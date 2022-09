Targi lotnicze Aviation Expo przez weekend w Kielcach i Masłowie

Samoloty lekkie, śmigłowce, wiropłaty oraz wszelkiego rodzaju asortyment lotniczy można oglądać przez weekend w Targach Kielce. Pierwszy raz część wystawy Aviation Expo z potężnymi maszynami rozlokowano na lotnisku w Masłowie.

Targi Aviation skierowane są zarówno do pasjonatów lotnictwa, jak i przedsiębiorców poszukujących szybkiego sposobu podróżowania na dalekie dystanse. W czwartej edycji targów weźmie udział 50 wystawców, a wśród nich takie firmy jak SkyDream, SkyDealer, Manufaktura Lotnicza, En Tank, Aeroprakt, Ecol, czy Faston. Na targach obecni będą przedstawiciele szkół lotniczych, a także instytucji zajmujących się lotnictwem.

"Podczas wydarzenia będzie można zobaczyć między innymi samolot shark, którym 19-letnia Zara Rutherford samotnie okrążyła kulę ziemską, czym już zajęła sobie miejsce w historii. Firma Aeroprakt zaprezentuje modele A32 oraz A22 - samoloty bezpieczne, komfortowe i szybkie, oba modele osiągają ponad 200km/h. Manufaktura Lotnicza pochwali się wiatrakowcami Argon 915iS GTL oraz Argon Sti z silnikiem Edge Performance 155 HP, dla którego prędkość 210 km/h nie jest niczym niezwykłym" - powiedziała PAP Marzena Ślusarz z Targów Kielce.

Co jeszcze będzie czekać na zwiedzających? Wiatrakowiec Cavalon firmy AutoGyro, śmigłowiec ultralekki Dynali H3 w wariancie Sport, a także samoloty ultralekkie: Czajka, Viper SD4, Virus SW czy Tecnam P92 Echo MkII.

"W ramach Aviation Expo zorganizowane zostaną także konferencje i spotkania z ekspertami. W sobotę odbędzie się Europejskie Forum Aeroklubów oraz konferencja Technology and Law for Aviation, natomiast drugi dzień targów będzie okazją do dyskusji na temat statków bezzałogowych, podczas Global Drone Conference" - zaznaczyła Ślusarz.

Ponadto Targi Kielce, wykorzystując przestrzeń merytoryczną, jaką dają targi AVIATION EXPO, zorganizują w tym roku pierwsze Europejskie Forum Aeroklubów. Wydarzenie ma stanowić przestrzeń do dyskusji pomiędzy aeroklubami i stowarzyszeniami zrzeszającymi osoby związane z lotnictwem w całej Europie. Forum powołane zostało przy okazji trwającego konfliktu w Ukrainie, podczas którego bombardowane są lotniska nie tylko wojskowe, ale także cywilne. Eksperci z branży lotniczej pochylą się m. in. nad tematami strategicznego znaczenia małych lotnisk dla obronności kraju czy rozwoju infrastruktury działającej przy aeroklubach i współpracy z samorządami.

