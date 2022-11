Tarczę antyinflacyjną może pogrzebać Komisja Europejska

Rząd rozważa wycofanie się z tarczy antyinflacyjnej. Nie tylko dlatego, że szuka oszczędności, w grę wchodzi również obawa przed interwencją Komisji Europejskiej.

Rząd będzie musiał wycofać z tarczy antyinflacyjnej

Z ustaleń "Dziennika Gazety Prawnej" wynika, że Komisja Europejska przekazała Warszawie na piśmie wątpliwości, odnośnie do rozwiązań zawartych w tarczy. Chodzi o obniżone stawki VAT na gaz, paliwa silnikowe i nawozy. Choć wygląda to na standardową procedurę w przypadku naruszenia dyrektywy (która nie pozwala na tak niskie stawki, jak ustaliliśmy), nasi urzędnicy interpretują to jako sygnał, że Bruksela - mimo że dotąd przymykała oko - nie zgodzi się na utrzymanie tego stanu rzeczy - pisze dziennik.

Dodaje, że paradoksalnie działania Komisji mogą być na rękę rządowi. Jeśli zapadnie decyzja o wycofaniu się z tarczy, obóz władzy będzie mógł powiedzieć, że winna jest Bruksela - zauważa gazeta. Tym samym - wskazuje - na drugi plan zszedłby aspekt finansowy. "DGP" przypomina, że rozwiązania mające przeciwdziałać drożyźnie ciążą polskiemu budżetowi - tylko w tym roku to koszt ok. 30,6 mld zł; w przyszłym roku może być jeszcze wyższy, a rząd szuka oszczędności w przyszłorocznym planie wydatkowym państwa.

Według jednego z rozmówców gazety, Polska zabiegała o obniżkę stawek VAT na paliwa, gaz i nawozy, ale odpowiedź KE była negatywna. Zdaniem innego źródła, polscy urzędnicy podczas posiedzeń ECOFIN (skupiających ministrów ds. finansów) są coraz bardziej naciskani, żeby zrezygnować z obniżonych stawek.

Rządowi wycofanie się z tarczy inflacyjnej może być też na rękę ze względów finansowych.

Rząd być może będzie musiał zastosować inne rozwiązania

Na początku listopada na antenie TVN24 Paweł Borys przypomniał, że "od dwóch lat mamy potężne turbulencje w gospodarce i wszyscy traktują to bardzo poważnie".

"Wydaje się, że Covid-19 przeszliśmy możliwie suchą stopą pod względem gospodarczym. Teraz musimy sobie poradzić z tymi wyzwaniami" - powiedział.

Szef PFR wskazał, że "w przyszłym roku potrzeby pożyczkowe finansów publicznych będą bardzo duże i to się zderza z bardzo trudnymi sytuacjami na rynkach finansowych".

"To wymaga oczywiście - tak jak mówi premier - większej dyscypliny finansowej" - zaznaczył.

Według Borysa "główny wzrost wydatków wynika z tarcz energetycznych oraz wydatków zbrojeniowych na przyszły rok".

W jego ocenie "być może rząd będzie zmuszony do tego, żeby nie przedłużać tarczy antyinflacyjnej w przyszłym roku - są to te obniżki VAT-u i akcyzy na nośniki energii".

Dopytywany, czy w 2023 r. nie będzie tarczy antyinflacyjnej, prezes PFR wskazał, że "być może w tej sytuacji, w jakiej teraz jesteśmy, rząd nie będzie mógł tego przedłużyć, zresztą w budżecie tego nie zakłada".

"Rząd być może będzie musiał zastosować inne rozwiązania" - zaznaczył.

Działanie Tarczy Antyinflacyjnej przedłużone do 31 grudnia 2022 r.

Przypomnijmy, że końcem października prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przedłużającą Tarczę Antyinflacyjną.

Podpisana przez prezydenta ustawa wydłuża działanie Tarczy Antyinflacyjnej z 31 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Oznacza to m.in. utrzymanie czasowego obniżenia stawek VAT dotyczącego: żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą.

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym polegają na przedłużeniu obowiązywania do dnia 31 grudnia 2022 r. zarówno zwolnienia od akcyzy sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącemu odbiorcą w gospodarstwie domowym, jak też obniżenia stawek akcyzy na określone wyroby energetyczne - podała KPRP.

Ponadto regulacja utrzymuje stawki VAT np. na żywność na dotychczasowym poziomie 8 i 23 proc. w przyszłym roku.

