Tarnów: W Parku Sanguszków powstanie miejska winnica

Miejska winnica, nawiązująca do tradycji dawnej winnicy książąt Sanguszków, powstanie w Tarnowie (woj. małopolskie). Władze miasta podpisały już umowę dotyczącą wydzierżawienia na ten cel 7-hektarowego terenu znajdującego się w miejskim Parku Sanguszków.

Samorząd zawarł umowę z Małopolskim Stowarzyszeniem Winiarzy, które zajmie się urządzeniem i prowadzeniem miejskiej winnicy oraz produkcją wina. Zgodnie z planami pierwszych tarnowskich win będzie można skosztować prawdopodobnie w 2025 roku.

"Chcemy odtworzyć dawną książęcą winnicę na terenach koło pałacu na Gumniskach, bo to nawiązanie do tradycji. Sama winnica ma być prowadzona w systemie rolnictwa ekologicznego, jak dawniej" - zapowiedział Marcin Pałach, dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji, który także jest zaangażowany w tworzenie Centrum.

Według wstępnych planów przyszłego dzierżawcy, na południowym stoku terenu przy dawnym pałacu Sanguszków na siedmiu hektarach zasadzonych zostanie 31,5 tysiąca krzewów winorośli. Oznacza to - wskazano - że tarnowska winnica miejska będzie jedną z największych w Małopolsce i jedyną tego typu w Polsce.

Według prezesa Małopolskiego Stowarzyszenia Winiarzy Roberta Beściaka, gospodarstwo będzie obsadzone najpopularniejszymi i charakterystycznymi dla polskiego winiarstwa szczepami winorośli. Z białych to m.in. Solaris, Johanniter, Seyval Blanc, Hibernal, a z czerwonych: Rondo, Regent, Marechal Foch, Pinot Noir.

Założenie winnicy potrwa dwa lata, a pierwszych win z Tarnowa można się spodziewać w 2025 roku. Działacze stowarzyszenia winiarzy szacują potencjał produkcyjny gospodarstwa na 30 tysięcy butelek rocznie.

Zgodnie z planami władz samorządowych, miejska winnica będzie częścią planowanego Małopolskiego Centrum Winiarstwa, które ma powstać w Tarnowie.

Koszt całego projektu szacowany jest na około 30 mln zł. Przygotowywany jest już wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z funduszy znajdujących się w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Według danych Gorczańskiej Organizacji Turystycznej, która jest organizatorem szlaku wina w Małopolsce, województwo to jest przodującym regionem w naszym kraju pod względem liczby funkcjonujących winnic. Do tej pory powstało tam już co najmniej 120 takich plantacji, z których 43 prowadzi zarejestrowaną komercyjną działalność. W samym regionie tarnowskim działa ponad 60 gospodarstw.

Gama wyrabianych w Małopolsce win jest szeroka i urozmaicona. Poza klasycznymi winami białymi, czerwonymi i różowymi, wytrawnymi czy półwytrawnymi, powstają tam również wina słodkie oraz musujące.

Siedem lat temu powstał Małopolski Szlak Winny, w ramach którego wytypowano i połączono szlakiem wybrane winnice. Obecnie zrzesza on 40 tego typu plantacji. Główną ideą szlaku jest zachęcenie turystów do odkrywania małopolskich winnic, spotkań z ich właścicielami, odkrywania dziedzictwa oraz obcowania z przyrodą regionu.

