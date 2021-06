Tarnawa: w maju inflacja osiągnęła lokalny szczyt

W maju inflacja osiągnęła lokalny szczyt. I choć pozostanie powyżej 4 proc., to jednak ryzyko jej wzrostu ponad 5 proc. jest ograniczone – powiedział główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju wzrosły o 4,8 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,3 proc. - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny w szacunku flash.

W kwietniu ten wskaźnik wyniósł odpowiednio 4,3 proc. rdr i 0,8 proc. mdm.

Główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa zwrócił uwagę, że o tym, jaka była skala wzrostu inflacji bazowej i jej struktura, dowiemy się za dwa tygodnie, gdy GUS opublikuje szersze dane.

"Wzrost inflacji wynikał z kilku elementów - po pierwsze w dalszym ciągu rosła roczna dynamika cen paliw, przekroczyła już 30 proc., co jest efektem niskiej bazy odniesienia sprzed roku. Natomiast - inaczej niż w poprzednich miesiącach - nie jest to efekt wzrostu cen paliw w maju, bo to w stosunku do kwietnia lekko spadły" - powiedział Łukasz Tarnawa.

Jego zdaniem drugim powodem wzrostu inflacji są ceny żywności. "Tutaj zapewne mieliśmy do czynienia ze wzrostem cen mięsa, zwłaszcza drobiowego, co wynika z sytuacji na rynku światowym, a także z efektem cenowym, wynikającym z przesunięcia okresu wegetacyjnego na rynku warzyw i owoców, w wyniku chłodnej wiosny" - wyjaśnił.

Kolejnym czynnikiem pchającym inflację w góry była nowa taryfa dla odbiorców gazu, która wpłynęła na to, że dynamika cen nośników energii wzrosła do 4,4 proc. - ocenił główny ekonomista BOŚ Banku.

"Jednak to, na co obecnie zwraca się największą uwagę, a więc inflacja bazowa, albo nie wzrosła w stosunku do kwietnia i nadal pozostaje na poziomie 3,9 proc., albo wzrosła nieznacznie, do ok. 4 proc. Czyli inflacja bazowa utrzymuje się na wysokim poziomie, ale jest względnie stabilna. Zapewne otwieranie się gospodarki mogło mieć pewien wpływ na wzrost cen zależnych od popytu, niemniej nie ma tutaj znaczącej niespodzianki" - powiedział Tarnawa.

Zwrócił uwagę, że o tym, jaka była skala wzrostu inflacji bazowej i jej struktura, dowiemy się za dwa tygodnie, gdy GUS opublikuje szersze dane.

Jego zdaniem, w drugiej połowie roku inflacja pozostanie wysoka, powyżej dopuszczalnego poziomu odchyleń inflacji od celu NBP.

"Jednak ze względu na efekty bazy - w czerwcu ubiegłego roku ceny paliw już nie spadały - oraz ze względu na to, że przesunięcie okresu wegetacyjnego, który sprawi, że w tym miesiącu będziemy mieli spadki cen warzyw i owoców, to z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że w maju inflacja osiągnęła swoje tegoroczne maksimum. I choć pozostanie przez kolejne miesiące powyżej 4 proc., to jednak ryzyko jej wzrostu ponad 5 proc. jest ograniczone" - powiedział główny ekonomista BOŚ Banku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl