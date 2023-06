Tauron Ciepło w sezonie grzewczym wyprodukował 9,3 mln gigadżuli ciepła

W zakończonym sezonie grzewczym spółka Tauron Ciepło wyprodukowała ok. 9,3 mln gigadżuli ciepła, a sprzedała 11,3 mln GJ. Spółka w środę podsumowała trwający 254 dni sezon grzewczy w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej, w którym z ciepła sieciowego skorzystało ok. 800 tys. mieszkańców.

"Tauron wyprodukował w zakończonym właśnie sezonie około 9,3 mln GJ ciepła. Natomiast sprzedaż ciepła w sezonie grzewczym do klientów końcowych wyniosła 11,3 mln GJ. W wyniku przyłączeń nowych budynków, moc cieplna dostarczana przez Tauron Ciepło w 2022 r. wzrosła o 38 MWt" - napisano w informacji.

Cytowany prezes Taurona Paweł Szczeszek podkreślił, że koncern nieustannie zachęca do korzystania z ciepła sieciowego, jako najbardziej ekologicznego źródła ogrzewania. Dzięki niemu można wyeliminować dużą część małych i nieefektywnych źródeł domowych, zasilanych paliwami stałymi.

"Prace związane z przyłączeniami nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej trwają przez cały rok. Każde kolejne przyłączenie budynku oznacza mniej indywidualnych pieców i kominów, co ma bezpośredni wpływ na poprawę jakości powietrza w naszym regionie" - zaakcentował Szczeszek.

Prezes spółki Tauron Ciepło Marcin Staniszewski przypomniał, że sezon grzewczy jest pojęciem umownym: odbiorcy indywidualnie decydują, kiedy ogrzewanie jest włączane i wyłączane.

"Nie stosujemy konkretnego terminu rozpoczęcia lub zakończenia sezonu grzewczego. W okresie przejściowym, wiosną i jesienią, dostawy ciepła reguluje automatyka pogodowa umożliwiająca włączenie lub wyłączenie ciepła do budynku - w zależności od temperatury zewnętrznej" - wyjaśnił Staniszewski.

Z ciepła sieciowego dostarczanego przez Tauron korzysta ponad 800 tys. mieszkańców m.in. znacznej części Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także np. części woj. małopolskiego czy Stalowej Woli. W skład spółki wchodzą zakłady w Katowicach, Tychach i Bielsku-Białej oraz jednostki działające lokalnie.

Łączna moc cieplna zainstalowana zakładów wytwórczych wchodzących w skład Tauronu Ciepło - pochodząca w większości z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych - wynosi ok. 1170 MW. Całkowita wartość mocy zamówionej wynosi prawie 2200 MW. Łączna długość sieci ciepłowniczej w systemie Tauronu Ciepło to ok. 1,1 tys. km.

Spółka dostarcza ciepło do 250 tys. gospodarstw domowych, czyli ok. 800 tys. mieszkańców, przez prawie 4 tys. węzłów cieplnych. Tauron Ciepło obsługuje łącznie prawie 4 tys. klientów, ogrzewając blisko 9 tys. budynków w aglomeracji.

