Tarcza finansowa, tarcza antykryzysowa. Dowiedz się, jak skorzystać ze wsparcia

Rząd wytoczył ciężkie działa w walce ze skutkami pandemii koronawirusa. Działają już trzy tarcze - dwie antykryzysowe i jedna finansowa, nadzorowana przez Polski Fundusz Rozwoju. Kolejna odsłona, tzw. tarcza antykryzysowa 3.0 jest w toku prac legislacyjnych. Mnogość przepisów i instytucji udzielających wsparcia nie ułatwia przedsiębiorcom sięgnięcia po pomoc.

Skorzystać z tarczy, ale jak?

Ustalając wielkość firmy, a później liczbę pracowników na potrzeby wniosku o przyznanie subwencji w ramach #TarczaFinansowaPFR, należy kierować się dwoma różnymi definicjami pracowników. Szczegóły i przykłady https://t.co/BAG3KdoR7v pic.twitter.com/vi4L5fmmt8 — Grupa PFR (@Grupa_PFR) May 4, 2020

Zainteresowanie przedsiębiorców rozwiązaniami pomocowymi potwierdzają również badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego, z których wynika, że ponad połowa (56 proc.) ankietowanych przedsiębiorstw planuje skorzystać z dofinansowania do utrzymania pracowników w zatrudnieniu przewidzianego w Tarczy Antykryzysowej. Najbardziej zainteresowane tym rozwiązaniem są duże firmy (90 proc. wskazań), a także sektor handlowy (63 proc.). Liczba złożonych wniosków o postojowe już przekroczyła 50 tys.Niestety mnogość przepisów, jak i instytucji obsługujących antykryzysowe programy pomocowe, nie sprzyja przedsiębiorcom w sięganiu po pomoc. Już w kwietniu okazało się, że wielu z nich ma problemy już na starcie, chociażby z prawidłowym wypełnieniem wniosku.Jak informował Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu , wszystkie z 464 złożonych przez przedsiębiorców wniosków, dotyczących wsparcia w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, zawierały błędy. Konieczne było osobiste skorygowanie dokumentów.Przed często z pozoru prostymi pomyłkami, które jednak mogą opóźnić lub utrudnić sięgnięcie po pomoc, przestrzega też Polski Fundusz Rozwoju, który od kilku dni przyznaje subwencje w ramach swojej Tarczy finansowej.Jak zatem skorzystać z możliwości pomocy, które proponuje rząd w ramach tarczy antykryzysowej? Jak sięgnąć po dostępne wsparcie i nie popełnić błędu?Na wszystkie pytania nurtujące biznes, ten w mikro-, jak i makroskali, odpowiedzą prawnicy z największych kancelarii prawnych w Polsce podczas debat towarzyszących EEC Online . Czat z doradcami zorganizowany zostanie w dniach 13-15 maja 2020 r.Masz pytania? Napisz do nas na tarczaantykryzysowa@ptwp.pl To bezcenna okazja do zadania pytania o kluczowe dla przedsiębiorców i pracowników zapisy tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej.



EEC Online to nowa inicjatywa organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który z powodu pandemii koronawirusa został przeniesiony na 2-4 września. W pierwotnym, wiosennym terminie (18-20 maja) odbędzie wirtualna wersja tej największej imprezy biznesowej w Europie Centralnej. W tych dniach odbędzie się kilkanaście debat online o nowej gospodarczej rzeczywistości. Więcej informacji o wydarzeniu tutaj: www.eecpoland.eu