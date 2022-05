Tauron przyłączy kolejnych 200 stacji ładowania aut elektrycznych w woj. śląskim, Tarnowie i Opolu

Ponad 200 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych pojawi się w końcu tego roku w ośmiu miastach woj. śląskiego, a także w Opolu i Tarnowie. Dotychczas Tauron przyłączył do sieci ponad 70 takich stacji, pomagając samorządom w spełnieniu ustawowych wymogów.

Na podstawie znowelizowanej Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, grupy energetyczne pomagają gminom w wywiązaniu się z obowiązku zapewnienia odpowiedniej ilości punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Na terenie działania Taurona wcześniej tylko władze Krakowa, Katowic i Wrocławia zadeklarowały, że wypełnią ustawowe normy w wymaganym czasie. Inne miasta miały z tym problem.

Obecnie - w ramach przewidzianego w ustawie tzw. mechanizmu interwencyjnego - należąca do grupy Tauron spółka Tauron Dystrybucja buduje stacje ładowania w Opolu, Częstochowie, Bytomiu, Gliwicach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Rybniku, Sosnowcu, Bielsku-Białej i Tarnowie. Łącznie Tauron ma przygotować 273 z 344 stacji w tych gminach.

"Spółka wybudowała już 77 ogólnodostępnych stacji ładowania. Z liczby tej przekazała Operatorowi ogólnodostępnej stacji ładowania, wyznaczonemu przez Urząd Regulacji Energetyki do wykonywania zadań operatorskich, 41 stacji" - poinformował Tauron we wtorek.

Obecnie działająca na południu Polski firma buduje przyłącza dla kolejnych ok. 200 obiektów. W kwietniu spółka Tauron Dystrybucja podpisała umowę na dostawę stacji ładowania pojazdów elektrycznych o mocy 2 x 22 kW. Są one w całości opracowane i produkowane przez polską firmę PRE Edward Biel. Będą dostarczane sukcesywnie do końca września br. i zostaną wykorzystane w kolejnym etapie realizacji ustawowego obowiązku budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w gminach.

Przedstawiciele Taurona oceniają, że choć w Polsce działają już rozwiązania wspierające powstawanie nowych stacji (jak pierwszeństwo przyłączenia, preferencyjna stawka opłaty za przyłączenie czy specjalne stawki za usługi dystrybucji), warto pomyśleć o kolejnych zmianach w przepisach, by sprawniej budować i udostępniać kolejne ładowarki.

"Z punktu widzenia operatora systemu dużym wsparciem w przyspieszeniu procesu byłyby dodatkowe rozwiązania prawne, umożliwiające Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD) skrócenie formalności związanych z pozyskaniem prawa do posadowienia urządzeń na nieruchomościach. Przy dzisiejszych uregulowaniach prawnych proces ten zajmuje największą część czasu realizacji budowy sieci" - ocenił prezes spółki Tauron Dystrybucja Robert Zasina cytowany w informacji prasowej.

Obecnie samo przyłączenie do sieci elektroenergetycznej stacji ładowania pojazdów elektrycznych, w przypadku ich budowania przez inne niż OSD podmioty, odbywa się na zasadach ogólnych, jak dla wszystkich przyłączanych obiektów: klient składa wniosek, a spółka określa warunki techniczne. Na podstawie tej dokumentacji zawiera się następnie umowę o przyłączenie.

Według obecnych przepisów Operatorzy Sieci Dystrybucyjnej nie mogą być właścicielami ogólnodostępnych stacji ładowania. W znowelizowanej ustawie wprowadzono jednocześnie przepisy przejściowe, określające zasady wygaszenia obowiązku budowy ogólnodostępnych stacji ładowania przez OSD oraz konieczność sprzedaży przez Operatorów już posiadanych stacji.

Według licznika elektromobilności prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, w końcu lutego 2022 r. w Polsce było zarejestrowanych ponad 42,7 tys. samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Od początku roku do końca lutego przybyło blisko 3,2 tys. takich aut - 71 proc. więcej niż rok wcześniej. Polski rynek napędzają hybrydy typu plug-in.

Park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych liczył w końcu lutego br. 1807 sztuk, zaś flota elektrycznych motorowerów i motocykli - 10,7 tys. sztuk. Liczba autobusów elektrycznych wzrosła w Polsce do 665 sztuk.

