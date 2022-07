Tarcze antyinflacyjne pomagają, ale i szkodzą. Płacimy za to wszyscy

Zgodnie z przyjętymi przez Sejm nowelizacjami tarcze antyinflacyjne obowiązują tylko do października tego roku. Wydaje się logiczne, co zresztą zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, że obniżki podatków VAT, akcyzy i podatku od sprzedaży detalicznej paliw zostaną jednak utrzymane przynajmniej do końca tego roku lub nawet w 2023 r. Pytaniem pozostaje, co dalej? Budżet nie jest z gumy i programów osłonowych rząd nie jest w stanie ciągnąć bez końca.

Tarcze antyinflacyjne ograniczają chwilowo inflację. Obniżki podatków i akcyzy będą kosztować budżet dziesiątki miliardów złotych.

Oczywiście rząd ma niższe wpływy do budżetu, ale przy założonej w budżecie relatywnie niskiej inflacji. Skoro ta jest wyższa, do budżetu wpadają wyższe kwoty. Tym samym mamy do czynienia z próbą łatania różnych dziur jednocześnie.

Działania rządu nie idą w parze z zaostrzaniem polityki pieniężnej prowadzonej przez RPP. Pytanie, czy będziemy mieć do czynienia ze schematem - w zamian za kolejną podwyżkę stóp procentowych - kolejna odsłona ochrony socjalnej? Tego obywatele i gospodarka na dłuższą metę mogą po prostu nie wytrzymać.

Dla nikogo nie było zaskoczeniem, że odczyt inflacji w czerwcu będzie na rekordowo wysokim poziomie. Wstępne szacunki przekazane przez Główny Urząd Statystyczny mówiły o tym, że wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wyniesie 15,6 procent, a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrośnie o 1,5 procent. Ostatecznie w oficjalnym komunikacie opublikowanym 15 lipca przekazano, że inflacja była minimalnie niższa i wyniosła 15,5 procent.

Trudno dziś określić, jaki mielibyśmy wskaźnik cen, gdyby nie dwie tarcze antyinflacyjne przygotowane przez rząd w styczniu i w lutym tego roku. Szacunki mówiły o dodatkowych 2-2,5 punktach procentowych inflacji.

Przypomnijmy, w obliczu drastycznych podwyżek cen energii elektrycznej, ropy naftowej, gazu ziemnego i ciepła systemowego rząd zaproponował Tarczę Antyinflacyjną 1, która doprowadziła do zawieszenia akcyzy lub jej znaczącego obniżenia na benzynę, olej napędowy, gaz dostarczany do odbiorców indywidualnych, energię elektryczną i energię cieplną. Szacunkowa wartość tego pakietu to było około 4 miliardy złotych.

Efekt tych działań był chwilowy, dlatego idąc za ciosem, ogłoszono Tarczę Antyinflacyjną 2. Tutaj przyjęte instrumentarium było dużo szersze, bo obniżono podatek VAT na paliwa, w tym także na LPG z 23 procent do 8 procent, na prąd z 23 na 5 procent, nawozy sztuczne zostały objęte zerowym VAT-em, podobnie jak tysiące produktów rolnych i spożywczych; dotyczyło to między innymi chleba i przetworów zbożowych, mąki, jaj, miodu, mięsa, serów i innych produktów mleczarskich, ryb, warzyw i owoców. We wszystkich placówkach handlowych na półkach pojawiły się informacje o obniżce podatków i nowych niższych cenach.

Eksperci Banku PKO BP na początku roku oceniali, że druga tarcza ogranicza wpływy budżetowe o 15,3 miliarda złotych. Jednak i tym razem to kosztowne rozwiązanie nie starczyło na długo. Już kilkanaście dni później inflacja nabrała przyspieszenia po zbrojnej agresji wojsk rosyjskich na Ukrainie. Ceny rozpoczęły kolejny rajd w górę.

Obniżka stawek VAT, akcyzy sporo kosztuje budżet

Jak wskazuje Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole, potencjalnym efektem wprowadzania tarczy, wtedy kiedy je wprowadzano, było zmniejszenie ryzyka osiągnięcia przez inflację poziomu dwucyfrowego, który potęguje oczekiwania inflacyjne. Na początku roku prognozy wskazywały na tak wysoki jej poziom.

- W krótkim okresie możemy mówić o korzyści wprowadzenia tarczy antyinflacyjnej. Zakładany efekt to było wówczas 3 punkty procentowe (obniżenia poziomu inflacji - przyp.red.) z założeniem, że dzięki temu nie przekroczymy 10 procent. Można postawić taką tezę, że udałoby się uzyskać osłabienie wspomnianych oczekiwań inflacyjnych, potem czas to zweryfikowałby w górę - tłumaczy ekonomista, dodając, że inflacja dzięki tarczom, krótkookresowo, faktycznie jest niższa, natomiast opóźnia dostosowanie popytu, ponieważ spowalniany jest spadek konsumpcji.

Ponadto tarcza antyinflacyjna ma w sobie potencjał odroczonej presji, gdy stawki zostaną przywrócone, nawet jeśli to się dokona stopniowo.

