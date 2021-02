Tarcza Finansowa 2.0. Przedsiębiorcy pytają, eksperci PFR odpowiadają

Czy można poprawić wniosek o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 lub go cofnąć i złożyć nowy? Czy konieczne będzie raportowanie wydatków z otrzymanych subwencji? Czy nawet pojedyncze, drobne naruszenie będzie wystarczającym powodem dla rozwiązania umowy subwencji? Przedsiębiorców wciąż nurtuje wiele pytań, dotyczących Tarczy 2.0, a czasu coraz mniej, bo wnioski składać można do 28 lutego. Na niektóre z nich na łamach WNP.PL odpowiadają eksperci PFR.

rybołówstwa i akwakultury - maksymalna wysokość subwencji finansowej nie może przekroczyć 120 tys. EUR, przy czym do limitu wliczane są również inne otrzymane środki pomocy publicznej, udzielone na podstawie Sekcji 3.1 Tymczasowych Ram Pomocy, przyznane w ramach wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (czyli m.in. subwencja finansowa przyznana w ramach Tarczy Finansowej 1.0);

produkcji podstawowej produktów rolnych - maksymalna wysokość subwencji finansowej nie może przekroczyć 100 tys. EUR, przy czym do limitu wliczane są również inne otrzymane środki pomocy publicznej, udzielone na podstawie Sekcji 3.1 Tymczasowych Ram Pomocy, przyznane w ramach wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (czyli m.in. subwencja finansowa przyznana w ramach Tarczy Finansowej 1.0).

​​​​​​​Dodatkowo, w odwołaniu beneficjent uprawniony jest do zmiany m.in. wysokości wnioskowanej subwencji finansowej (przy czym zmiana może zostać dokonana wyłącznie poprzez zwiększenie już uzyskanej kwoty subwencji finansowej) oraz okresu spadku przychodów czy wysokości przychodów.- Zgodnie z par. 16 ust. 1 pkt a) PFR ma prawo do wypowiedzenia umowy subwencji finansowej w każdym czasie w okresie jej obowiązywania w trybie natychmiastowym, bez zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia, w przypadku stwierdzenia, że którekolwiek oświadczenie, informacja lub dokument przedstawione bankowi lub PFR w treści, lub w związku z wnioskiem, odwołaniem lub umową subwencji finansowej jest nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd.Zgodnie z umową subwencji w odniesieniu do przychodów/kosztów stałych za miesiąc kalendarzowy, za który na dzień wnioskowania brak jest informacji o ich wysokości, beneficjent powinien oszacować ich wysokość wedle swojej najlepszej wiedzy; jeżeli wypełni ten obowiązek nie będzie można zarzucić mu złożenia nieprawdziwego lub wprowadzającego w błąd oświadczenia.- Status swego zgłoszenia w toku postępowania wyjaśniającego mogą Państwo potwierdzić w banku, w którym dokonali Państwo zgłoszenia. Czas rozpatrywania zgłoszeń w postępowaniu wyjaśniającym trwa od 5 do 10 dni roboczych, przy czym w bardziej skomplikowanych stanach faktycznych termin ten może ulec wydłużeniu.Postępowanie wyjaśniające jest elementem procedury odwoławczej, która, zgodnie z regulaminem Tarczy Finansowej 2.0, trwa do 31 marca 2021. Oznacza to, że w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia, przedsiębiorca będzie mógł złożyć nowy wniosek o udzielenie subwencji finansowej lub odwołanie do tego czasu.- Ogólne warunki umorzenia subwencji finansowej określone w regulaminie Tarczy Finansowej 2.0 nie będą podlegały zmianie. Doszczegółowienie procesu umorzeń subwencji finansowych dla MŚP, o którym mowa w regulaminie, będzie dotyczyło m.in. mechaniki procesu, tj. lokalizacji, w której przedsiębiorca musi się zalogować w celu złożenia oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej.- Zmiana regulaminu Tarczy Finansowej 1.0 zostanie opublikowana na stronie internetowej PFR nie później niż do 31 marca 2021 r. Jednocześnie przypominamy, że pierwsze umorzenia subwencji finansowych rozpoczną się po 29 kwietnia 2021 r.- Subwencja finansowa w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 udzielana MŚP, udzielana jest jako pomoc przewidziana w Sekcji 3.12 Tymczasowych Ram Pomocy.W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w sektorze:W przypadku, gdy beneficjent, który prowadzi działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub produkcji podstawowej produktów rolnych, prowadzi również inną działalność gospodarczą, to limit, o którym mowa powyżej, nie będzie miał zastosowania do tej innej działalności gospodarczej pod warunkiem, że: a) beneficjent prowadzi rozdzielną księgowość dla obydwu tych działalności oraz b) inna działalność gospodarcza nie jest działalnością, o której mowa powyżej.