Tauron kupuje spółkę z prawami do projektu wiatrowego o mocy 60 MW

Zarząd Taurona wyraził we wtorek zgodę na zakup przez spółkę zależną Tauron Zielona Energa 100 proc. udziałów w spółce wraz z prawami do projektu budowy farmy wiatrowej Mierzyn o mocy ok. 60 MW - poinformował Tauron.

Całość nakładów inwestycyjnych na zakup spółki i realizację inwestycji oszacowano na ok. 500 mln zł. Kupowany projekt znajduje się w północno-zachodniej części Polski i jest w fazie gotowości do budowy, a spółka, zgodnie z przyjętymi założeniami zakończy budowę do końca 2024 r. - zaznaczył Tauron.

Jak podkreślił Tauron, fama Mierzyn będzie drugą pod względem zainstalowanej mocy w całej grupie.

"Konsekwentnie realizujemy inwestycje w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Akwizycja projektu to kolejny krok pokazujący, że nasz Zielony Zwrot materializuje się w szybkim tempie, a ponadto że mamy niezbędne kompetencje, by takie zaawansowane projekty realizować" - oświadczył prezes Taurona Paweł Szczeszek, cytowany w informacji prasowej spółki.

Jak przypomniał Szczeszek, w 2025 r. Tauron chce dysponować 1600 MW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii. "Istotnymi warunkami realizacji naszych planów będą finalizacja procesu wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych" - zaznaczył Szczeszek.

Spółka wskazała, że Zielony Zwrot Taurona to szereg działań mających na celu istotną zmianę posiadanych źródeł wytwórczych opartych głównie o paliwa kopalne na źródła zeroemisyjne. Założenia te są realizowane poprzez development własny projektów oraz akwizycje rynkowe.

Obecnie Grupa Tauron dysponuje dziewięcioma farmami wiatrowymi o łącznej mocy ponad 380 MW, 34 elektrowniami wodnymi o mocy 132 MW oraz trzema elektrowniami fotowoltaicznymi o mocy 19 MW.

Tauron Polska Energia jest podmiotem dominującym w Grupie Tauron, dysponującym kapitałem własnym w wysokości ponad 19 mld zł oraz zatrudniającym przeszło 25 tys. pracowników. Grupa Tauron rocznie dostarcza ponad 50 terawatogodzin energii elektrycznej do ok. 5,6 mln odbiorców, głównie w południowej Polsce. Dominującym akcjonariuszem firmy jest Skarb Państwa.

