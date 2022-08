URE zatwierdziło wzrost taryfy dla Polskiej Spółki Gazownictwa

Prezes URE zatwierdził wzrost średnio o 2,6 proc. taryfy dystrybucyjnej operatora największego systemu dystrybucyjnego gazu - Polskiej Spółki Gazownictwa. Jak poinformował Urząd, nowa taryfa przełoży się na 0,5-0,7 proc. wzrost rachunków gospodarstw domowych.

Całkowity wzrost rachunków gospodarstw domowych - biorąc pod uwagę wzrost taryfy dystrybucyjnej oraz zatwierdzoną w grudniu 2021 r. taryfę PGNiG Obrót Detaliczny, która nie ulegnie zmianie w 2022 r. wyniesie 0,5-0,7 proc.

Według szacunków URE, odbiorcy zużywający najmniejsze ilości gazu z grupy taryfowej W-1.1, korzystający z tego paliwa głównie w celu przygotowywania posiłków z tytułu zmiany zapłacą średnio o ok. 22 grosze więcej miesięcznie.

Odpowiednio więcej zapłacą klienci, którzy zużywają większe ilości gazu. Np. używający gazu do ogrzewania odbiorcy z grupy W-3.6 zapłacą o ok. 2,38 zł więcej miesięcznie - ocenia URE.

Taryfa Polskiej Spółki Gazownictwa za dystrybucję gazu w górę o 2,6 proc

Prezes URE zatwierdził wzrost średnio o 2,6 proc. taryfy dystrybucyjnej operatora największego systemu dystrybucyjnego gazu - Polskiej Spółki Gazownictwa.

URE zaznaczył, że zmiana taryfy dystrybutora gazu uzasadniona jest wzrostem kosztów zakupu gazu na potrzeby zużycia własnego oraz wzrostem kosztów zakupu usług przesyłania gazu, który wynika z lipcowej zmiany taryfy operatora przesyłowego gazu - Gaz-Systemu.

Urząd ocenił, że całkowity wzrost rachunków gospodarstw domowych - biorąc pod uwagę wzrost taryfy dystrybucyjnej oraz zatwierdzoną w grudniu 2021 r. taryfę PGNiG Obrót Detaliczny, która nie ulegnie zmianie w 2022 r. wyniesie 0,5-0,7 proc.

Według szacunków regulatora, odbiorcy zużywający najmniejsze ilości gazu z grupy taryfowej W-1.1, korzystający z tego paliwa głównie w celu przygotowywania posiłków z tytułu zmiany zapłacą średnio o ok. 22 grosze więcej miesięcznie. Odpowiednio więcej zapłacą klienci, którzy zużywają większe ilości gazu. Np. używający gazu do ogrzewania odbiorcy z grupy W-3.6 zapłacą o ok. 2,38 zł więcej miesięcznie - ocenia URE.

Zmiana taryfy może zostać wprowadzona do stosowania przez przedsiębiorstwo najwcześniej po 14 dniach od jej publikacji przez Prezesa URE - przypomniał także regulator.

PSG jest spółką z grupy PGNiG i największym krajowym dystrybutorem gazu, obsługuje blisko 7 mln odbiorców.

Do URE spływają wnioski o zatwierdzenie wyższych taryf

Przypomnijmy, że do Urzędu Regulacji Energetyki regularnie i z dużą częstotliwością spływają wnioski kolejnych spółek ciepłowniczych o zatwierdzenie nowych, wyższych taryf. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdza taryfy dla około 400 przedsiębiorstw z tej branży.

"Uzasadnieniem zmiany jest istotny wzrost kosztów zakupu paliwa gazowego w stosunku do tych kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji obecnie stosowanej taryfy dla ciepła” – poinformowało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brzesku. „Ze względu na istotną zmianę warunków prowadzenia działalności gospodarczej, przede wszystkim wzrost kosztów zakupu paliwa węglowego, oraz zmianę cen zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla” – wyjaśniło Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice.

Podobnie uzasadnienia ma zdecydowana większość kierowanych do URE wniosków, których tylko w ciągu ostatnich 7 dni wpłynęło aż 35.

Różna jest skala podwyżek – od minimalnych po nawet kilkusetprocentowe. Niektóre przedsiębiorstwa wnoszą o zmiany po kilku miesiącach od czasu zatwierdzenia aktualnie obowiązujących (zwykle zatwierdza się taryfy na 12 miesięcy – przyp. red.), inne - po zaledwie kilku tygodniach.

MPEC Olsztyn otrzymało zgodę na podniesienie od sierpnia ceny ciepła o ok. 20 proc. – z 60,67 na 80 zł/GJ, chociaż ta pierwsza obowiązuje zaledwie od 26 maja. Jeszcze krótszą historię (od 1 czerwca) ma cena dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Gliwice, która niebawem wzrośnie o kolejne blisko 20 zł. Wnioski dotyczą podwyżek o bardzo szerokiej skali. MPEC Brzesko uzyskało pozwolenie na podwyższenie ceny o 8 gr/GJ, Lubawska Spółka Komunalna natomiast aż o ponad 70 zł/GJ.