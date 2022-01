Tarnów: Koniec pierwszego etapu modernizacji ul. Lwowskiej

Zakończył się pierwszy etap modernizacji ulicy Lwowskiej w Tarnowie znajdującej się w ciągu drogi krajowej nr 73. Inwestycja o wartości przekraczającej 38 mln zł zyskała dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jak podkreślił we wtorek prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, zrealizowane zadanie ma bardzo ważne znaczenie dla miasta, ponieważ zmodernizowana ulica we wschodniej części Tarnowa jest jedną z najważniejszych arterii i prowadzi do Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza.

"Tutaj każda minuta odgrywa wielką rolę. To jest także fragment drogi krajowej i międzynarodowej, która prowadzi do przejścia granicznego na Słowacji" - wskazał Ciepiela podczas oficjalnego otwarcia drogi.

W jego ocenie pierwszy etap modernizacji w istotny sposób polepszył płynność ruchu, poprawił bezpieczeństwo oraz zwiększył przepustowość - m.in. dzięki przebudowie ronda oraz poszerzeniu drogi do dwóch jezdni.

Artur Michałek, dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie poinformował, że w ramach inwestycji przebudowano odcinek o długości ok. 1 km. Najpoważniejszym zadaniem zrealizowanym w pierwszym etapie była przebudowa ronda Zesłańców Sybiru, które zostało powiększone oraz przesunięte w kierunku północno-wschodnim. Dodatkowo zyskało drugi pas i ma pięć zjazdów.

Ważną częścią remontu było także zbudowanie przepustu na potoku Młochlebówka, który pozwala na optymalną kontrolę przepływu wody. Przybyły także dwa nowe parkingi, które łącznie pomieszczą około 170 samochodów, powstały chodniki i ścieżki rowerowe, wyremontowano także pętle autobusową oraz kilka skrzyżowań.

Według dyrektora pierwszy etap inwestycji zamknął się kwotą ok. 38 mln zł, z czego wykupy gruntów pochłonęły ok. 10 mln zł. Zadanie pozyskało unijne dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w wysokości 14,5 mln zł.

Jak zapowiedział prezydent, miasto rozpoczęło starania o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego ze środków rządowych dla kolejnych dwóch etapów przebudowy ul. Lwowskiej - wylotowego w kierunku drogi krajowej nr 94 oraz prowadzącego do centrum miasta. Jeśli środki te zostaną przyznane - ocenił prezydent - to zadania te powinny zostać zrealizowane w ciągu kilkunastu miesięcy.

