Tauron Ciepło przyłącza kolejnych odbiorców do sieci ciepłowniczej

Spółka Tauron Ciepło przyłącza w tym roku do sieci ciepłowniczej nowych odbiorców, wykorzystujących łącznie ok. 32 megawaty mocy cieplnej; w przybliżeniu odpowiada to przyłączeniu np. 10 tys. mieszkań - poinformowała w środę firma. Wśród nowych odbiorców są m.in. osiedla i biurowce.

"Inwestycje przyłączeniowe prowadzone są w na terenie całej aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej. W tym roku do sieci przyłączono m.in. kolejne budynki osiedli przy ul. Bytkowskiej, Ceglanej i Baildona w Katowicach. Ciepło sieciowe zyskało też nowe osiedle przy ulicy Rzepakowej w katowickim Brynowie" - podał Tauron w środowym komunikacie.

W ramach tej ostatniej inwestycji wykonano przewiert i instalację dwóch ponad 200-metrowych kabli ciepłowniczych pod ulicą Kolejową i odcinkiem drogi krajowej nr 81. To pierwsze na południu Polski tak duże przyłączenie sieci ciepłowniczej, realizowane technologią tzw. przewiertu sterowanego, a także pierwszy tej długości przewiert w historii inwestycji realizowanych przez Tauron Ciepło. Najniższy punkt zagłębienia instalacji wyniósł 22 metry.

W sierpniu br., w ramach tej samej inwestycji przyłączeniowej, pod ulicą Kościuszki w Katowicach wykonano dwa przewierty o długości 50 m. Przyłączenie nowego fragmentu sieci ciepłowniczej umożliwia kolejnym mieszkańcom w tej dzielnicy miasta korzystanie z ciepła sieciowego.

Przedstawiciele spółki przekonują, że dzięki stosowaniu technologii przewiertu sterownego, inwestycje są prowadzone niemal niezauważalnie dla mieszkańców i otoczenia, bez potrzeby wyłączenia drogi z ruchu i zatrzymywania pojazdów.

Tauron Ciepło jest największym dystrybutorem ciepła sieciowego w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej i jednym z największych takich podmiotów w kraju. W ubiegłym, najdłuższym od lat sezonie grzewczym, firma dostarczyła ciepło do ok. 800 tys. mieszkańców.

Obecnie trwają rozmowy na temat zakupu spółki Tauron Ciepło przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). We wtorek wyłączność negocjacyjną w tej sprawie przedłużono do 30 listopada br. Było to już kolejne wydłużenie terminu trwających od czerwca negocjacji między Tauronem a PGNiG - poprzednio termin wydłużono pod koniec lipca. Tauron informował wcześniej, że ewentualne przejęcie kontroli PGNiG nad spółką Tauron Ciepło nastąpi nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

O zamiarze sprzedaży segmentu ciepłowniczego Tauron poinformował w maju ub. roku podczas prezentacji założeń tzw. polityki Zielonego Zwrotu. "Zgodnie z przyjętymi wtedy zaktualizowanymi kierunkami rozwoju, transformacja miksu energetycznego Grupy będzie wspierana optymalizacją portfela aktywów. Celem strategicznym Taurona jest zwiększenie do dwóch trzecich udziału źródeł nisko - i zeroemisyjnych w miksie wytwórczym grupy i redukcja o połowę emisji CO2 w perspektywie 2030 r." - informował Tauron w czerwcowym komunikacie.

Do spółki Tauron Ciepło należą zakłady w Katowicach, Tychach i Bielsku-Białej oraz tzw. Obszar Ciepłowni Lokalnych. Łączna zainstalowana moc cieplna tych zakładów, pochodząca w większości ze źródeł kogeneracyjnych, sięga 1,1 tys. megawatów, całkowita zaś wartość zamówionej mocy przekracza 2 tys. megawatów. Spółka ma ok. 1,1 tys. km sieci ciepłowniczych, ok. 4 tys. węzłów cieplnych i obsługuje ok. 3,5 tys. klientów takich jak spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe itp.

Tauron Ciepło jest wiodącym dostawcą ciepła w śląsko-dąbrowskiej aglomeracji. Z danych firmy wynika, że zainteresowanie ciepłem sieciowym w ostatnich trzech latach było na podobnym poziomie - w 2017 r. zakontraktowano ponad 47 megawatów energii cieplnej dla nowych odbiorców, w 2018 r. 53 megawaty, a w 2019 r. ponad 50 megawatów. Wyniki ostatnich lat były około dwukrotnie wyższe niż osiągane w latach poprzednich.