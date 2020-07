Tarnów: Decyzja o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Krakowski Park Technologiczny wydał decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Otrzymała ją krajowa firma Aluprim produkująca stolarkę aluminiową, która zamierza kosztem co najmniej 4,2 mln zł zbudować nowy zakład produkcyjny w Tarnowie.

Krakowski Park Technologiczny (KPT), który wcześniej zarządzał specjalną strefą ekonomiczną, przejął obowiązki zarządzania Polską Strefą Inwestycji (PSI) na terenie województwa małopolskiego i powiatu jędrzejowskiego (woj. świętokrzyskie); wydaje decyzje o wsparciu dla inwestorów na tych obszarach.

Jak poinformowała we wtorek Barbara Wityńska-Słącz z KPT, budowa nowego zakładu to kolejny krok na drodze rozwoju Aluprim. Firma zainwestuje także w nowoczesne technologie produkcyjne.

Aluprim to przedsiębiorstwo z kilkuletnim doświadczeniem w branży produkcji stolarki aluminiowej, istnieje na polskim rynku od 2015 r. Firma posiada w swojej ofercie okna PVC, fasady wentylowane, jak również świadczy usługi z zakresu serwisu stolarki oraz mycia szyb.

Przedstawicielka KPT podkreśliła, że jest to kolejna inwestycja w Tarnowie w ostatnich tygodniach, która uzyskała wsparcie w ramach PSI. W sumie do tej pory wydano siedem takich decyzji dla firm inwestujących w tym drugim co do wielkości mieście woj. małopolskiego. Firmy łącznie zadeklarowały poniesienie ponad 68 mln zł nakładów inwestycyjnych.

"Duże zainteresowanie inwestycjami w Tarnowie wynika z bardzo dobrej współpracy ratusza z przedsiębiorcami oraz obniżonych progów finansowych wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji. Dla przykładu: duża firma inwestująca w Krakowie, by otrzymać zwolnienie podatkowe, musi zadeklarować nakłady inwestycyjne w wysokości 100 mln zł. W Tarnowie ten próg wynosi 10 mln zł" - wskazała przedstawicielka KPT.

Poziom koniecznych do poniesienia nakładów inwestycyjnych jest znacząco obniżony dla mikro, małych oraz średnich firm.

ze względu na duże zainteresowanie firm inwestycjami w ramach PSI w Tarnowie, rozważane jest uruchomienie stałego punktu informacyjnego KPT w tym mieście.

Od początku tego roku Krakowski Park Technologiczny wydał 12 decyzji o wsparciu, a przedsiębiorcy zadeklarowali ponad 140 mln zł nakładów inwestycyjnych oraz utworzenie ponad 440 miejsc pracy. Ponad połowa z tych decyzji została wydana w ciągu ostatnich trzech miesięcy, czyli w okresie epidemii koronawirusa.