Tarnów: Powstały wiaty w ramach systemu rowerów miejskich

Wiaty „bike and ride”, pod którymi można pozostawić rower i przesiąść się do komunikacji zbiorowej zostały udostępnione mieszkańcom Tarnowa. Inwestycja jest kolejnym elementem projektu Tarnowski Rower Miejski.

W ramach projektu realizowanego przez Zarząd Dróg i Komunikacji wiaty zamontowano przy ulicach: Goldhammera - w sąsiedztwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Kwiatkowskiego - przy pętli autobusowej oraz Chemicznej - w pobliżu stacji kolejowej. W każdej jest osiem stojaków, do których można przypiąć jednoślad.

Inwestycja jest kolejnym elementem projektu Tarnowski Rower Miejski, który funkcjonuje od październiku 2018 roku. We wrześniu sieć rowerów miejskich została wzbogacona o kolejnych sześć nowych punktów wypożyczeń i 60 pojazdów, w tym 10 wyposażonych w foteliki do przewożenia dzieci. Obecnie liczy ona 16 stacji i 160 jednośladów.

Według statystyk, od początku funkcjonowania rowery miejskie zostały wypożyczone ponad 28,5 tys. razy, a do systemu przyłączyło się ponad 6 tys. osób.

Tarnowski Rower Miejski umożliwia bezobsługowe wypożyczanie jednośladów przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, w okresie jego funkcjonowania, czyli od wiosny do późnej jesieni. Rowery można wynajmować bezpłatnie do 20 minut. Dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej w wersji premium bezpłatna przejażdżka trwa 30 minut. Maksymalny czas wynajmu to 12 godzin.