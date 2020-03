Tarcza antykryzysowa: zwolnienia ze składek, dopłaty do pensji i obniżka czynszów w galeriach

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, i prezes ZUS Gertruda Uścińska odpowiadali podczas wideokonferencji na pytania dziennikarzy dotyczące tarczy antykryzysowej. Pakiet, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa, zaakceptował wczoraj rząd.

Co dalej z OFE

Płaca minimalna

- Stworzony na bazie specustawy fundusz gwarancji płynnościowych umożliwia wsparcie również dla dużych firm i gwarancji do 250 mln zł. Wcześniejszy program gwarancji de minimis obejmował kredyty tylko do 3,5 mln zł - mówił Paweł Borys. Agencja Rozwoju Przemysłu wdraża też instrument finansowania leasingu dla firm transportowych - dodał szef PFR.Szef PFR mówiąc o wpływie pakietu na budżet zwrócił uwagę, że wartość tego pakietu - jeśli chodzi o bezpośrednie wydatki z budżetu wzrosła z pierwotnych 66 mld zł do 75-80 mld zł. - Jest możliwość przesunięcia części funduszy unijnych, to około 30 mld, więc deficyt może być mniejszy - powiedział. - Jest bardzo mało prawdopodobne, że potrzeby pożyczkowe przekroczą poziom 4-5 proc. PKB, więc przekroczenie progu 50 proc. długu publicznego jest też mało prawdopodobne - stwierdzi szef PFR.Poinformował również, że decyzja o tym, co dalej z ustawą przekształcającą OFE w IKE zapadnie na przełomie kwietnia i maja. Na razie pieniądze z opłaty przekształceniowej zapisane są w budżecie.Jadwiga Emilewicz poinformowała, że zasiłek opiekuńczy nie obejmie dzieci powyżej 8. roku życia, przedłużono natomiast okres jego pobierania i rozszerzono o rodziców ubezpieczonych w KRUS.Gertruda Uścińska wyjaśniała, że zawieszenie składek obejmuje marzec, kwiecień i maj i będzie to traktowane jako okres składkowy. Pracownicy mikrofirm i samozatrudnieni zachowają ciągłość ubezpieczenia i prawo do wszystkich świadczeń m.in. zasiłku chorobowego.Minister rozwoju deklarowała otwartość na uwagi opozycji. - Jesteśmy gotowi przyjąć dobre, konstruktywne propozycje opozycji. Będziemy o tym rozmawiać. Nie mówimy „nie” - powiedziała.Przedstawiciele rządu zapewnili również, że nie ma zagrożenia, by zabrakło pieniędzy w Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. - Nie ma zagrożenia, że te środki się wyczerpią - mówił Paweł Borys, dodając, że dzięki elastycznemu zarządzaniu budżetem, fundusz będzie mógł być zasilany dzięki odpowiednim przesunięciom.Dziennikarze pytali, czy w obecnej sytuacji możliwy jest tak dynamiczny jak zapowiadano (do 4 tys. zł w 2024 roku) wzrost płacy minimalnej. - Wysokość płacy minimalnej będzie ustalana przy okazji pac nad przyszłorocznym budżetem, a te rozpoczną się w czerwcu. Nie wyobrażam sobie, by w 2021 roku płaca minimalna była niższa niż w 2020 roku - powiedziała Jadwiga Emilewicz. Nie wykluczała również zmiany wysokości zasiłku dla bezrobotnych. - Będziemy o tym rozmawiać, bo obecna kwota 720 zł jest zupełnie nieadekwatna do sytuacji - powiedziała.Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju poinformował również, że dzięki nowym regulacjom PFR będzie mógł elastyczniej podchodzić do zaangażowania kapitałowego, dotychczas było to podejście na zasadach czysto rynkowych, nowe regulacje umożliwią zastosowanie pewnych elementów pomocy publicznej. - Pracujemy z UOKiK nad takim programem pomocowym. Będzie gotowy w kwietniu - powiedział Paweł Borys.- Myślę, że przetrwamy ten kryzys i wyjdziemy z niego wzmocnieni - powiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.Czytaj także: Tarcza antykryzysowa (podatki, ZUS, kredyty). Oto szczegóły pomocy dla firm