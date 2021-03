Tauron uruchamia usługi telekomunikacyjne dla biznesu

Grupa energetyczna Tauron, dysponująca w południowej Polsce siecią światłowodową o długości 6,5 tys. kilometrów, wiosną uruchomi usługi telekomunikacyjne dla klientów biznesowych. Zaoferuje m.in. dostęp do internetu o gwarantowanej przepływności, transmisję danych i powierzchnię dla serwerów.

"Dysponujemy nowoczesną siecią telekomunikacyjną, bezpiecznym Data Center oraz punktami styku z największymi operatorami telekomunikacyjnymi, dlatego zdecydowaliśmy się rozszerzyć nasze działania o usługi dla biznesu" - poinformował wiceprezes spółki Tauron Obsługa Klienta Leszek Chwalik, cytowany we wtorkowym komunikacie prasowym Taurona.

Tauron Obsługa Klienta jest operatorem telekomunikacyjnym, dysponującym siecią światłowodową i systemem teletransmisyjnym. Obecnie, w ramach Programu Operacyjnego "Polska Cyfrowa", Tauron rozbudowuje sieć o kolejne 5,5 tys. km, przyczyniając się do likwidacji cyfrowych "białych plam" na internetowej mapie Polski.

Świadczenie usług dla biznesu ma rozpocząć się w drugim kwartale tego roku. Spółka zapowiada, że zaproponuje klientom biznesowym indywidualne rozwiązania, usprawniające procesy biznesowe, komunikację i prowadzenie wideokonferencji. Chętni będą też mogli skorzystać z usług Centrum Danych Taurona w ramach tzw. kolokacji, czyli udostępnienia bezpiecznej powierzchni dla serwerów.

Usługi telekomunikacyjne dla biznesu to kolejna aktywność Grupy Tauron, kojarzonej przede wszystkim z dostawami prądu i ciepła. Od blisko siedmiu lat Tauron oferuje także np. sprzedaż gazu, z roku na rok zwiększając swój udział w rynku sprzedaży tego paliwa do gospodarstw domowych oraz małych i średnich firm - latem ub. roku Tauron dostarczał gaz do ok. 100 tys. gospodarstw domowych.

Oferta telekomunikacyjna dla biznesu to krok w kierunku budowy koncernu multienergetycznego, którego kompleksowa oferta obejmuje media energetyczne powiązane z całym spektrum usług dodatkowych.