Tauron: podwyżki niższe dzięki Rządowej Tarczy

Podwyżki cen energii elektrycznej są nieuniknione z powodu wzrostu cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla – wskazuje koncern Tauron w piątkowym komunikacie. Akcentuje, że aby zmniejszyć efekt podwyżek cen, przygotowano rozwiązania Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej.

Jak napisano w informacji Tauronu, podwyżki cen w zatwierdzonych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowych taryfach na sprzedaż i dystrybucję dla gospodarstw domowych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., są nieuniknione z powodu wzrostu cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Koncern przypomina, że prawie 70 proc. energii wytwarzanej w Polsce pochodzi z elektrowni węglowych, w konsekwencji czego koszt wytworzenia w nich energii elektrycznej składa się obecnie w 60 proc. z ceny uprawnień do emisji CO2.

"W mijającym roku ceny uprawnień do emisji CO2 drastycznie wzrosły, o ponad 80 proc. Dziś jednostkowa cena uprawnień to około 90 euro za tonę" - przypomniał cytowany w informacji pełniący obowiązki prezesa Taurona Artur Michałowski.

"W konsekwencji cena wytworzenia energii elektrycznej składa się w ponad połowie z kosztów zakupu uprawnień do emisji, a tylko jego druga część to faktyczny koszt produkcji. Taka polityka klimatyczna Unii Europejskiej obciąża statystycznego klienta w naszej części Europy" - zaznaczył Michałowski.

Tauron sygnalizuje, że po wprowadzeniu od 1 stycznia nowych taryf przeciętny rachunek gospodarstwa domowego, zużywającego ok. 1,8 megawatogodziny energii rocznie, powinien wzrosnąć o ok. 20 zł. Aby zmniejszyć efekt podwyżek cen w Polsce przygotowano rozwiązania Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej.

"Dzięki tym rozwiązaniom polskie gospodarstwa domowe w mniejszym stopniu odczują podwyżki i jednocześnie będą miały jedne z najniższych rachunków za prąd w Europie. W pierwszym kwartale podwyżki będą wynosiły więc ok. 6 zł miesięcznie. Możliwe będzie to poprzez obniżenie stawki podatku VAT na dostawy prądu z 23 proc. do 5 proc. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r. oraz zwolnienie z akcyzy na energię elektryczną w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2022 r." - wyliczył Michałowski.

Nowe stawki uwzględnione zostaną w rachunkach odbiorców. Aby z nich skorzystać, klienci nie muszą podejmować żadnych czynności.

O realnej wysokości spodziewanych podwyżek cen energii informował przed tygodniem, 17 grudnia, Polski Komitet Energii Elektrycznej - stowarzyszenie polskiego sektora elektroenergetycznego. Jak podał wówczas PKEE, zatwierdzone przez Prezesa URE zmiany w taryfach na prąd oraz dystrybucję, w połączeniu z działaniami osłonowymi rządu, przełożą się na podwyżkę dla przeciętnego gospodarstwa domowego rzędu 6 zł miesięcznie.

Jak przypomniał PKEE, rachunek za energię elektryczną dla taryfy G, czyli gospodarstw domowych, składa się z kosztów sprzedaży energii i kosztów dystrybucji. Należność za zużywaną energię stanowi około połowy wysokości rachunku, pozostała część to koszty dystrybucji.

Według wyliczeń PKEE miesięczny rachunek typowej rodziny w grupie taryfowej G11 zużywającej 1,8 MWh prądu rocznie, wzrośnie średnio o ok. 21 zł. Dzięki Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej i rekompensatom podwyżka w pierwszym kwartale 2022 r. będzie jednak mniej dotkliwa i wyniesie ok. 6 zł miesięcznie. W ramach tarczy od 1 stycznia, na trzy miesiące, podatek VAT od sprzedaży energii elektrycznej spadnie z 22 do 5 proc.

PKEE podkreślił, że choć decyzja Prezesa URE dotyczy tylko czterech największych w kraju sprzedawców energii, którzy mają obowiązek zatwierdzania taryf przez regulatora, zmiany cen prądu dotyczą wszystkich sprzedawców w Polsce.

Komitet przypomniał, że niektóre z państw UE, podobnie jak Polska, zdecydowały się na wdrożenie działań osłonowych, które dzięki dozwolonym przez Komisję Europejską systemom wsparcia zmniejszą koszty podwyżek dla gospodarstw domowych. Dzięki nim w Polsce w pierwszych miesiącach 2022 r. koszty podwyżek zostaną zredukowane o ok. 60 proc. - oszacował PKEE.

