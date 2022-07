Tarnów: Powstanie 109 mieszkań przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego

109 mieszkań wybuduje Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego. Obie strony podpisały umowę na finansowanie inwestycji. Zgodnie z planami kompleks mieszkaniowy ma być gotowy pod koniec 2024 r.

Jak przekazał we wtorek prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, kompleks sześciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w których usytuowanych będzie 109 mieszkań, powstanie w pobliżu Góry św. Marcina przy ul. Błotnej i Jarej.

Zgodnie z umową podpisaną przez samorząd Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) dofinansuje tę inwestycję kwotą ponad 12,5 mln zł.

Prezes Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TTBS) Wojciech Daniel poinformował, że całkowita wartość inwestycji wyniesie ponad 40 mln zł, a dofinansowanie udzielone przez BGK jest bardzo ważną częścią budżetu, który znajduje się w trakcie kompletowania.

"Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to lada miesiąc TTBS uzyska także decyzję kredytową i będziemy mogli podpisać umowę kredytową na kolejne ponad 12 mln zł. Część środków będzie natomiast wniesiona przez przyszłych najemców" - wyjaśnił Daniel.

Dodał, że przetarg na budowę kompleksu ogłoszony ma być jesienią br., a roboty powinny się rozpocząć wiosną przyszłego roku. Według założeń prace zakończą się w czwartym kwartale 2024 roku.

W skład kompleksu wejdą mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe. Najmniejsze będą miały powierzchnię 30-35 metrów kwadratowych, największe liczyć będą 70 m kw. Większość z nich położona będzie na pierwszej i drugiej kondygnacji, niewiele na trzeciej. Wszystkie budynki wyposażone zostaną w windy. Do dyspozycji mieszkańców będzie 75 miejsc parkingowych w garażu podziemnym oraz 60 na parkingach zewnętrznych.

Zgodnie z planami na dachach budynków znajdą się panele fotowoltaiczne, a mieszkania będą ogrzewane za pomocą gruntowych pomp ciepła. Przewidziano także zbiornik retencyjny.

Według informacji przekazanych przez tarnowski magistrat obecnie w tym mieście ze środków budżetu miasta i przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego jest realizowanych 221 mieszkań. 50 lokali przy ul. Sportowej znajduje się w końcowej fazie realizacji. Tam w ramach programu "Mieszkanie na start" najemcy zostali już wyłonieni.

Na ul. Krzyskiej Miejski Zarząd Budynków realizuje 62 mieszkania przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. "Będą to lokale dla osób +uwięzionych+ w swoich dotychczasowych mieszkaniach. Jeżeli zdecydują się one na zamianę, otrzymają lokal na ul. Krzyskiej, a zwolnione w ten sposób mieszkania przeznaczone będą dla osób czekających w kolejce na mieszkania komunalne" - wyjaśnił prezydent Ciepiela.

