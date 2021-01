Tauron wdrożył platformę informatyczną

Grupa Tauron wdrożyła platformę informatyczną, pozwalającą sprawnie przetwarzać, analizować i wykorzystywać dane z tzw. inteligentnych liczników. System opracowano w ramach projektu badawczo-rozwojowego, współfinansowanego z unijnych środków.

Obecnie liczniki ze zdalnym odczytem ma około pół miliona klientów Taurona - głównie we Wrocławiu, gdzie wdrożono już platformę informatyczną, służącą do zarządzania danymi z zaawansowanej infrastruktury pomiarowej.

Blisko 2,2 mln zł na realizację projektu pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego "Inteligentny Rozwój". Partnerem Taurona w realizacji projektu badawczo-rozwojowego była gliwicka firma Future Processing, wyspecjalizowana w innowacyjnych rozwiązaniach informatycznych.

Trwające około trzy lata przedsięwzięcie było podzielone na trzy etapy. Pierwszy, badawczy, obejmował opracowanie wzorów i modeli matematycznych przez Politechnikę Częstochowską i Politechnikę Opolską. W drugim, trwającym ponad rok etapie, Future Processing zaangażowało do pracy ekspertów w obszarach sztucznej inteligencji - uczenia maszynowego, Big Data i tworzenia oprogramowania.

W trzecim etapie system został wdrożony we Wrocławiu, gdzie analizuje dane pomiarowe i zdarzenia pochodzące z ponad 405 tys. liczników zdalnego odczytu. Liczniki te co 15 minut przesyłają informację o zużyciu prądu, generując 35 mln odczytów dziennie i 1,1 mld miesięcznie. Oznacza to przyrost danych rzędu prawie 1 TB miesięcznie - są one przechowywane z wykorzystaniem technologii chmury obliczeniowej.

"Po zebraniu doświadczeń w praktyce oraz sprawdzeniu przydatności i wykorzystywanych funkcji systemu, możliwy będzie jego dalszy rozwój. Mowa tu o nowych, dostosowanych do aktualnych potrzeb modułach i funkcjonalnościach oraz o docelowym wykorzystaniu systemu Platforma MDM na całym obszarze działania Tauron Dystrybucji lub u innych operatorów systemu dystrybucyjnego" - podał we wtorek Tauron.

Oprócz bieżących odczytów, tzw. inteligentne liczniki gromadzą ogromną liczbę danych o stanie i ruchu w sieci energetycznej, obciążeniach i innych zdarzeniach w sieci, które dystrybutor prądu może wykorzystywać do usprawnienia swoich działań - np. wykrywania awarii czy zakłóceń w pracy infrastruktury pomiarowej, a także do monitorowania zapotrzebowania na moc i planowania inwestycji w infrastrukturę.

Obecnie spółka Tauron Dystrybucja, dostarczająca prąd do ponad 5,6 mln odbiorców w południowej Polsce, przygotowuje się do dużego projektu wymiany prawie 4 mln liczników na urządzenia ze zdalnym odczytem. Zajmie to około ośmiu lat. Na koniec 2028 r. na terenie działania spółki powinno być zainstalowanych ok. 4,48 mln inteligentnych liczników. Unijne regulacje przewidują, że do 2028 r. spółki dystrybucyjne wyposażą w takie urządzenia 80 proc. swoich indywidualnych odbiorców.

Klienci korzystający z inteligentnych liczników zyskują możliwość automatycznego kontrolowania zużycia energii, a co za tym idzie - bardziej świadomego jej wykorzystywania.

Tzw. inteligentne liczniki to także ważny element inteligentnej sieci elektroenergetycznej - Smart Grid, która umożliwia przesyłanie i przetwarzanie istotnych dla niej informacji, takich jak jakość i zużycie energii przez klientów, a także generacja energii ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych.

Tauron zrealizował największy dotąd w Polsce projekt wymiany liczników na inteligentne, pod nazwą AMIPlus Smart City Wrocław. Dzięki rozpoczętym ponad pięć lat temu działaniom, obecnie w aglomeracji wrocławskiej w sieci spółki Tauron Dystrybucja pracuje ok. 405 tys. takich liczników. Są to urządzenia kilku producentów, które w pełni współdziałają i komunikują się ze sobą w sieci energetycznej.

Działająca na południu Polski firma Tauron Dystrybucja to największy w Polsce dystrybutor energii, dysponujący siecią 238 tys. km linii energetycznych na obszarze blisko 58 tys. km kw. Rocznie firma przesyła niespełna 50 tys. gigawatogodzin energii do ponad 5,6 mln klientów. Spółka jest częścią grupy energetycznej Tauron Polska Energia.