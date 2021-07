Tauron chce usprawnić efektywność biznesową organizacji

Zasady współpracy pomiędzy podmiotem zarządzającym, a 26 spółkami wchodzącymi w skład Grupy Tauron, określa „porozumienie generalne”, podpisane w czwartek przez Tauron Polska Energia oraz wszystkie spółki grupy. Koncern wskazuje, że dokument ma poprawić efektywność biznesową organizacji.

Jak podał Tauron w czwartkowym komunikacie, głównym celem porozumienia podpisanego w krakowskiej Tauron Arenie jest zapewnienie realizacji strategii firmy przez wszystkie podmioty wchodzące w jej skład.

"Porozumienie dotyczy: optymalizacji podejmowania decyzji strategicznych, zapewnienia sprawnego przepływu informacji w Grupie Tauron, ograniczenia konkurencji wewnętrznej, zapewnienia bezpieczeństwa przepływu informacji" - wymieniono w informacji.

"Polska gospodarka, w tym polski sektor energetyczny, przechodzi przez fazę głębokich i dynamicznych zmian. Dzięki porozumieniu generalnemu Tauron, jako korporacja zatrudniająca 26 tys. pracowników, usprawni procesy zarządcze, ułatwi i skróci proces podejmowania decyzji, co poprawi naszą elastyczność i łatwość dostosowywania się do transformującej gospodarki" - wyjaśnił cytowany w informacji prezes Taurona Paweł Strączyński.

Zaznaczono w niej także, że porozumienie generalne na określa na nowo zasady współpracy w Grupie Tauron, co poprawi efektywność procesu zarządczego.

Tauron Polska Energia jest spółką dominującą w Grupie Tauron - jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, dysponującym kapitałem własnym w wysokości ponad 19 mld zł oraz zatrudniającym 26 tys. pracowników.

Koncern dostarcza ponad 51 TWh energii elektrycznej rocznie do 5,6 mln klientów końcowych, co sprawia, że jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce. Jest też drugim co do wielkości jej producentem i sprzedawcą w kraju oraz największym dostawcą ciepła na Górnym Śląsku. Kontroluje ok. 29 proc. polskich zasobów energetycznego węgla kamiennego.

Grupa Tauron wskazuje też, że angażuje się w szereg przedsięwzięć na rzecz otoczenia, jak działalność edukacyjna i charytatywna. Jest również sponsorem wydarzeń kulturalnych i sportowych.

