "powrócą" ze zwielokrotnioną siłą. To jasne: jeżeli teraz odroczymy te należności, to za parę miesięcy będzie trzeba wpłaci skumulowaną już sumę. A tak naprawdę mówimy o kryzysie gospodarczym, który dopiero się zaczyna. Na razie jeszcze wszyscy jadą na oparach - zwraca uwagę Adam Zdanowicz.I dodaje, że rozwiązaniem jest nie kilkumiesięczne odraczanie, tylko zdejmowanie obciążeń w dłuższej perspektywie: dziś można "ściągnąć" pewne koszty z przedsiębiorców i potem rozłożyć ich spłatę nawet w perspektywie kilku lat. Zwolnienie z ZUS-u na 2-3 miesiące niewiele da, jeśli zaraz potem trzeba będzie te kwoty uiścić - dodaje.Dokładnie na tę samą kwestię zwraca uwagę Dominik Strzelczyk: - Jeśli idzie o odroczenie składek ZUS, to trzeba to zrobić tak, żeby nie wygenerować potem ich kumulacji po 2-3 miesiącach.- Odłożenie płatności to tylko bardzo doraźne działanie, bo za trzy miesiące trzeba to będzie zapłacić. Pozwala jednak na pewno rozejrzeć się dookoła siebie; brzmi rozsądnie, jeśli i banki się na to zgodzą bez żądania dodatkowych opłat - ocenia z kolei Wojciech Wolny, prezes Grupy Euvic, polskiego dostawcy rozwiązań IT.Wojciech Wolny przyznaje również , że propozycje rządowe niosą z sobą mało konkretów. W każdym rozwiązaniu diabeł tkwi w szczegółach, a na razie mamy dużo nieprecyzyjnych informacji - twierdzi.- Tarcza antykryzysowa przybrała trochę formę manifestu politycznego. Ogłoszono wielką kwotę 212 mld zł, ale tak naprawdę jest ona przecież nierealna. Skoro budżet Polski na cały 2020 rok wynosi nieco ponad 435 mld zł, to nie ma możliwości, by rząd nagle wpompował w działania pomocowe niemal połowę tej kwoty. To o tyle niebezpieczne, że ludzie zaczynają liczyć na jakąś nadzwyczajną pomoc, która niekoniecznie do nich nadejdzie - dodaje.Jego zdaniem lepiej byłoby ogłosić pakiet precyzyjnych działań za - przykładowo - 20 mld zł, niż mało szczegółowy program, którego wartość wydaje się być mało realna.- Za mało jest w tym planie konkretów. To trochę jak z decyzją Komisji Europejskiej, zgodnie z którą możemy wydać 7 mld euro ze środków unijnych na walkę z koronawirusem. Tylko że to nie jest dodatkowe 7 mld euro, lecz prawo, by je przesunąć w ramach już przyznanych środków - kosztem innych działań - ocenia Wojciech Wolny.W jego opinii odraczanie płatności i działania na rzecz podtrzymania zatrudnienia prowadzą do kupna czasu, który należy wykorzystać do przygotowania szczegółowych rozwiązań, dopomagających biznesowi i gospodarce w dłuższej perspektywie.Sam podsuwa pomysł czasowego uwolnienia środków, które od niedawna firmy muszą gromadzić na tzw. kontach VAT-owskich (pieniądze z transakcji na zapłatę tego podatku). Tymczasowe odmrożenie rachunków i w konsekwencji tych złotówek w roli środków obrotowych mogłoby realnie pomóc wielu firmom w zachowaniu płynności finansowej.Adam Tarłowski proponuje zaś skorzystanie z pomysłu, który wprowadzili już nasi zachodni sąsiedzi.- W Niemczech wprowadzono zasadę, że wszelkie koszty osobowe, jeśli pracownik nie jest w stanie wykonywać obowiązków zdalnie w czasie epidemii, ponosi państwo. Składa się wniosek, potem jest on weryfikowany i w efekcie 100 proc. kosztów pracowniczych pokrywa w takim przypadku państwo, odciążając tym samym firmę - opowiada Adam Tarłowski, stale współpracujący z niemieckim kontrahentem.Podkreśla przy tym wagę działań państwa, zmierzających do ułatwień w pozyskiwaniu finansowania bieżącej działalności firmy. Jego zdaniem należy też rozważyć możliwość umarzania części zobowiązań z tego tytułu.- Wszelkie posunięcia państwa w kierunku dodatkowych gwarancji dla kredytów są jak najbardziej pożądane. Bo dodatkowy kredyt na 3-4 miesiące działalności firmy staje się dziś bardzo potrzebny. Ponadto należy pomyśleć o możliwości anulacji spłaty części kredytu, jeśli się udowodni brak możliwości wykonywania pracy ze względu na zagrożenie epidemiologiczne - postuluje prezes Takomu.Jego firma zatrudnia 14 pracowników (większość to wysoko wykwalifikowani specjaliści z kilkunastoletnim stażem pracy). Nie są oni jednak w stanie wykonywać dziś obowiązków w terenie, związanych choćby z serwisem i utrzymaniem maszyn w zakładach przemysłowych.- Pytanie, ile ten nadzwyczajny okres będzie trwał... Czy dwa miesiące, czy pół roku? A jeśli znacznie dłużej , to sobie tego nie wyobrażam... - zastanawia się Adam Tarłowski.I przyznaje, że być może będzie musiał skorzystać z pokrycia przez rząd 40 proc. wynagrodzeń swoich ludzi, co łączyłoby się jednak z ich dotkliwą obniżką.- Być może będę zmuszony do skorzystania z państwowych dopłat do pensji pracowników, choć w przypadku dobrze opłacanych specjalistów będzie to bolesne - ze względu na górny limit dla takiej płacy - mówi prezes Takomu. - To dobrze wykształceni specjaliści o dużym doświadczeniu, a wiadomo, że zatrudnienie fachowców kosztuje.

