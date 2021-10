Targi Transexpo: Premiery polskich autobusów zeroemisyjnych

Autosan i ARP e-Vehicles zaprezentowały w Kielcach pierwsze polskie autobusy zeroemisyjne. W środę w Targach Kielce rozpoczęły się Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego Transexpo.

W kieleckim ośrodku wystawienniczym swoją premierę miał 10-metrowy autobus ARP e-Vehicles Pilea. Mariusz Wdowczyk z ARP e-Vehicles podkreślił, że model Pilea od początku był projektowany jako autobus elektryczny. "Jest to pojazd od samego początku zaprojektowany przez polskich inżynierów i konstruktorów. Ponad 60 proc. komponentów produkowane jest w Polsce" - powiedział PAP Wdowczyk.

"Innowacją jest montaż baterii w podwoziu, wzorowano się przy tym na samochodach Tesli. Dzięki temu autobus Pilea jest bardzo dobrze dociążony. Takie rozwiązanie poprawia właściwości trakcyjne, nie ma tendencji do przechyłów" - powiedział. Jego zdaniem cała konstrukcja jest dużo lżejsza, co zwiększa zasięg pojazdu na jednym ładowaniu.

Zaznaczył, że Pilea na jedynym ładowaniu może przejechać maksymalnie około 400 km.

W środę w Kielcach swoją targową premierę miał również wodorowy Autosan SANCITY 12LFH. To niskopodłogowy autobus o długości 12 metrów. Zaprojektowany został na bazie autobusu z napędem elektrycznym. W pojeździe zamontowany został silnik elektryczny wraz z modułem zasilania z ogniwem paliwowym. Magazyn energii stanowią baterie litowo-tytanowe oraz zbiorniki wodoru.

"Pokazujemy, że autobusy wodorowe to już nie jest przyszłości, to się dzieje teraz. Patrząc na to, jakie środki są przekazywane, chociażby przez Narodowy Funduszy Ochrony Środowiska, na dofinansowanie samochodów zeroemisyjnych, uznaliśmy, że posiadanie takiego pojazdu w naszej ofercie to absolutny +must have+" - powiedział p.o. prezesa Autosan S.A. Adam Smoleń.

"Rząd zamierza przeznaczyć dużo środków na to, żeby technologia wodorowa była upowszechniona. Myślę, że szybko przeskoczymy etap tylko autobusów elektrycznych i wejdziemy z rozmachem w technologię wodorową" - dodał.

Trzy targowe premiery zaprezentował Solaris, w tym nowość z 2021 roku - autobus elektryczny Urbino 9 LE electric. "Pandemia nie spowolniła wzrostu sprzedaży autobusów firmy Solaris w Europie, a tym bardziej w Polsce" - poinformował podczas konferencji Javier Calleja, prezes zarządu Solaris.

Zaznaczył, że firma sprzedała w 2020 roku 1560 pojazdów, przy czym rok wcześniej sprzedała 1487. Przedsiębiorstwo odnotowało w ubiegłym roku wzrost przychodów - wyniosły 725 mln euro w 2020 r., względem 638 mln euro za 2019 rok.

Jubileuszowe 15. Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego Transexpo potrwają do piątku. Udział w wydarzeniu bierze 112 firm m.in. z Polski, Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

