Tauron: budżet na szyb Grzegorz – o kilkadziesiąt milionów wyższy

Budowa szybu Grzegorz ma być o kilkadziesiąt milionów złotych droższa - poinformował w czwartek wiceprezes Tauronu Jerzy Topolski.

Na czwartkowej konferencji wynikowej za 2021 r. wiceprezes Tauronu ds. zarządzania majątkiem odniósł się do pytania o budżet na dokończenie głębienia szybu Grzegorz w Jaworznie, wstrzymanego kilkanaście miesięcy temu. Inwestycja w położony tuż przy autostradzie A4 szyb Grzegorz ma m.in. zapewnić paliwo dla nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie.

"Budżet na dokończenie szybu Grzegorz będzie wynikał z zawieranej ugody, która jest w tej chwili finalizowana. Zakładamy, że w ciągu dwóch-trzech miesięcy temat zostanie zamknięty i będzie można przystąpić do odmrożenia prac. Jest to podobny budżet, jak był pierwotnie, z drobnymi korektami" - zasygnalizował Topolski.

"Wykonanie do tej pory było na poziomie ok. 50 proc., czyli jeszcze ok. 50 proc. jest do wydania - w ramach tamtego budżetu. Przyrost budżetu, jak wynika z zawieranej ugody, jest to kilkadziesiąt milionów złotych w stosunku do pierwotnego budżetu" - uściślił wiceprezes Taurona. "Zakończenie planowane jest w okolicach 2027 r." - dodał.

Jak informował Tauron w minionych latach, budowa szybu Grzegorz, której łączny koszt szacowano na ponad 0,5 mld zł, to inwestycja kluczowa dla przyszłości kopalni Sobieski, należącej do Tauronu Wydobycie.

Zapowiadano, że ten głęboki docelowo na 870 m szyb ma uzyskać pełną funkcjonalność w 2023 r., a po jego uruchomieniu podziemna droga dotarcia do ściany wydobywczej skróciłaby się o ponad połowę. Dzięki przedsięwzięciu kopalnia ma uzyskać dostęp do perspektywicznych złóż węgla.

W latach 2020-21 prace przy inwestycji znacząco spowolniły, a Tauron Wydobycie podjął rozmowy z generalnym wykonawcą robót na temat warunków ich dalszego prowadzenia. Utrzymywano stan inwestycji tak, aby można było ją w każdej chwili kontynuować.

W ostatnich dniach Tauron poinformował o uruchomieniu w styczniu br. prac przygotowawczych do wznowienia głębienia szybu Grzegorz. Wznowiony został ruch górniczych wyciągów szybowych, na teren budowy rozpoczęto dostarczanie materiałów i konstrukcji technologicznych.

"Budowa nowego szybu oraz uruchomienie eksploatacji w części złoża Dąb w oparciu o jego infrastrukturę ma m.in. umożliwić zachowanie stabilnej produkcji węgla dla energetyki w horyzoncie czasowym określonym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych" - mówił przed tygodniem prezes Tauronu Wydobycie Jacek Pytel.

"Prowadzimy na rzecz budowy Szybu Grzegorz równolegle prace w podziemnej części Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie. Z istniejących dołowych wyrobisk kopalni drążone są wyrobiska na poziomie 540 m, stanowiące w przyszłości główny poziom wydobywczy. W specjalnym reżimie technologicznym pokonana została już m.in. skomplikowana strefa uskokowa" - wskazał Pytel.

Przypomniał, że inwestycja w złoże Dąb ma zapewnić dedykowane paliwo dla aktywów energetycznych, w szczególności dla nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie.

Na terenie inwestycji wykonano do tej pory infrastrukturę powierzchniową, niezbędną do głębienia szybu i wydrążono ponad 80 m w obudowie ostatecznej. Utrzymywany jest płaszcz mrożeniowy, zabezpieczający drążenie szybu. Teren budowy ma być gotowy do kontynuowania głębienia.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl