Tauron uruchomił setną stację ładowania pojazdów elektrycznych

Grupa energetyczna Tauron, która od 2018 r. rozbudowuje sieć ładowarek samochodów elektrycznych, uruchomiła setną stację ładowania pojazdów. Cztery najnowsze ładowarki, działające w ramach programu Operator, udostępniono w woj. śląskim: w Pyrzowicach, Wiśle, Cieszynie i Bielsku-Białej.

Obecnie - jak poinformował we wtorek Tauron - w ramach stu stacji Grupa oferuje użytkownikom aut elektrycznych i hybrydowych 183 punkty ładowania prądem AC (wolnych) i 38 stanowisk do ładowania szybkiego (DC). Od początku tego roku użytkownicy aut elektrycznych pobrali z należących do Taurona stacji ładowania ok. 40 tys. kilowatogodzin energii elektrycznej.

W ostatnich dniach udostępniono cztery nowe urządzenia: na terenie hotelu DaSilva w Pyrzowicach (przy porcie lotniczym Katowice), przy hotelu Ibis w Bielsku-Białej, obok hotelu Stok w Wiśle oraz przy hotelu Mercure w Cieszynie. To dwustanowiskowe urządzenia typu AC, ładujące pojazd z maksymalną mocą 22 kW.

Przedstawiciele Taurona zapowiadają dalsze zagęszczanie sieci ładowarek m.in. na parkingach centrów handlowych, w okolicach urzędów miejskich, miejsc rozrywki czy hoteli, ale też w mniejszych miejscowościach.

"Elektromobilność to nie tylko domena dużych miast. Coraz częściej zgłaszają się do nas także małe samorządy, te z turystycznym potencjałem, które zdają sobie sprawę z konieczności posiadania ładowarek w kontekście dynamicznego rozwoju rynku pojazdów elektrycznych. To pozwoli przyciągnąć tym miejscowościom turystów, dla których posiadanie pojazdu elektrycznego wpisuje się w coraz popularniejszą filozofię życia, polegającą na redukowaniu śladu węglowego" - ocenił wiceprezes spółki Tauron Nowe Technologie Piotr Apollo.

Według licznika elektromobilności, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, w końcu lipca 2021 r. w Polsce było zarejestrowanych ponad 28,3 tys. samochodów osobowych z napędem elektrycznym. W ciągu siedmiu miesięcy tego roku przybyło ponad 9,5 tys. takich aut - 134 proc. więcej niż rok wcześniej.

Eksperci rynku e-mobility liczą, że rządowy program dopłat do zakupu elektryków spowoduje dynamiczny wzrost liczby aut elektrycznych na polskich drogach. Podobne ułatwienia już jesienią mają dotyczyć podmiotów zainteresowanych budową stacji ładowania.

Użytkownikom swoich stacji Tauron udostępnia m.in. własny system zarządzania ładowarkami oraz aplikację służącą do obsługi procesu ładowania. Inwestowanie w sieć stacji ładowania wpisuje się w realizowaną przez Tauron strategię tzw. zielonego zwrotu, nakierowaną na zwiększenie źródeł niskoemisyjnych w miksie wytwórczym, modernizację sieci dystrybucyjnych oraz rozwój ekologicznych produktów i usług.

