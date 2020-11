Tarcza finansowa 2.0. Oto szczegóły

Ponownie odpalamy gospodarczą bazookę - mówił prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, prezentując założenia tzw. Tarczy Finansowej 2.0, która ma zagrożonym branżom pomóc przetrwać obostrzenia związane z drugą falą koronawirusa. Według jego szacunków do kieszeni przedsiębiorców trafi około 20 mld zł.

Duże firmy prawie po staremu

Na dnie już byliśmy

Firmy które udokumentują spadek obrotów o co najmniej 30 proc. w okresie kwiecień-grudzień 2020 r lub październik-grudzień 2020 r. mogą się również ubiegać o umorzenie subwencji uzyskanej z Tarczy Finansowej 1.0. PFR szacuje, że kwota umorzeń może w tym przypadku sięgnąć 7 mld zł.Wnioski o wsparcie będzie można składać od 15 stycznia (ja tłumaczył Paweł Borys, chodzi o to, żeby kwotę wsparcia wyliczać w oparciu o dane za grudzień lub czwarty kwartał, a ponadto wciąż czekamy na zgodę Komisji Europejskiej na te mechanizmy, najprawdopodobniej wpłynie ona w grudniu) do - w przypadku mikrofirm ubiegających się o subwencje - końca lutego i do końca marca w przypadku dofinansowania kosztów. Wniosek o umorzenie subwencji można składać rok po jej otrzymaniu.Wsparcie dla dużych firm (powyżej 250 pracowników) w nowej odsłonie Traczy Finansowej przewidziano na bardzo podobnych zasadach jak to miało miejsce wiosną. Różnicą jest - w przypadku pożyczek preferencyjnych - nowy okres szkody (od 1 listopada 2020 do 31 marca 2021 r) pokrywanej umorzeniem do 75 proc. straty EBITDA. W przypadku pożyczek płynnościowych został do 6 lat wydłużony ich okres i obniżone oprocentowanie. Dostępne będą również przewidziane w poprzedniej Tarczy instrumenty kapitałowe. Przewidywana kwota wsparcia to około 10 mld zł.Paweł Borys podkreślał, że mimo założenia wyższych kwot w praktyce wsparcie wyniesie około 20 mld zł. - Te nowe środki mogą wpłynąć do gospodarki w perspektywie końca pierwszego kwartału - powiedział prezes PFR. Przypomniał, że Tracza Finansowa nie jest jedynym mechanizmem wsparcia - od listopada działa bowiem również tzw. Tracza Branżowa.Prezes PFR przypomniał, że priorytetowym celem Tarczy Finansowej, jak i innych mechanizmów wsparcia jest utrzymanie miejsc pracy. Jego zdaniem dotychczas stosowane instrumenty okazały się z tego punktu widzenia skuteczne. - Mamy jeden z niższych spadków PKB i stabilną sytuację w sektorze przedsiębiorstw. Z danych Eurostatu wynika również, że mamy jeden z najstabilniejszych rynków pracy w Europie - powiedział Paweł Borys. Przyznał jednak, że wielu przedsiębiorców, których mocno osłabiła pierwsza fala pandemii w obliczu drugiej zastanawiają się nad redukcją zatrudnienia.Jego zdaniem, mimo obostrzeń gospodarka powoli wychodzi z dołka. - Cały czas monitorujemy sytuację. Z naszych wyliczeń wynika, że dno koniunktury osiągnęliśmy w ubiegłym tygodniu - powiedział prezes PFR, dodając że od grudnia aktywność gospodarcza będzie rosła.- Celem poprzedniej tarczy było danie przedsiębiorcom bufora płynności na 6-9 miesięcy i ten cel został osiągnięty - stwierdził Paweł Borys, podkreślając, że oprócz wsparcia finansowego chodziło o podtrzymanie zaufania. - Ten kanał zaufania ma bardzo duże znaczenie, zwłaszcza jeśli chodzi o podejmowanie decyzji inwestycyjnych w przyszłości - podkreślił.A to właśnie inwestycje zdecydują, jaka będzie kondycja gospodarki w przyszłym roku i nadchodzących latach. Szef PFR podkreślił, że wiele będzie zależało do skali trzeciej fali pandemii. Jego zdaniem, jeżeli dzięki obecnym obostrzeniom uda się ją wypłaszczyć, „mamy przed sobą bardzo dobry rok ze wzrostem gospodarczym na poziomie 4-6 proc.