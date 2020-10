Tarnów: Kierowcy mogą korzystać z przebudowanego przejazdu pod wiaduktem na al. Tarnowskich

Od piątku kierowcy mogą korzystać z przebudowanego przejazdu pod nowym wiaduktem kolejowym na al. Tarnowskich w Tarnowie. Jest to ostatni z 18 wyremontowanych obiektów kolejowych w tym mieście w ramach modernizacji linii kolejowej E30 między Krakowem i Rzeszowem.

Jak poinformowała Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, przejazd pod nowym wiaduktem kolejowym ułatwia komunikacje w mieście. Dla kierowców są po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Piesi mają do dyspozycji chodniki. Jest też ścieżka pieszo - rowerowa. W ramach inwestycji przebudowano także okoliczny układ drogowy.

Nowy wiadukt w Tarnowie przy al. Tarnowskich, zastąpił przejazd kolejowo-drogowy. Pociągi już wcześniej korzystały z bezkolizyjnej przeprawy, ale przebudowa przejazdu pod nią zanotowała blisko 2-letnie opóźnienie.

Jak wyjaśniła przedstawicielka PLK, podczas prac wykonawcy i zamawiający w wielu miejscach musieli pokonać problemy z odwodnieniem i gruntem, pozyskiwaniem dodatkowych ustaleń oraz uzgodnień ze służbami miejskimi.

"Terminy realizacji prac były aktualizowane tak szybko, jak pozwalały na to warunki. Ostatecznym efektem inwestycji są dobre podróże i sprawniejsza komunikacja drogowa w Tarnowie. Dziękujemy mieszkańcom za cierpliwość i wyrozumiałość podczas zmian przy realizowanej inwestycji" - podkreśliła.

Szalacha przypomniała, że nowy wiadukt jest jednym z 18 obiektów w Tarnowie, które dzięki inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych na trasie E30 Kraków - Rzeszów, zapewniły sprawne podróże koleją oraz lepszą organizację ruchu w mieście.

Są to m.in. wiadukty i przejścia, w ciągu al. Tarnowskich, a także ulic: Zbylitowskiej, Czerwonych Klonów, Krakowskiej, Gumniskiej, Warsztatowej, Podgórskiej, Lwowskiej, Wiadukt, Środkowej, Głębokiej, Wita Stwosza. W sumie długość rozbudowanych odcinków dróg to około 6 km.

Wartość prac PLK w Tarnowie wyniosła ponad 400 mln zł, z czego 100 mln zł to wartość przebudowy infrastruktury miejskiej, nie związanej bezpośrednio z ruchem pociągów. Zadania te realizowane były w ramach większego projektu - modernizacji trasy kolejowej E30 Kraków - Rzeszów. Przedsięwzięcie to obejmowało przebudowę blisko 140 km torów i łącznie 139 wiaduktów, mostów i estakad na całej tej trasie.

Zadanie o wartości ok. 3,4 mld zł współfinansowane jest w z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kwota dofinansowania to ok. 2,3 mld zł.

Jak podkreślają przedstawiciele PLK, dzięki wykonanym pracom składy pasażerskie jadą z prędkością maksymalną do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h. na całej tej trasie od Podłęża.