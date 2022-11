Tauron: w niektórych przypadkach potrzebna zmiana umowy, by skorzystać z Tarczy Solidarnościowej

Skorzystanie z rozwiązań rządowej Tarczy Solidarnościowej, ograniczającej wzrost cen prądu, w niektórych przypadkach wymaga zmiany umowy dotyczącej dostaw energii - wynika z informacji grupy Tauron. Dotyczy to klientów, którzy zawarli umowy z gwarancją stałej ceny prądu.

Tauron zapewnia, że zmiana jest bezpłatna i prosta.

Z gwarancji stałej ceny prądu chętnie korzystali w ostatnich latach klienci, którzy nie chcieli przejmować się corocznymi aktualizacjami cen. "Taki produkt mógł być jednak oferowany w innych niż aktualne warunki rynkowe. W Tauronie korzystanie z gwarancji ceny nie jest już dostępne dla nowych klientów" - poinformowała w środę spółka.

Odbiorcy, którzy zawarli takie umowy wcześniej, powinni teraz dokonać zmiany, jeśli chcą w pełni skorzystać z rozwiązań rządowej Tarczy Solidarnościowej.

"Przypominamy klientom korzystającym z gwarancji stałej ceny, która była przygotowana przed wejściem w życie Tarczy Solidarnościowej, że mogą skorzystać z ofert, dzięki którym uzyskają wsparcie zgodnie z przepisami przewidzianymi w rządowych mechanizmach ochronnych" - poinformował prezes spółki Tauron Sprzedaż Rafał Soja, cytowany w środowej informacji Grupy.

"Umożliwiliśmy tym klientom bezpłatną zmianę oferty na taką, która jest objęta korzyściami wynikającymi z rządowej Tarczy. Jest to na przykład oferta z gwarancją rabatu" - dodał prezes.

Odbiorca ma możliwość bezpłatnej zmiany oferty z gwarancją ceny na inną. Tauron zachęca klientów, by ewentualną decyzję w tej sprawie podjęli jeszcze przed końcem tego roku. Można to zrobić przez telefon, internet, listownie lub w punkcie obsługi klienta.

W ramach rządowego programu ograniczenia cen prądu dla gospodarstw domowych, do zużycia do 2 MWh zapłacą one tyle, ile w 2022. Większe limity odnoszą się do rodzin z osobami z niepełnosprawnością (2,6 MWh) oraz rodzin wielodzietnych i prowadzących gospodarstwa rolne - 3 MWh. Powyżej tego limitu taryfa na prąd zamrożona będzie na poziomie 693 zł za MWh.