​​​W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w sektorach innych niż wymienione powyżej, maksymalna wysokość subwencji finansowej nie może przekroczyć 3 mln EUR dla MŚP, przy czym do limitu wliczane są również inne przyznane środki pomocy publicznej, zatwierdzone na podstawie Sekcji 3.12 Tymczasowych Ram Pomocy. Środki pochodzące z subwencji finansowej nie mogą być kumulowane z inną pomocą na poczet tych samych kosztów kwalifikowalnych.W umowie subwencji finansowej beneficjent oświadcza, że kwota subwencji finansowej, o którą wnioskuje, nie doprowadzi do przekroczenia limitów kumulacji pomocy publicznej określonych w Tymczasowych Ramach Pomocy. Właściwym organem do wyjaśniania szczegółowych zasad łączenia różnych rodzajów pomocy publicznej jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.- Nie została narzucona jedna forma dokumentowania dokonanych wydatków, co oznacza, że przedsiębiorca będzie mógł wykazać wydatkowanie środków z subwencji w każdy sposób umożliwiający powiązanie środków z danym wydatkiem.PFR uprawniony jest do kontrolowania sposobu wydatkowania subwencji finansowej przez beneficjenta i w tym zakresie może korzystać z informacji udostępnionych przez organy publiczne, w tym Ministra Finansów lub Krajową Administrację Skarbową.W przypadku, gdy ustali, że beneficjent wydatkował subwencję w sposób sprzeczny z umową lub regulaminem, będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia i żądania zwrotu całości subwencji finansowej.- Zdefiniowane na potrzeby Programu Tarcza Finansowa PFR 2.0oznaczają stratę brutto wnioskodawcy kwalifikującego się jako MŚP, tj.: ujemny wynik finansowy przed opodatkowaniem, poniesioną w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. i wykazaną przez wnioskodawcę kwalifikującego się jako MŚP, z wyłączeniem kosztów aktualizacji wartości aktywów oraz uwzględniającą przychody z tytułu pomocy publicznej uzyskane z innych źródeł (zarówno otrzymane, jak i oczekiwane we wskazanym powyżej okresie).Wydatki na zakup składników majątku kwalifikujących się do środków trwałych, które będą wykorzystywane w działalności gospodarczej MŚP, nie stanowią „kosztów stałych” w rozumieniu programu.Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji „kosztów stałych” w Programie znajdują się pod adresem: https://pfrsa.pl/aktualnosci/tarcza-finansowa-pfr-2.0/wyjasnienie-dotyczace-definicji-kosztow-stalych-oraz-zasad-wydatkowania-uzyskanej-subwencji-finansowej.html - W przypadku podjęcia przez PFR decyzji pozytywnej o przyznaniu beneficjentowi całej kwoty subwencji finansowej albo decyzji o przyznaniu subwencji finansowej w kwocie niższej niż wnioskowana, beneficjent może złożyć odwołanie od takiej decyzji, ubiegając się o wypłatę dodatkowej kwoty subwencji finansowej lub dokonując zmiany danych i oświadczeń.Zgodnie z par. 13 ust. 10 Regulaminu, w odwołaniu beneficjent uprawniony jest do zmiany m.in. wysokości wnioskowanej subwencji finansowej (przy czym zmiana może zostać dokonana wyłącznie poprzez zwiększenie już uzyskanej kwoty subwencji finansowej) oraz okresu spadku przychodów i wysokości przychodów. Zmiana oświadczeń niedotyczących zwiększenia wysokości subwencji finansowej możliwa jest wyłącznie z jednoczesną zmianą wysokości subwencji finansowej.Należy pamiętać, że beneficjent może złożyć jedynie dwa odwołania od pierwotnej decyzji PFR odnoszącej się do wniosku o wypłatę subwencji finansowej, przy czym każde kolejne odwołanie będzie odrzucane przez PFR.- W przypadku naruszenia przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 Ustawy o Zwalczaniu Chorób Zakaźnych po dniu udzielenia subwencji finansowej, PFR będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy subwencji finansowej bez zachowania okresu wypowiedzenia, a przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu całej kwoty subwencji finansowej.Zgodnie z regulaminem Tarczy Finansowej 2.0 możliwość wypowiedzenia umowy subwencji finansowej w związku z naruszeniem ograniczeń, nakazów i zakazów dotyczy tylko przypadków, gdy naruszenia te pozostawały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.Przed podjęciem decyzji o wypowiedzeniu umowy subwencji finansowej PFR dokona analizy charakteru naruszenia ograniczeń, nakazów i zakazów w oparciu o informacje przekazane przez organ, który zidentyfikował naruszenie. Generalnie zasada dotyczy jednak poważniejszych naruszeń, niż brak maseczki.- PFR przygotował wzór informacji i oznaczenia do wykorzystania przez beneficjenta, można go pobrać tutaj: https://pfrsa.pl/dam/jcr:ca747398-5959-409f-bbdb-d8fd4fabe598/plansze-informacyjne-pfr.zip PFR ma prawo do wypowiedzenia umowy subwencji finansowej w każdym czasie w okresie jej obowiązywania w trybie natychmiastowym, bez zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia - w przypadku m.in. naruszenia przez beneficjenta któregokolwiek z jego obowiązków określonych w umowie subwencji finansowej, w tym dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, także w regulaminie.Jest to jednak uprawnienie, a nie obowiązek PFR. Ze strony PFR będziemy prosić beneficjentów o uzupełnienie tej informacji.