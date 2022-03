Tauron Ciepło wybudował dwa swoje największe węzły cieplne

Spółka Tauron Ciepło wybudowała dwa największe w swojej historii indywidualne węzły cieplne – podał Tauron we wtorkowym komunikacie. Spółka w ciągu dwóch lat planuje przyłączenie do swojej sieci nowych odbiorców, zamawiających ogółem ok. 110 megawatów mocy cieplnej.

Jak wynika z wtorkowego komunikatu Taurona, obie duże nowe inwestycje są związane z nowymi kompleksami biurowymi w Katowicach.

"Tauron wybudował dwa największe w swojej historii indywidualne węzły cieplne. Wymienniki ciepła wraz z systemami układów pomiarowych zostały wykonane w całości we własnym zakresie przez pracowników Taurona. Specjaliści zrealizowali budowę przyłącza, aparatury automatyki pogodowej oraz monitoringu węzłów. Koszt realizacji przyłączenia wraz z montażem węzłów i pełnej aparatury wynosi blisko 4,6 mln zł" - podano w informacji.

"Każdy z indywidualnych węzłów pozwala zapewnić odbiorcom ciepło technologiczne na potrzeby wentylacji, ciepłą wodę użytkową oraz centralne ogrzewanie dla powierzchni usługowo-handlowych w nowobudowanych obiektach. Węzły wyposażone są w automatykę pogodową oraz system zdalnego monitoringu" - wyliczył cytowany w informacji prezes spółki Tauron Ciepło Marcin Staniszewski.

Węzeł cieplny w kompleksie przy ul. Mickiewicza w Katowicach obsługuje już 3,9 MWt (mocy cieplnej), a do końca 2022 r. zostanie oddany w tym obiekcie kolejny węzeł o mocy 1,97 MWt. Z kolei w kompleksie przy ul. Olimpijskiej w Katowicach działają już dwa indywidualne węzły cieplne - o mocy 3,2 MWt oraz 6,2 MWt; są to największe tego typu urządzenia zainstalowane w historii spółki.

Jak zapowiadał pod koniec stycznia br. Tauron, w ciągu najbliższych dwóch lat sieć ciepłownicza spółki Tauron Ciepło zostanie rozbudowana poprzez przyłączenie do niej nowych odbiorców, zamawiających ok. 110 megawatów mocy cieplej.

Przyłączenia w ramach likwidacji indywidualnych pieców węglowych stanowią już teraz około 20 proc. zaplanowanych przyłączeń. Pozostałe to nowe inwestycje, głównie mieszkaniowe. W planach spółki na najbliższe lata jest przyłączenie do sieci ciepłowniczej nawet 25 tys. mieszkań w aglomeracji.

W ub. roku Tauron Ciepło przyłączył do sieci odbiorców zamawiających w sumie 43 megawaty mocy cieplnej. To m.in. nowe obiekty w Katowicach: kompleks biurowy u zbiegu ulic Dąbrówki i Mickiewicza, domy mieszkalne przy ul. Raciborskiej i osiedle przy ul. Baildona.

Oprócz przyłączania do sieci nowych budynków, w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji na lata 2022-2023, zakontraktowano już wymianę ogrzewania na ciepło sieciowe w 233 budynkach, głównie w Katowicach, Świętochłowicach i Czeladzi.

Tauron Ciepło jest największym dostawcą ciepła sieciowego w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej i jedną z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. Do firmy należą zakłady w Katowicach, Tychach i Bielsku-Białej oraz tzw. Obszar Ciepłowni Lokalnych. Łączna zainstalowana moc cieplna tych zakładów, pochodząca w większości ze źródeł kogeneracyjnych, sięga blisko 1,2 tys. MW, zaś całkowita wartość zamówionej mocy przekracza 2,1 tys. MW.

Spółka ma ok. 1000 km sieci ciepłowniczych i dostarcza ciepło do 250 tys. gospodarstw domowych, czyli ok. 800 tys. mieszkańców. Tauron Ciepło obsługuje łącznie prawie 4 tys. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, w sezonie ogrzewając blisko 9 tys. budynków w aglomeracji.

W grudniu ub. roku Grupa Tauron ogłosiła, że zamierza zachować swoje aktywa ciepłownicze skupione w spółce Tauron Ciepło. Stopniowo elektrociepłownie węglowe mają być przestawiane na gaz, a docelowo także wodór.

