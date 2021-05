Tarnów: Rzecznik MŚP interweniował ws. siłowni zamkniętych przez sanepid

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców interweniował w sprawie dwóch przedsiębiorców prowadzących siłownie, którym sanepid w Tarnowie nakazał zaprzestanie działalności. W wyniku tej interwencji organ nadzorczy przekazał sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Jak poinformowało w poniedziałek biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Adam Abramowicz wstąpił, na wniosek dwóch przedsiębiorców prowadzących siłownie, do postępowań odwoławczych od decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie, nakazujących zaprzestanie działalności. Zamknięcie obiektów przez sanepid było skutkiem doraźnych kontroli sanitarnych realizowanych w związku z wprowadzonymi obostrzeniami.

Przed kilkoma dniami rzecznik MŚP zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie o wstrzymanie natychmiastowego wykonania przedmiotowych decyzji do czasu ukończenia postępowań odwoławczych, a także poparł wnioski przedsiębiorców o uchylenie decyzji w całości i umorzenie w tym zakresie postępowań przeprowadzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Wojewódzki Inspektor Sanitarny w zeszłym tygodniu poinformował rzecznika MŚP o uchyleniu zaskarżonych decyzji i przekazaniu ich do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Jak uzasadnił rzecznik MŚP Adam Abramowicz, cytowany w komunikacie, organ pierwszej instancji nie uzasadnił bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia w związku z naruszeniami sanitarno-higienicznymi w kontrolowanych siłowniach.

"Dodatkowo nie zweryfikował osób przebywających w obiekcie, czy są reprezentantami Polski w sportach olimpijskich, ani nie odniósł się do zarzutów do protokołu kontroli. Z całą pewnością miało to wpływ na rozstrzygnięcie sprawy" - ocenił.

