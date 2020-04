Tarcza antykryzysowa: Wsparcie dla samozatrudnionych

Osoby samozatrudnione mogą skorzystać z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa. Wsparcie może być przyznane na trzy miesiące.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że specustawa przygotowana do walki ze skutkami pandemii koronawirusa przewiduje, że osoby samozatrudnione będą mogły skorzystać z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Wysokość wsparcia uzależniona jest od spadku obrotów. Jeśli obroty spadły o co najmniej 30 proc., dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie. Jeśli natomiast obroty spadły o co najmniej 50 proc., wówczas wysokość dofinansowania to 70 proc. minimalnego wynagrodzenia. Z kolei w sytuacji spadku obrotów o co najmniej 80 proc. dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Wsparcie może być przyznane na trzy miesiące. MRPiPS zwraca uwagę, że rząd może w drodze rozporządzenia przedłużyć ten okres. Dofinansowanie jest wypłacane co miesiąc (po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane).

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Przedsiębiorca, który chce otrzymać wsparcie, nie może mieć m.in. zaległości finansowych związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora urzędu, poprzez platformę praca.gov.pl lub bezpośrednio w urzędzie pracy.