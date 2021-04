Tauron chce, by podstawowym paliwem dla części ciepłowniczej Grupy był gaz

Grupa Tauron, analizująca obecnie przyszłość swoich aktywów ciepłowniczych, zakłada, że podstawowym paliwem w segmencie wytwarzania ciepła będzie gaz. Spółka rozważa opłacalność ewentualnego przejęcia polskich aktywów Grupy CEZ, raczej nie jest jednak zainteresowana Elektrownią Skawina.

Od czerwca ub. roku Tauron prowadził rozmowy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG) na temat sprzedaży gazowej spółce firmy Tauron Ciepło. Gdy w końcu stycznia br. PGNiG odstąpiło od tych rozmów, Tauron zapowiedział, że zamierza szukać dla segmentu ciepłowniczego "optymalnego modelu funkcjonowania z uwzględnieniem istotnych zmian makroekonomicznych i regulacyjnych".

"Po wycofaniu się PGNIG z transakcji, podjęliśmy decyzję, że dokonamy analiz, co dalej z segmentem ciepłowniczym. Na pewno podstawowym wyzwaniem w tym segmencie jest modernizacja źródeł - z węglowych na źródła nisko lub nawet zeroemisyjne (…). Zakładamy, że podstawowym paliwem w tym segmencie będzie gaz, z możliwością wykorzystania w przyszłości - jeśli pojawi się możliwość ekonomicznego wykorzystania - wodoru, czy to zielonego czy czerwonego. Niemniej na dzisiaj myślimy o gazie" - poinformował w czwartek wiceprezes Taurona Marek Wadowski.

"Patrzymy na to, jak jesteśmy w stanie zmodernizować nasze źródła, po to, żeby zapewnić z jednej strony ciągłość dostaw, zaś z drugiej - w ekonomiczny sposób takie inwestycje przeprowadzić" - dodał prezes podczas konferencji prasowej, prezentującej ubiegłoroczne wyniki finansowe Grupy Tauron.

Przypomniał, że w marcu br. Tauron poinformował o prowadzeniu analiz dotyczących ewentualnego przejęcia aktywów ciepłowniczych czeskiej Grupy CEZ (Tauron głównie interesuje się elektrociepłownią CEZ w Chorzowie - PAP), co jest - jak mówił Wadowski - "okazją rynkową".

"Analizujemy, czy byłoby to dla Grupy Tauron opłacalne, czy byłby to korzystny kierunek - przede wszystkim z uwagi na fakt, że aktywa ciepłownicze CEZ-u są położone w bliskim sąsiedztwie spółki Tauron Ciepło; jesteśmy zainteresowani przede wszystkim takimi aktywami, kierunki typu Skawina raczej nas nie interesują. Prowadzimy analizy, nie podjęliśmy jeszcze żadnej decyzji, przyglądamy się temu" - mówił Wadowski, nie precyzując, kiedy Grupa chce zakończyć analizy w tym zakresie.

Prezes poinformował, że analizując przyszłość segmentu ciepłowniczego, Grupa przygląda się także temu, w jakim kierunku będzie zmierzał system wsparcia dla ciepłownictwa.

"Segment ciepłowniczy potrzebuje inwestycji; potrzebuje odejścia od źródeł wysokoemisyjnych (…), po to, aby można było zapewnić ekonomicznie opłacalne ciepło dla odbiorców i stabilne ceny. Niemniej jednak te inwestycje kosztują oraz wymagają i czasu i pieniędzy, w związku z czym te analizy trochę muszą potrwać" - dodał Wadowski, zapowiadając, że rozstrzygnięcia dotyczące segmentu ciepłowniczego powinny znaleźć się w nowej strategii Taurona, która ma być opublikowana prawdopodobnie w trzecim bądź czwartym kwartale tego roku.

Grupa CEZ, która chce zbyć swoje polskie aktywa, to kontrolowany przez państwo czeski koncern energetyczny, działający w krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz w Turcji. Głównym przedmiotem działalności jest produkcja oraz dystrybucja energii elektrycznej i ciepła, obrót energią elektryczną i cieplną, a także wydobycie węgla. Przedmiotem ewentualnej transakcji miałyby być spółki zależne CEZ - CEZ Skawina oraz CEZ Chorzów, eksploatujące duże elektrociepłownie na węgiel kamienny. Dodatkowo chodzi o spółki CEZ świadczące usługi wspierające w zakresie gospodarowania ubocznymi produktami spalania, komunikacji, tradingu oraz obsługi korporacyjnej.

W grudniu ub. roku niewiążącą ofertę polskich aktywów CEZ-u złożyły wspólnie PGNiG oraz Polska Grupa Energetyczna. W lutym - niespełna dwa tygodnie po rezygnacji z rozmów na temat zakupu spółki Tauron Ciepło - PGNiG wycofało się także z tej oferty, nie podając przyczyn. Informując w grudniu o złożeniu niewiążącej oferty zarówno PGE jak i PGNiG podkreślały, że zakup polskich aktywów Grupy CEZ jest zgodny z ich obowiązującymi strategiami. Po wycofaniu się PGNiG, swoje zainteresowanie aktywami CEZ-u podtrzymała PGE, zapowiadając jednak przeanalizowanie możliwości dalszego uczestnictwa w procesie sprzedaży.

Tauron negocjował sprzedaż spółki Tauron Ciepło na rzecz PGNiG od połowy czerwca zeszłego roku. Wyłączność przedłużono potem o osiem tygodni, później do 30 listopada 2020 r., a następnie do 30 stycznia br. Dzień przed tym terminem PGNiG poinformowało o wycofaniu się z rozmów.

Tauron Ciepło jest największym dostawcą ciepła sieciowego w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej i jedną z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. Do spółki należą zakłady w Katowicach, Tychach i Bielsku-Białej oraz tzw. Obszar Ciepłowni Lokalnych. Łączna zainstalowana moc cieplna tych zakładów, pochodząca w większości ze źródeł kogeneracyjnych, sięga blisko 1,2 tys. megawatów, zaś całkowita wartość zamówionej mocy przekracza 2,1 tys. megawatów. Spółka ma ok. tysiąc km sieci ciepłowniczych, dostarczając ciepło do 250 tys. gospodarstw domowych, czyli ok. 800 tys. mieszkańców.