Nie można także zapominać, że tarcze oznaczają niższe wpływy do budżetu, jednak - jak tłumaczy Jakub Borowski - i tu sytuację zmienią inflacja.

- W naszych analizach uważamy konsekwentnie, że obie tarcze będą obowiązywać do końca 2023 roku. To też oznacza hamowanie wpływów do budżetu - oczywiście rząd ma niższe wpływy, ale przy założonej w budżecie relatywnie niskiej inflacji, a przecież inflacja jest wyższa, to z tego tytułu ma dodatkowe wpływy. Tak długo, jak mamy do czynienia z wysoką inflacją i solidnym wzrostem PKB, to daje nam duży wzrost nominalny i duży wzrost podstawy bazy podatkowej. Dodatkowo nałożone są przez rząd oszczędności na przykład na podwyżki płac w sferze budżetowej. Tak rząd przez pewien czas może funkcjonować. I to ma właśnie teraz miejsce, to jest próba łatania różnych dziur jednocześnie - powiedział WNP.PL główny ekonomista Credit Agricole.

Główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki zwraca uwagę z kolei na zbyt szeroki zasięg tarcz.

- Tarcze antyinflacyjne mają sens, ale ważne, żeby były adresowane nie do wszystkich, tylko do tych najbardziej potrzebujących. W przeciwnym bowiem razie to zwiększa impuls konsumpcyjny i pobudza inflację. Jeśli przesadzimy, to wprowadzamy element, w którym klient akceptuje każdą podwyżkę cen. Kolejne tarcze powodują, że nie ma nadal bariery popytowej. Powstaje natomiast tak zwany efekt drugiej rundy, czyli utrwalenia świadomości, że inflacja jest obecna w życiu gospodarczym, a dodatkowo pojawia się spirala płacowa - powiedział WNP.PL główny ekonomista ING Banku Śląskiego.

Budżet przecież nie jest z gumy

Elementem ochrony przed inflacją była także inicjatywa wypłaty 13. emerytury. W kwietniu emeryci otrzymali z ZUS 1217,98 złotych, co obciążyło budżet państwa kwotą 31,1 miliarda złotych. Za kilka tygodni, pod koniec sierpnia, na ich konta wpłynie kolejny bonus w postaci 14. emerytury o takiej samej wartości, jak wcześniej. W tym przypadku ZUS szacuje, że koszt tego transferu przekroczy 12 miliardów złotych.

W ramach działań osłonowych rząd wprowadził również dopłatę do zakupu 3 ton węgla na cele grzewcze i rekompensatę dla firm handlujących tym surowcem. W budżecie do końca roku na ten cel przeznaczono 3 miliardy złotych.

Co dalej?

Zgodnie ze znowelizowanymi zapisami, obowiązywanie obu tarcz antyinflacyjnych wygasa 30 września tego roku. Kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd będzie chciał do końca roku przedłużyć ochronę państwa przed wzrostem cen. Podczas obrad jednej z komisji sejmowych wiceminister finansów Artur Soboń stwierdził, że dzięki obowiązywaniu obu tarcz inflacja jest w Polsce niższa o 2 punkty procentowe. Zapowiedział również, iż niedługo będą zapadać decyzje odnośnie przedłużenia obu tarcz, w zależności od bieżącej sytuacji oraz poziomu inflacji.

- Rządowa tarcza antyinflacyjna oczywiście ma wpływ na oczekiwania inflacyjne w najbliższych miesiącach, ale jest pytanie, co dalej. Za kilka kwartałów te tarcze znikną. Narodowy Bank Polski uzależnia szybkość zmniejszania się inflacji od tego, czy obowiązywanie tych tarcz będzie kontynuowane. Tarcze oznaczają także pewien ubytek środków publicznych, a więc pogorszenie sytuacji w finansach publicznych i to akurat w przyszłym roku. Może to oznaczać spore ryzyko dla dochodów budżetowych, zwłaszcza że zgodnie z oczekiwaniami i prognozą Komisji Europejskiej oczekujemy tempa wzrostu PKB na poziomie tylko 1,5 proc. Oprócz tego pojawiają się żądania dużych podwyżek płac w sferze budżetowej. Będziemy mieli nieco niższą od obecnej inflację, ale obok obniżenia tempa wzrostu gospodarczego pojawią się także napięcia w finansach publicznych - przestrzega w rozmowie z WNP.PL były wiceminister finansów, główny ekonomista BCC prof. Stanisław Gomułka.

Działania rządu zmierzające do ochrony obywateli przed skutkami wysokiej inflacji nie idą w parze z zaostrzaniem polityki pieniężnej prowadzonej przez RPP. Czy ze względu na zbliżające się szybkimi krokami wybory parlamentarne w październiku 2023 roku będziemy zdani na taki kontredans w ramach schematu? W zamian za kolejną podwyżkę stóp procentowych zaproponowana zostanie kolejna odsłona ochrony socjalnej? Tego obywatele i gospodarka na dłuższą metę mogą po prostu nie wytrzymać.

