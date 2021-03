Tauron: połowa zainteresowanych fotowoltaiką skorzystała z kredytu

Połowa gospodarstw domowych, które zdecydowały się w ubiegłym roku na uruchomienie instalacji fotowoltaicznych we współpracy z Grupą Tauron, sfinansowała to przedsięwzięcie z darmowego lub niskooprocentowanego kredytu - podała w poniedziałek spółka.

W ub. roku działająca na południu Polski firma Tauron Dystrybucja przyłączyła do sieci energetycznej 97,7 tys. mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy 658 megawatów. To ponad trzy razy więcej niż rok wcześniej. W sumie Tauron przyłączył już do sieci energetycznej ponad 145 tys. mikroinstalacji, głównie fotowoltaicznych.

Mikroinstalacja to odnawialne źródło energii elektrycznej o mocy zainstalowanej do 50 kW. Rozwój energetyki odnawialnej to jedno z założeń ogłoszonego przed niespełna dwoma laty przez grupę Tauron "zielonego zwrotu", w ramach którego grupa zamierza znacząco zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych, zmniejszając jednocześnie udział konwencjonalnych źródeł węglowych. Aby zachęcić do instalowania fotowoltaiki, Tauron, we współpracy z bankiem, oferuje darmowe lub niskooprocentowane kredyty na ten cel.

"W 2020 r. ponad 40 proc. gospodarstw domowych, które kupiły fotowoltaikę od Taurona, skorzystało z kredytu 0 proc., a ok. 10 proc. z nich zamontowało panele PV biorąc kredyt ratalny z niskim oprocentowaniem" - poinformowała w poniedziałek Grupa w komunikacie prasowym.

Dotychczas kredytową formę zakupu paneli fotowoltaicznych Tauron oferował klientom indywidualnym; teraz podobny mechanizm przygotowano również dla zainteresowanych fotowoltaiką gospodarstw rolnych. Będą one mogły otrzymać niskooprocentowane kredyty ratalne udzielane przez bank, z którym współpracuje w tym zakresie Tauron.

"Jesteśmy przekonani, że nasza nowa oferta dla gospodarstw zajmujących się działalnością rolniczą spotka się z dużym zainteresowaniem i przyczyni się do rozwoju źródeł OZE na obszarach wiejskich" - powiedział, cytowany w poniedziałkowym komunikacie Taurona, prezes spółki Tauron Sprzedaż Rafał Soja.

Przypomniał, że w ub. roku liczba klientów kupujących w Tauronie fotowoltaikę wzrosła sześciokrotnie, co - jak ocenił prezes - potwierdza, iż oferta zakupu paneli fotowoltaicznych wraz z kredytem na ten cel jest istotnym argumentem na rzecz zakupu mikroinstalacji. Grupa zapewnia też bezpłatne doradztwo technologiczne oraz gwarancję na elementy instalacji fotowoltaicznej.

Rolnicy, którzy płacą podatek rolny, mogą odliczyć do 25 proc. kosztów poniesionych na instalację fotowoltaiczną. Ulga inwestycyjna na fotowoltaikę może zostać rozliczona w ciągu 15 lat od zakończenia inwestycji. Można też ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach programu Agroenergia, w którym dofinansowanie na instalację PV o mocy powyżej 30 kW (ale nie więcej niż 50 kW) jest udzielane do kwoty 25 tys. zł.

W ostatnich latach liczba przyłączanych przez Tauron mikro instalacji rośnie skokowo - z ponad 4 tys. w roku 2017 (o łącznej mocy 24 megawatów), poprzez ponad 8 tys. (o łącznej mocy blisko 50 megawatów) w 2018 r. do przeszło 30,4 tys. w 2019 r. i 97,7 tys. - w 2020 r.

Specjaliści Grupy Tauron wyliczyli, że montaż instalacji fotowoltaicznej pozwala na obniżenie kosztów zakupu energii o 20 tys. zł rocznie. Oznacza to, że przez 25 lat, czyli przewidywany okres użytkowania paneli fotowoltaicznych, można zaoszczędzić nawet pół miliona złotych.

Tauron oferuje na zakup instalacji fotowoltaicznych bezpłatny kredyt ratalny RRSO 0 procent. Klient nie płaci ani odsetek, ani prowizji, bo koszty te bierze na siebie spółka. Osoby korzystające z oferty mogą otrzymać dodatkowo zwrot za prąd w wysokości 2 proc. kosztów instalacji.

Szacuje się, że w Polsce jest średnio ok. tysiąc godzin słonecznych rocznie, co wystarcza do efektywnego działania instalacji fotowoltaicznych i zaspokojenia rocznego zapotrzebowania na energię przeciętnego gospodarstwa domowego. Dlatego - przekonują energetycy - warto zostać samodzielnym producentem zielonej energii i rozważyć zakup instalacji fotowoltaicznej.

Instalacja złożona z 15 paneli wystarcza do zaspokojenia potrzeb energetycznych domu jednorodzinnego, czyli wytworzenia 4,5 megawatogodziny energii elektrycznej. Taka ilość prądu pozwala zarówno na codzienne korzystanie z urządzeń AGD, jak i ogrzewanie domu jesienią i wiosną. Instalacja podłączona jest do sieci energetycznej, z której w każdym momencie można pobrać potrzebną ilość prądu lub oddać jego nadwyżkę - przepływy prądu reguluje dwukierunkowy licznik energii.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl