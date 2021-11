Tauron Ciepło znów edukuje o korzyściach z ciepła sieciowego

O korzyściach z ciepła sieciowego, szczególnie w dużych aglomeracjach, a także roli tego źródła ciepła jako skutecznego narzędzia walki ze smogiem – edukuje w drugiej edycji akcji informacyjnej „#WeźNieSmoguj, #WeźOddychaj” spółka Tauron Ciepło.

Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka Tauronu Ciepło Małgorzata Kuś, akcja kierowana przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych i średnich, opiera się m.in. o publikację elektroniczną, tzw. ebook, w których rozwiewane są mity dotyczące ogrzewania oraz o film animowany o smogu - dla młodszych odbiorców. Oba te materiały dostępne są już na stronie wezniesmoguj.tauron.pl.

Spółka grzewcza Tauronu przypomina w swojej akcji m.in., że jej sieć ciepłownicza ma długość ponad 1,1 tys. km, czyli mniej więcej tyle, ile dystans między Katowicami a Amsterdamem. Wyjaśnia w niej również, jak działa automatyka pogodowa, oraz że z ciepła sieciowego można korzystać przez cały rok.

"Nowoczesna forma przekazu zastosowana w interaktywnej animacji wybrana została specjalnie z myślą o młodych ludziach. Liczymy na to, że podobnie jak w ub. roku, film i e-book okażą się przydatnymi narzędziami podczas lekcji o tematyce ekologicznej, a kampania spotka się z dobrym odbiorem młodzieży i nauczycieli" - zaznaczył cytowany przez Kuś wiceprezes Tauronu Ciepło Wojciech Frank.

Spółka przekonuje, że przygotowane przez nią materiały, w tym film animowany, mogą być wykorzystane przez nauczycieli np. podczas lekcji biologii, geografii czy lekcji wychowawczych.

W pierwszej edycji kampanii można było dowiedzieć się, jak działa elektrociepłownia, oraz że zamontowane w niej filtry wychwytują ponad 99,9 proc. emitowanych zanieczyszczeń, dlatego ciepło sieciowe przeciwdziała powstawaniu smogu. Dodatkowo jest też bardziej opłacalne, niż domowy piec na węgiel.

W poprzednim sezonie grzewczym w elektrociepłowniach grupy Tauron wyprodukowano łącznie około 12 mln gigadżuli (GJ) ciepła. Z ciepła sieciowego dostarczanego przez koncern korzysta ponad 800 tys. mieszkańców, przede wszystkim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także np. części woj. małopolskiego oraz Stalowej Woli.

Spółka wskazuje, że miniona zima była wyjątkowo surowa: do końca kwietnia br. średnia temperatura sezonu grzewczego wynosiła 3,9 st. C, podczas gdy rok wcześniej było to 6 st. C. Podobne do ubiegłego sezonu poziomy temperatur odnotowano ostatnio w latach 2010-11.

Tauron Ciepło należy do największych spółek ciepłowniczych w kraju. Łączna moc cieplna zainstalowana jej zakładów wytwórczych - pochodząca w większości z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych - wynosi ok. 1170 MW. Całkowita wartość mocy zamówionej wynosi 2132 MW.

Poprzez prawie 4 tys. węzłów cieplnych spółka dostarcza ciepło do 250 tys. gospodarstw domowych. Tauron Ciepło obsługuje łącznie prawie 4 tys. klientów (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe itp.), ogrzewając blisko 9 tys. budynków w aglomeracji.

Firma w poprzednich latach zrealizowała wiele inwestycji związanych z zabezpieczaniem dostaw ciepła systemowego w regionie. Niezależnie od zawieranych w ramach bieżącej działalności umów przyłączeniowych, prowadzi projekty związane z ograniczaniem smogu.

W 2021 r. Tauron Ciepło przyłączy w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 53 MWt ciepła. Ogółem do 2026 r. Tauron Ciepło planuje przyłączenia do sieci ciepłowniczej na poziomie średnio ok. 45 megawatów ciepła rocznie. Na podstawie zawartych dotąd umów w najbliższych latach przewidziano przyłączenie do sieci ciepłowniczej w metropolii 184 budynków.

