Tauron buduje stację 110 KV i linie zasilające dla lotniska Katowice

Stację elektroenergetyczną 110 KV Pyrzowice Lotnisko oraz kilkadziesiąt kilometrów linii energetycznych buduje pod kątem zasilania m.in. lotniska Katowice spółka Tauron Dystrybucja. Przygotowywane od kilku lat i prowadzone obecnie prace potrwają do przyszłego roku.

Jak wynika ze środowej informacji Taurona, projekt jest realizowany w oparciu o warunki przyłączenia wydane dla Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach w 2016 r. Prace te skoordynowano z planowaną wówczas, a finalizowaną obecnie przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe odbudową kolejowego połączenia do lotniska Katowice linią nr 182.

W informacji wskazano, że celem przedsięwzięcia, którego budżet po stronie Tauronu Dystrybucji to blisko 100 mln zł, jest poprawa bezpieczeństwa oraz niezawodności zasilania układów sieci średniego i wysokiego napięcia w obszarze lotniska. Zakończenie prac planowane jest na 2024 r.

"Rozbudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych to najistotniejsza pozycja w naszym budżecie inwestycyjnym. Tylko w woj. śląskim zainwestujemy w tym roku około 700 mln zł" - przypomniał, cytowany w środowej informacji, prezes koncernu Paweł Szczeszek.

"Rozbudowa sieci elektroenergetycznych w regionie lotniska w Pyrzowicach dowodzi, że infrastruktura energetyczna jest niezbędnym warunkiem rozwoju gospodarczego regionu" - dodał.

"Inwestycje, które realizujemy na tym obszarze, dotyczą nie tylko dalszego rozwoju sieci dystrybucyjnej w obszarze portu lotniczego. Przewidywany jest wzrost zapotrzebowania na energię przy węzłach drogowych A1 i S1 oraz węźle kolejowym. Rozbudowa sieci służy też poprawie zasilania naszych klientów na terenach gmin Ożarowice, Mierzęcice i Siewierz" - uściślił Szczeszek.

Prowadzone prace obejmują kilka zadań podzielonych na etapy: budowę stacji 110/20 kV Pyrzowice Lotnisko, budowę dwóch linii kablowych wysokiego napięcia o łącznej długości 24 km pomiędzy trzema stacjami: Miasteczko - Pyrzowice Lotnisko - Siewierz oraz budowę 9 km linii kablowej średniego napięcia.

W przypadku tej inwestycji położone zostaną linie kablowe, a więc prowadzone w ziemi. W stosunku do napowietrznych są one odporniejsze na warunki atmosferyczne, a tym samym mniej narażone na uszkodzenia i awarie.

Przy realizacji projektu, do tej pory przygotowano prawie 24 km infrastruktury do zaciągnięcia i połączenia kabli wysokiego napięcia. Zastosowana zostanie nowa na polskim rynku technologia hydraulicznego zaciągania kabli wysokiego napięcia o przekroju żyły 800 mm2; po raz pierwszy w Polsce prace będą wykonywane w ten sposób na tak długich odcinkach.

Tauron zaznaczył, że inwestycja jest prowadzona po paroletnim okresie projektowania i pozyskiwania zgód formalno-prawnych. "Wytyczenie trasy i uzyskanie prawa do gruntu na odcinku kilkudziesięciu km to bardzo trudne zadanie w każdym terenie, a prawie niemożliwe do zrealizowania na wysoko zurbanizowanym obszarze Śląska" - ocenił szef Tauronu Dystrybucji Radosław Pobol.

"Przy projektowaniu trasy linii konieczne było uwzględnienie jej przejścia przez teren prawie 500 nieruchomości. W tym przypadku prace zrealizowaliśmy dzięki współpracy ze spółką PKP PLK, z którą zawarliśmy w 2018 r. stosowną umowę. Po naszej stronie było przygotowanie projektu budowlanego, a PKP PLK pozyskała decyzję pozwolenia na budowę dla obiektów liniowych wysokiego i średniego napięcia" - wyjaśnił Pobol.

Podczas prac energetycy mierzyli się też z ograniczeniami w wyłączeniach sieci średniego i wysokiego napięcia, koniecznych dla przeprowadzenia robót - nie mogły one jednak powodować zakłóceń w dostawach energii dla kluczowych klientów na tym terenie oraz dla ich procesów technologicznych.

Tauron zapewnia, że mimo tego i występujących w ostatnich kilku latach przejściowych brakach dostępności materiałów na rynku i wydłużonych terminach dostaw - prace realizowane są zgodnie z harmonogramem. Ostatnim etapem będzie powiązanie istniejących linii średniego napięcia z nową rozdzielnią.

