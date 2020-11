Tauron Ciepło przyłączy kolejnych odbiorców do sieci ciepłowniczej

Do końca 2023 r. spółka Tauron Ciepło przyłączy do sieci ciepłowniczej w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej nowych odbiorców, korzystających obecnie z nieekologicznych źródeł ciepła. Łącznie przybędą 22 megawaty mocy cieplnej, co w przybliżeniu odpowiada przyłączeniu ok. 7 tys. mieszkań.

"Planowane do przyłączenia budynki znajdują się w Katowicach, Chorzowie, Będzinie, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i Świętochłowicach" - poinformowała w środowym komunikacie rzeczniczka spółki Małgorzata Kuś.

Nowe przyłączenia będą realizowane w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji do 2023 roku. Aby zdążyć ze zmianą sposobu ogrzewania przed upływem terminów wynikających z obowiązującej w regionie uchwały antysmogowej, podpisanie stosownych umów powinno nastąpić w latach 2021-2022, a podłączenie do sieci w latach 2022-2023.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację emisji zanieczyszczeń ze spalania śmieci i złej jakości paliwa w domowych kotłach węglowych - w tym piecach starej generacji. W ramach programu zaplanowano podłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym i układem pomiarowym, zaś po stronie mieszkańców będzie montaż instalacji rozprowadzającej ciepło w budynku.

Do sieci będą podłączane głównie budynki wielorodzinne, dlatego w ostatnim czasie Tauron Ciepło rozpoczął kampanię informacyjną skierowaną do mieszkańców budynków, typowanych do podłączenia do 2023 r. "W pierwszym etapie pakiety informacyjne trafią bezpośrednio do 3 tys. gospodarstw domowych w centrum Katowic oraz w dzielnicach Załęże, Wełnowiec i Bogucice" - poinformowała rzeczniczka spółki.

W zestawach informacyjnych mieszkańcy otrzymują list zachęcający do rozmowy z zarządcą budynku, ulotkę dotyczącą treści regionalnej uchwały antysmogowej, materiał informujący o dostępnych dofinansowaniach oraz maskę antysmogową.

Proces podłączenia ciepła sieciowego obejmuje trzy etapy. Pierwszym jest prośba mieszkańców do zarządcy o sprawdzenie możliwości podłączenia do sieci. Drugi etap to informacja ze spółki Tauron Ciepło, określająca zakres niezbędnych prac oraz terminy i koszty podłączenia. Ostatni etap to podjęcie przez mieszkańców decyzji o podłączeniu i rozpoczęcie prac przyłączeniowych. Cały proces, od przyjęcia oferty do momentu, kiedy ciepło popłynie w kaloryferach mieszkańców, trwa około półtora roku.

Od października Tauron Ciepło prowadzi także kampanię informacyjną dotyczącą smogu oraz ekologicznych źródeł wytwarzania ciepła. Ponadto spółka zbadała znajomość wśród mieszkańców przepisów, w tym regionalnej uchwały antysmogowej. 60 proc. ankietowanych wskazało, że ich urządzenia grzewcze zostały wyprodukowane przed 2012 rokiem, a to oznacza, że należy je wymienić najdalej do 1 stycznia 2022 r. Tylko 2,9 proc. badanych odpowiedziało, że korzysta z najnowszych kotłów węglowych piątej klasy lub tzw. kotłów EcoDesign.

Niezależnie od zaplanowanego na kolejne lata programu likwidacji niskiej emisji, w tym roku spółka Tauron Ciepło przyłącza do sieci ciepłowniczej na obszarze swojego działania nowych odbiorców, wykorzystujących łącznie ok. 32 megawaty mocy cieplnej - w przybliżeniu odpowiada to przyłączeniu np. 10 tys. mieszkań. Wśród odbiorców są m.in. nowe osiedla i biurowce. Program likwidacji niskiej emisji ma umożliwić przyłączanie do sieci także starszych budynków, przyczyniając się do zmniejszenia smogu.