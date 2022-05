Tauron kończy nabór wniosków o sfinansowanie pracowni do przedmiotów ścisłych

Jeszcze do 15 maja Tauron Polska Energia prowadzi nabór wniosków szkół o wsparcie w projekcie Zielone Laboratoria Taurona. Koncern sfinansuje remonty i wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów ścisłych w czterech szkołach na obszarze swego działania.

Jak przypomniał Tauron w poniedziałkowym komunikacie, w programie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z południa Polski mogą otrzymać na remont i wyposażenie pracowni po 100 tys. zł. W zgłoszeniu wysłanym na adres tpe.laboratoria@tauron.pl należy zamieścić atrakcyjną prezentację szkoły i planowanej pracowni (w formie wideo czy prezentacji), a także opis planowanych działań i kosztorys.

"Tauron od początku swojej działalności buduje nie tylko bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale też wspiera społeczności lokalne. Chcemy zarażać dzieci i młodzież pasją do energetyki, równocześnie dając im szansę do rozwoju, to oni niebawem będą mieli realny wpływ na kształt sektora w Polsce" - powiedział cytowany w informacji wiceprezes koncernu Artur Warzocha.

"Realizując Zielony Zwrot Taurona, strategiczny projekt transformacji firmy, wybiegamy w przyszłość, już teraz inwestując w wiedzę i kompetencje młodych Polaków. Nadesłane dotąd pomysły zaskakują świeżym spojrzeniem na energetykę i jej przyszłość. Zachęcamy nauczycieli, dzieci i ich rodziców do zaangażowania w nasz program" - dodał Warzocha.

W projekcie mogą uczestniczyć szkoły z całego obszaru działania koncernu (woj. podkarpackie, małopolskie, śląskie, opolskie i dolnośląskie). Organizatorzy wybiorą cztery najlepsze merytorycznie projekty - wyniki zostaną ogłoszone 23 maja. Pracownie będą mogły powstawać w wakacje, aby ruszyć we wrześniu. Szczegóły znajdują się na stronie laboratoria.tauron.pl.

Przedstawiciele Taurona przypominają, że koncern od lat wspiera szkoły i inne placówki edukacyjne, m.in. tworząc w technikach klasy patronackie, w których obecnie uczy się 1,3 tys. osób. Najlepsi uczniowie mogą liczyć na stypendia naukowe. Tauron organizuje zajęcia, a także praktyki i staże zawodowe. W proces nauczania zaangażowani są pracownicy koncernu.

Na platformie YouTube działa kanał "Bezpieczniki Taurona - włącz dla dobra dziecka" z filmami dla dzieci i młodzieży nt. fizyki i energetyki. Na stronie edukacja.bezpieczniki.tauron.pl znajdują się m.in. scenariusze lekcji, gry online, quizy, ćwiczenia i instrukcje przeprowadzania doświadczeń. Grupa nagradza najlepsze prace dyplomowe z dziedziny energetyki.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl