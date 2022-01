Targi Bologna Book Plus nagrodzą najpiękniejszą okładkę książki dla dorosłych

Bologna Book Plus to nowe branżowe targi książki, towarzyszące dziecięcym targom Bologna Children's Book Fair. W ich ramach przyznana zostanie nagroda na najpiękniejszą okładkę książki dla dorosłych - poinformowano we wtorek na Twitterze Instytutu Książki (IK).

Jak wyjaśniono, "Bologna Book Plus to nowe branżowe targi, odbywające się równolegle do Bologna Children's Book Fair - Międzynarodowych Targów Książki Dziecięcej we włoskiej Bolonii". "Zostały pomyślane jako ich uzupełnienie, poświęcone książkom dla odbiorcy dorosłego". Targi Bologna Book Plus zainaugurowano wirtualnie w 2021 r., a tym roku odbędą się po raz pierwszy stacjonarnie pomiędzy 21 a 24 marca.

"Organizatorzy ogłosili właśnie nową międzynarodową nagrodę Jackets off! na najpiękniejszą okładkę książki dla dorosłych" - czytamy na stronie IK. Nominowane projekty zostaną zaprezentowane na wystawie w Bolonii oraz na stronie internetowej organizatorów targów.

"W konkursie mogą brać udział okładki książek wydanych w Polsce między styczniem 2020 a grudniem 2021 r. (powinny one być skierowane do odbiorcy dorosłego" - napisano. "Pod uwagę będzie brana literatura piękna i faktu, zarówno polskich autorów, jak i książki przetłumaczone na polski z obcych języków (pod warunkiem, że zaprojektowano nową okładkę do polskiego wydania)" - czytamy w informacji. Zgłoszenia - plik w formacie pdf, w dobrej jakości (powinna to być rozkładówka zawierająca pierwszą i czwartą stronę okładki oraz grzbiet, a także skrzydełka, jeśli książka je posiada) oraz "krótki komentarz przedstawiający koncepcję projektu bądź stojącą za nim ideę, o objętości do 150 słów" - należy nadsyłać do 8 lutego br. do Instytutu Książki.

"W pierwszym etapie IK wyłoni spośród nadesłanych projektów trzy, które trafią na długą listę 18 projektów z różnych krajów i zostaną zaprezentowane w Bolonii" - napisano. "W drugim etapie międzynarodowe branżowe jury w Bolonii wybierze krótką listę 6 najlepszych okładek, a w końcu wytypuje zwycięzcę, który zostanie ogłoszony podczas targów" - wyjaśniono.

