Tarnów: w Grupie Azoty otwarto drugą instalację stężonego kwasu azotowego za ponad 57 mln zł

Ponad 57 mln zł kosztowała budowa drugiej instalacji stężonego kwasu azotowego, która została we wtorek uruchomiona w Grupie Azoty w Tarnowie. Jak wskazali przedstawiciele spółki, jest to jedna z najnowocześniejszych tego typu instalacji w Europie.

Prezes Grypy Azoty Tomasz Hinc podkreślił podczas uroczystości oddania instalacji do użytku, że inwestycja ta umacnia pozycję rynkową spółki w segmencie chemii.

"Grupa Azoty to drugi producent w Europe nawozów azotowych i trzeci nawozów wieloskładnikowych, ale chemia i tworzywa to są te pozostałe dwie ważne nogi naszej produkcji, które pozwalają nam stabilnie myśleć o przyszłości w tej trudnej zmieniającej się rzeczywistości wojennej, którą mamy współcześnie w Europie" - mówił prezes.

Według przedstawicieli spółki druga instalacja stężonego kwasu azotowego zrealizowana na terenie zakładu w Tarnowie jest jedną z najnowocześniejszych instalacji tego typu w Europie. Jej zdolności produkcyjne to 40 tys. ton rocznie. Dzięki instalacji możliwości produkcyjne stężonego kwasu azotowego wzrosną o 100 proc. do 80 tys. ton rocznie. Pozwoli to wypełnić rosnące zapotrzebowanie rynku na ten produkt.

Grupa Azoty - wskazano - jest jedynym producentem stężonego kwasu azotowego w Polsce, który sprzedaje w blisko 20 krajach europejskich. To z tej substancji powstaje m.in. pianka poliuretanowa, służy ona także do wytwarzania barwników, środków ochrony roślin oraz dodatków do paliw, które zmniejszają emisję spalin.

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin w liście odczytanym podczas uroczystości podkreślił, że Grupa Azoty to wyjątkowe i innowacyjne przedsiębiorstwo w Polsce, które od swojego powstania pozostaje niekwestionowanym liderem, zmieniając oblicze polskiej i europejskiej chemii.

"Cieszę się, ze dzisiejsze uroczyste otwarcie drugiej instalacji kwasu azotowego stężonego wzmocni pozycję grupy jako europejskiego lidera również w segmencie dostaw surowców dla producentów wysokowartościowych chemikaliów" - wskazał wicepremier w liście.

Prezes Grypy Azoty Tomasz Hinc przypomniał, że druga instalacja stężonego kwasu azotowego jest kolejną zrealizowaną inwestycją w 95-letniej historii zakładu azotowego w Tarnowie.

"Polskie państwo tutaj w tarnowskim Azotach ma swoje strategiczne aktywa, ma swoją siłę i tę siłę gospodarczą realizuje właśnie tutaj od tak wielu lat" - zaznaczył prezes.

Jak wskazał, w ciągu ostatnich lat w tarnowskich zakładach zrealizowano szereg przedsięwzięć inwestycyjnych, wśród których najważniejsze były budowa nowej wytwórnia tworzyw modyfikowanych, uruchomienie linii pilotażowo-produkcyjnej do wytarzania skrobi termoplastycznej, uruchomienie linii pilotażowej do produkcji kwasów humusowych, montaż instalacji odsiarczania spalin czy budowa magazynów do składowania nawozów.

"Te inwestycje są warte wiele dziesiątków mln złotych" - podkreślił prezes.

Grupa Azoty - zaznaczył Hinc - ciągle się zmienia i modernizuje, co jest elementem strategii spółki zakładającej transformację klimatyczno-energetyczną, aby móc nadal produkować chemię w Unii Europejskiej.

"To dzięki temu, że mamy wiele różnych biznesów, które są ze sobą połączone możemy ze spokojem myśleć o naszej przyszłości" - wskazał prezes i podkreślił, że realizowane przedsięwzięcia "w istotny sposób wykraczają poza zakłady, poza regiony, w istotny sposób stanowiąc o sile całej polskiej gospodarki (…) i pozwalając skutecznie konkurować na jakże wymagającym europejskim i światowym rynku chemicznym".

Wiceprezes Grzegorz Kondzielowski podkreślił, że w budowę instalacji o wartości ponad 57 mln zł zaangażowane były wyłącznie przedsiębiorstwa z polskim kapitałem, w większości firmy lokalne.

Jak wskazali przedstawiciele spółki, stężony kwas azotowy jest sklasyfikowany jako substancja niebezpieczna dlatego przy jego produkcji zachowywane są najwyższe środki bezpieczeństwa a instalacja wykonana jest ze specjalnego szkła odpornego na ten związek chemiczny. Również transport tego produktu jest realizowany specjalnie zaprojektowanymi do tego celu autocysternami i cysternami kolejowymi.

