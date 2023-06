Tauron i Karkonoski Park Narodowy będą działać na rzecz edukacji i ochrony przyrody

Wspólne działania na rzecz edukacji i ochrony przyrody zakłada porozumienie podpisane przez Tauron i Karkonoski Park Narodowy. Zaplanowano m.in. warsztaty dla pracowników energetycznej spółki oraz wspólne sadzenie drzew - podał Taruon w komunikacie.

Współpraca Taurona i Karkonoskiego Parku Narodowego będzie odbywać się ramach akcji #NaturalniBohaterowie, która - jak podał Tauron - "opiera się na realizowaniu inicjatyw wspierających ochronę środowiska i wpisuje się w Zielony Zwrot Taurona".

"W ramach projektu będziemy dążyli do zaangażowania pracowników w działania wspierające Służbę Parku Narodowego, m.in. we wspólne sadzenie drzew. Współpraca z parkiem to znakomita okazja, by promować wśród naszych pracowników ideę ochrony bioróżnorodności, a także aktywny styl życia" - powiedział, cytowany w informacji, prezes Grupy Tauron Paweł Szczeszek.

Dr Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego, podkreślił, że edukacja ekologiczna to najlepszy sposób na "przybliżanie potrzeby ochrony wartości przyrodniczych oraz budowanie odpowiedzialności za jej użytkowanie". "Mamy nadzieję, że poprzez działania edukacyjne trafimy z naszym przekazem również do świadomości turystów tak licznie odwiedzających KPN" - dodał Raj.

Współpraca pomiędzy Karkonoskim Parkiem Narodowym a Tauronem obejmuje m.in.: warsztat edukacyjny z zakresu różnorodności biologicznej dla pracowników Grupy Tauron, spotkania dla pracowników Taurona z przedstawicielami parku, sadzenie buków w lasach regla dolnego w ramach przebudowy drzewostanów, opracowanie i instalację tablic informacyjno-edukacyjnych przy punktach wejściowych na teren parku - podała energetyczna spółka.

#NaturalniBohaterowie to autorska akcja Grupy Tauron, której celem jest wspieranie przyrody na południu Polski przez promowanie konieczności ochrony gatunkowej w parkach - w tym ochrona siedlisk żyjących tam gatunków.

Jak przypomniano w komunikacie, Zielony Zwrot Taurona (strategia spółki realizowana od 2019 r.) zakłada skokowe zwiększenie mocy OZE. W 2025 roku Grupa planuje dysponować 1600 MW zainstalowanymi w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych, a w 2030 roku 3700 MW. Będzie to stanowić ok. 80 proc. całego miksu wytwórczego Grupy.