- Warunkiem uzyskania pomocy w ramach programu Tarcza Finansowa PFR 2.0 jest wykonywanie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie jednego lub więcej kodów PKD wskazanych w Programie, łącznie w trzech datach, tj. na dzień: (i) 31 grudnia 2019 r., (ii) 1 listopada 2020 r. oraz (iii) złożenia wniosku o subwencję. Przy weryfikacji spełnienia tego warunku, uwzględniane będą kody ujawnione w CEIDG lub KRS.Zgodnie z par. 17 regulaminu programu, beneficjent jest uprawniony do zwrócenia się do PFR za pośrednictwem banku ze zgłoszeniem dotyczącym otrzymanej przez beneficjenta decyzji PFR w odpowiedzi na wniosek, pod warunkiem udokumentowania przez beneficjenta różnic pomiędzy treścią decyzji PFR a rzeczywistym stanem faktycznym. Wszelkie zapytania beneficjent może kierować do PFR wyłącznie za pośrednictwem banku, w którym beneficjent złożył wniosek.Informacje o innych programach pomocowych w ramach Tarczy Antykryzysowej można znaleźc pod adresem: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa - W tym zakresie PFR oczekuje na decyzję Komisji Europejskiej.- Aby uzyskać pomoc w ramach Tarczy Finansowej 2.0, przedsiębiorca musi wykonywać działalność w ramach jednego lub więcej wskazanych w Programie kodów PKD. Kody PKD nie muszą być przeważającymi kodami działalności gospodarczej. Przy weryfikacji spełnienia tego warunku, uwzględniane będą kody ujawnione w CEIDG lub KRS.Kody PKD uprawniające do otrzymania pomocy z Tarczy Finansowej PFR 2.0 (przy spełnieniu pozostałych warunków programowych): 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury; ii. 18.12.Z Pozostałe drukowanie; iii. 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; iv. 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi; v. 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; vi. 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia; vii. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; viii. 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ix. 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; x. 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; xi. 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; xii. 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; xiii. 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); xiv. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; xv. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; xvi. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; xvii. 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne; xviii. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; xix. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów; xx. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; xxi. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; xxii. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; xxiii. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów; xxiv. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; xxv. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych; xxvi. 74.20.Z Działalność fotograficzna; xxvii. 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; xxviii. 79.11.A Działalność agentów turystycznych; xxix. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki; xxx. 79.11.B Działalność pośredników turystycznych; xxxi. 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; xxxii. 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej; xxxiii. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; xxxiv. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; xxxv. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; xxxvi. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; xxxvii. 85.59.A Nauka języków obcych; xxxviii. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; xxxix. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna; Strona 24 z 42 xl. 86.90.D Działalność paramedyczna; xli. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny; xlii. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; xliii. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych; xliv. 91.02.Z Działalność muzeów; xlv. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych; xlvi. 93.12.Z Działalność klubów sportowych; xlvii. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; xlviii. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem; xlix. 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; l. 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni; li. 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; lii. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; liii. 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich; liv. 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.