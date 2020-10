Tarcza Branżowa dla przedsiębiorców. Rząd przygotował nowe wsparcie

Zwolnienie ze składek ZUS, dodatkowe świadczenie postojowe, bezzwrotne dotacje w wysokości 5 tys. zł dla mikrofirm oraz zwolnienie z opłaty targowej - to najnowszy, rządowy plan ratunku dla zamkniętych przez w związku z pandemią koronawirusa pod nazwą Tarcza Branżowa. Szczegółowe rozwiązania premier Mateusz Morawiecki przedstawił na wtorkowej (27 października) konferencji prasowej.

- Wirus nie pozostawia wiele pola manewru, dlatego wszystkie przedsiębiorstwa, które zostaną dotknięte i zostają dotknięte tym rygorem, obostrzeniami, które wdrożyliśmy, chcemy, by zostały również objęte programem wsparcia - podkreślił premier.

Jak mówił, największe obciążenie dla przedsiębiorców w czasie drugiej fali pandemii dotyczy różnego rodzaju obostrzeń w dziedzinie usług m.in. w gastronomii, ale także rozrywki, branży fitness, jak również sprzedawców na targach i bazarach. - Tu także dokonamy pewnych zmian w sprzedaży detalicznej - dodał Morawiecki.



Premier zaznaczył, że z pomocy i ulg przewidzianych przez rząd będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których przychód w październiku lub listopadzie będzie mniejszy o 40 proc w porównaniu do października i do listopada 2019 roku.



- Czyli do czasu, kiedy nie było epidemii i kiedy te wartości można ze sobą we właściwy sposób porównać, czyli październik do października, listopad do listopada - dodał Morawiecki.



Jak poinformował, wsparcie to dotyczy ponad 170 ponad firm, w których zatrudnionych jest łącznie prawie 400 372 tys. pracowników. - Wartość pomocy szacujemy na ponad 1,8 mld; według niektórych szacunków przekroczy ona wartość 2 mld - powiedział szef rządu.





Z rozwiązań #TarczaBranżowa skorzysta około:



✅ ok. 200 000 przedsiębiorstw

✅ ok. 372 000 pracowników



Łączna kwota wsparcia to ok. 1,83 mld złotych. pic.twitter.com/xBuj2QHqQh — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 27, 2020

Wicepremier @Jaroslaw_Gowin w #KPRM: Projekt ustawy, który został zgłoszony pod dzisiejsze obrady Sejmu, zawiera katalog rozmaitych ułatwień i uproszczeń biurokratycznych. Będziemy wspierać polskich przedsiębiorców nie tylko tarczami finansowymi. #TarczaBranżowa — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 27, 2020