Tarcza antykryzysowa przewiduje również w przypadku szczególnie zagrożonych branż finansowanie większości rat leasingowych na firmowy sprzęt w najtrudniejszym okresie. Tymczasem nie jest jednak jasne, o jakie sektory gospodarki może chodzić (wprost wymieniono tylko firmy transportowe). Taka niejasność budzi u przedsiębiorców niepokój.



- Niebezpieczne wydają się być zapisy o branżach szczególnie dotkniętych kryzysem, którym będzie udzielana pomoc, bo nie wiadomo dokładnie, według jakich kryteriów te branże będą wyłaniane - ocenia Wojciech Wolny.



- Jeśli leasinguję samochody, wykorzystywane przy pracach serwisowych (teraz stoją, bo takich prac nie ma), to taka sytuacja niczym nie różni się od np. autokarów u przewoźników, którzy nie wożą wycieczek - argumentuje Adam Tarłowski.



Sama pomoc państwa może nie wystarczyć w trudnych czasach, które właśnie nastały. Nie każdy biznes uda się uratować - przewidują biznesmeni, choć w ograniczeniu liczby bankructw swój udział może mieć nie tylko państwo, ale naturalnie również, a może przede wszystkim, sami przedstawiciele biznesu.



- Poza pomocą rządową potrzebna jest też wyrozumiałość innych graczy biznesowych. Przykładowo: jeśli ktoś musi zamknąć restaurację, to właściciel lokalu powinien rozważyć wprowadzenie "wakacji" na czynsz - mimo że umowa tego nie przewiduje. Jeśli będziemy się bardzo twardo trzymali litery dotychczasowych umów, to za chwilę zobaczymy dużą liczbę bankructw, co więcej: będą nam grozić wręcz lawinowe, negatywne zjawiska. Nasza gospodarka jest bardzo połączona - przekonuje Kacper Nowicki z Nomagic.

Gospodarka zmieni się po tym doświadczeniu. Nie ma szans, żeby wszystkich przed wszystkim ochronić.

- Wszyscy będziemy mieli jakiś rodzaj strat z powodu koronowirusowego kryzysu - mam tylko nadzieję, że nie za wiele biznesów spotka okrutny koniec - podsumowuje Nowicki.