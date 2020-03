Tauron wybrał sześć startupów do programu KPT ScaleUP

Platforma handlowo-rozliczeniowa mikrorynku energii, nowy chatbot czy inteligentne urządzenia dla miejskiej przestrzeni – to niektóre produkty startupów, w których rozwoju pomagać ma koncern Tauron w ramach programu KPT ScaleUP. Łącznie do wsparcia wybrano sześć projektów.

O zakończeniu drugiej rundy naboru w kolejnej już edycji zarządzanego przez Krakowski Park Technologiczny akceleratora KPT ScaleUp - Tauron poinformował w piątkowym komunikacie. Koncern uczestniczy w niej jako odbiorca technologii. Celem akceleratora jest wypracowanie nowych rozwiązań w obszarach: zastosowania internetu rzeczy w smart city i przemyśle 4.0, nowoczesnej obsługi klienta czy rozwoju inteligentnej energetyki domowej.

"Nasi eksperci przeanalizowali 73 pomysły, a z 20 zespołami, których rozwiązania wydały się dla Taurona szczególnie interesujące, zdecydowaliśmy się porozmawiać podczas wywiadów pogłębionych" - wyjaśnił dyrektor wykonawczy ds. badań i rozwoju w Tauronie Paweł Poneta.

W efekcie wyłoniono sześć startupów, które w ramach półrocznej akceleracji zaczynają współpracę z Tauronem. "Zespoły, które pracować będą z wybranymi startupami nad rozwojem ich propozycji, czeka pół roku intensywnej pracy, a w zależności od jej wyników, możliwa będzie komercjalizacja i wdrożenie tych rozwiązań" - wyjaśnił Poneta.

Eksperci, którzy oceniali propozycje startupów, brali pod uwagę merytoryczny opis rozwiązania, analizę konkurencji, analizę potencjału rynkowego, przewagę konkurencyjną danego produktu, a także możliwości wykorzystania pomysłu w Grupie. Do drugiej rundy programu zaproszono firmy: MC2 Energy, Nanobots Software, Seedia, Asses24.io, NNT oraz Roboticon.

MC2 Energy w ramach pilotażu opracuje platformę handlowo-rozliczeniową mikrorynku energii. Powiązana z nią aplikacja kliencka umożliwi m.in. sprzedaż oraz zakup zielonej energii. Nanobots Software przygotuje narzędzie do zarządzania siecią urządzeń i czujników internetu rzeczy w przestrzeni miejskiej.

Seedia ma dostarczyć rozwiązanie w zakresie wyposażenia przestrzeni miejskiej - inteligentne ławki solarne, infokioski i kosze na śmieci. Assess24.io przygotuje system umożliwiający przeprowadzenie rekrutacji w formule przygotowania zadań dla osób kandydujących na konkretne stanowisko w firmie.

NNT oferuje wytworzenie systemu diagnostycznego, który wykorzystując zjawisko magnetostrykcji pozwoli na szybką i nieniszczącą diagnostykę stanu długich elementów stalowych. Roboticon przygotowuje chatbota, który ma stać się nowym kanałem komunikacji z klientami koncernu.

Koordynowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości programu KPT ScaleUP to już kolejne zaangażowanie Tauronu w poszukiwania współpracy z młodymi firmami, pod kątem znajdowania i wdrażania innowacji (Tauron był też m.in. głównym partnerem rozpoczętego w 2016 r. i również koordynowanego przez PARP programu Pilot Maker).

Akceleratorem (czyli pośrednikiem między startupem i koncernem, jednym z dziesięciu wybranych przez PARP) w programie KPT ScaleUP jest Krakowski Park Technologiczny. Na uczestników czeka program akceleracyjny, dopasowany do ich potrzeb, z udziałem ekspertów technologicznych i biznesowych. Młode firmy mogą liczyć na usługi doradcze i mentorskie o wartości, a także na grant, np. na przetestowanie produktu i dostosowanie go do potrzeb odbiorców.

Akcelerator KPT ScaleUP jest jednym z 10 akceleratorów uruchomionych w ramach ogólnopolskiej inicjatywy PARP nazwanej ScaleUP. Jej celem jest wsparcie w rozwoju młodych firm, które spełniają kryteria jednego z 10 programów akceleracyjnych. Cały projekt współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.