Zaznaczył, że zaprezentowane we wtorek rozwiązania dla przedsiębiorców dotyczą listopada.- Życzyłbym wszystkim rodakom, przedsiębiorcom, żeby na listopadzie się to zakończyło, bo to będzie oznaczało, że możemy pod koniec listopada zmieniać warunki funkcjonowania i przy utrzymaniu rygorów sanitarnych dopuścić funkcjonowanie wielu tych przedsiębiorców - podkreślił.Zapewnił, że jeżeli tak się nie stanie i jeżeli będzie konieczne przedłużenie tych obostrzeń, to będzie ono przedłużone na grudzień i na kolejne miesiące. - Dokonamy odpowiednich decyzji w odpowiednim czasie, żeby wsparcie było dostępne dla wszystkich przedsiębiorców - powiedział premier.Z Tarczy Branżowej ma skorzystać ok. 200 tys. przedsiębiorców i ok. 372 tys. pracowników.Jak zapowiedział Jarosław Gown, projekt ustawy, która ma wesprzeć przedsiębiorców, został zgłoszony pod dzisiejsze obrady Sejmu.Jak wyjaśnił na konferencji prasowej, projekt "zawiera katalog rozmaitych ułatwień i uproszczeń jeśli chodzi o kwestie biurokratyczne".Gowin dodał, że rząd chce nie tylko w miarę możliwości budżetu i podatnika wspierać przedsiębiorców "tarczami finansowymi", ale także chce zbudować "tarczę prawną". Według niego, ta tarcza miałaby pozwolić polskim przedsiębiorcom toczyć jak najskuteczniej walkę z globalnym kryzysem gospodarczym."Branże gastronomiczna, rozrywkowa, fitness i sprzedaży detalicznej otrzymają dalsze wsparcie w walce z kryzysem wywołanym pandemią. Przedsiębiorcy z tych branż będą mogli liczyć m.in. na zwolnienie z ZUS-u i świadczenia postojowe za listopad, a także dotacje w wysokości 5 tys. zł. Na ten cel chcemy przeznaczyć ponad 1,8 mld zł" - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów."To jednak nie koniec, bo rząd premiera Mateusza Morawieckiego pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami, które pomogą uratować polskie przedsiębiorstwa i miejsca pracy. Szacujemy, że Tarcza Branżowa pomoże 200 tys. firm oraz 372 tys. pracowników" - dodali urzędnicy.KPRM przypomina, że w ramach Tarcz Antykryzysowej i Finansowej do polskich przedsiębiorców i pracowników trafiło w ostatnich miesiącach niemal 150 mld zł, a dzięki temu - jak zaznaczano - "firmy mogły lepiej przejść przez kryzys, a Polacy zachowali miejsca pracy"."W obliczu drugiej fali pandemii będziemy nadal wspierać przedsiębiorców i nie zostawimy ich samych sobie. Tym razem pomoc przeznaczona jest dla konkretnych branż" - dodała Kancelaria, informując, że o wsparcie będą mogły ubiegać się firmy z branż: gastronomicznej, rozrywkowej (estradowej, targowej, fotograficznej, filmowej), dbającej o zdrowie fizyczne (siłownie, sport, rekreacja), sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary)."W ramach Tarczy Branżowej przedsiębiorcy mogą liczyć na dobrze znane instrumenty wsparcia. Wśród nich znajdują się: zwolnienie ze składek ZUS (za listopad) - w przypadku uzyskania przychodu w XI niższego o 40 proc. rok do roku; świadczenie postojowe (za listopad) - w przypadku uzyskania przychodu w X lub XI niższego o 40 proc. rok do roku; mała dotacja w wysokości 5 tys. zł - w przypadku uzyskania przychodu w X lub XI niższego o 40 proc. rok do roku" - czytamy.Ponadto pracownicy z branż najbardziej dotkniętych epidemią będą mieli odroczoną płatność zaliczek na PIT pobranych od ich pracowników. "Wpłata zaliczek za październik, listopad, grudzień będzie przesunięta o pół roku. Dzięki temu w tych trzech kluczowych miesiącach na kontach firm pozostanie 300 mln zł" - podała KPRM, dodając, że oprócz tego wydłużona zostanie możliwość skorzystania z już funkcjonujących form pomocowych."Przedsiębiorstwa, które wiosną nie spełniły warunków, a dopiero teraz po raz pierwszy odczuły pogorszenie sytuacji gospodarczej, mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń, mikropożyczek i postojowego. Mają na to czas do 30 czerwca 2021" - czytamy w komunikacie.KPRM ocenia, że z Tarczy Branżowej może skorzystać 200 tys. firm. "Do tej pory przedsiębiorstwa z branż gastronomicznej, rozrywkowej, sportowej i sprzedaży detalicznej również były objęte rządowym wsparciem. W ramach Tarczy Finansowej PFR do 30 tys. firm działających w tych sektorach trafiło 3,5 mld zł. Natomiast w ramach Tarczy Antykryzysowej z tytułu zwolnień z ZUS-u i wypłat postojowego firmy te zyskały 2,9 mld zł" - dodano."Szacujemy, że z nowych instrumentów skorzysta 200 tys. firm, zatrudniających ponad 370 tys. pracowników. Koszt wsparcia wyniesie ponad 1,8 mld zł" - podsumowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.