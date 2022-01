Tarnów: Firma Nextbike ponownie operatorem Tarnowskiego Roweru Miejskiego

Firma Nextbike została wybrana w przetargu na obsługę systemu Tarnowskiego Roweru Miejskiego. Zgodnie z planami miejska wypożyczalnia jednośladów ruszy po przerwie zimowej z początkiem marca br.

Artur Michałek, dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie przekazał, że wybrany operator do tej pory zajmował się zarządzaniem i eksploatacją tamtejszego systemu roweru miejskiego. Jego oferta była jedyną, która wpłynęła w postępowaniu przetargowym.

"To firma, która budowała ten system i zarządzała nim przez ostatnie trzy lata. Teraz znowu jej zadaniem będzie utrzymywanie go" - zaznaczył dyrektor.

Obowiązkiem firmy będzie właściwe rozmieszczanie miejskich jednośladów w stacjach dokujących, prowadzenie serwisu i naprawy rowerów oraz innych elementów wchodzących w skład systemu, a także utrzymywanie całodobowego biura obsługi klienta w okresie funkcjonowania systemu - czyli od marca do listopada 2022 roku. Po sezonie będzie dbała o właściwe przechowywanie i konserwację rowerów.

System Tarnowskiego Roweru Miejskiego składa się z 16 stacji oraz 170 rowerów, w tym 150 dla dorosłych, 10 dziecięcych i 10 wyposażonych w foteliki. Posiada obecnie ponad 8 tysięcy zarejestrowanych użytkowników.

Według zeszłym sezonie użytkownicy wypożyczyli jednoślady blisko 20 tysięcy razy i przejechali na nich łącznie ponad 60 tysięcy kilometrów.

Tarnowski Rower Miejski umożliwia bezobsługowe wypożyczanie jednośladów przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia od wiosny do późnej jesieni. Rowery można wynajmować bezpłatnie do 20 minut. Dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej w wersji premium bezpłatna przejażdżka trwa 30 minut. Potem naliczane są opłaty według cennika. Maksymalny czas wynajmu to 12 godzin.

