Tauron: ponad 100 tys. pobrań wzoru oświadczenia ws. cen prądu

Ponad 100 tys. razy pobrano dotąd ze strony internetowej Taurona wzór oświadczenia, które małe i średnie firmy oraz uprawnione instytucje powinny złożyć, by korzystać z ceny prądu ustalonej w ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej. Termin składania oświadczeń mija z końcem listopada.

Jak wynika z szacunków działającej głównie na południu Polski grupy energetycznej Tauron, na terenie jej działania do złożenia oświadczeń dotyczących skorzystania z maksymalnej taryfy na prąd uprawnionych jest ok. 200 tys. podmiotów. Duża część składanych oświadczeń wpływa pocztą, stąd obecnie trudno oszacować ich dokładną liczbę.

"Z samej strony internetowej, którą uruchomiliśmy dla odbiorców uprawnionych, wzór oświadczenia pobrano już ponad 100 tysięcy razy. Zachęcamy też do składania oświadczeń drogą pocztową lub elektroniczną - udało nam się uruchomić specjalną nakładkę na ePUAP. To najszybszy i najwygodniejszy sposób złożenia dokumentu" - powiedział w poniedziałek PAP rzecznik spółki Tauron Sprzedaż Daniel Iwan.

Dodał, że Tauron uruchomił dodatkowe kanały kontaktu dla przedsiębiorców. "W naszych punktach obsługi klienta oświadczenia przyjmowane są priorytetowo. W tym tygodniu wydłużyliśmy godziny pracy naszych infolinii" - powiedział rzecznik.

Przypomniał, że klienci indywidualni, którym przysługuje zwiększony limit zużycia energii, na złożenie oświadczenia mają czas do 30 czerwca 2023 r. "Zwracam na to uwagę, ponieważ ponad połowa złożonych do tej pory oświadczeń dotyczy właśnie klientów, którzy mają na to czas do połowy przyszłego roku" - zaznaczył Daniel Iwan.

Odbiorcy uprawnieni powinni złożyć oświadczenie do 30 listopada, żeby skorzystać z ograniczenia cen już od 1 grudnia. Tauron uruchomił specjalną stronę internetową tauron.pl/ceny ze wzorem oświadczenia, instrukcją jego wypełnienia oraz listą odbiorców uprawnionych do skorzystania z maksymalnej ceny prądu w ramach Tarczy Solidarnościowej. Klienci mogą też uzyskać wsparcie na infolinii pod numerem 32 606 0 606.

"Dokumenty powinny złożyć małe i średnie firmy, jednostki samorządu terytorialnego, a także podmioty wrażliwe wskazane w ustawie. Warto podkreślić, że gospodarstwa domowe są objęte automatycznie mechanizmem ograniczenia cen i nie dotyczy ich termin 30 listopada" - wyjaśnił rzecznik spółki Tauron Sprzedaż.

Małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty wrażliwe, które złożą oświadczenia, będą korzystać z ceny maksymalnej na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r.

